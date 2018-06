WM 2018: Wo kann ich die Achtelfinal-Spiele sehen? TV-Übertragung, Livestream, Termine

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Frankreich -

Die Weltmeisterschaft in Russland geht in die entscheidende K.O.-Phase. SPOX gibt euch alle wichtigen Infos zu den Achtelfinals und zeigt, wo ihr die Spiele im TV oder im Internet im Livestream live sehen könnt.

Bislang ist mit der deutschen Nationalmannschaft nur ein großer Favorit bei dieser WM gescheitert.

WM 2018: Wo und wann finden die Achtelfinal-Spiele statt?

Die WM-Achtelfinals finden vom Samstag, den 30. Juni bis zum Dienstag, den 3. Juli statt. Es gibt zwei Spiele pro Tag: Das erste wird um 16 Uhr angepfiffen, das zweite um 20 Uhr. Die Spiele finden an folgenden Standorten statt:

Kasan

Sotschi

Nischni Nowgorod

Samara

Rostow am Don

Sankt Petersburg

Moskau

Die WM-Achtelfinals im TV und im Livestream sehen

Wie bereits in der Gruppenphase haben sich die ARD und das ZDF die Übertragungsrechte auch für das Achtelfinale im deutschen Free-TV aufgeteilt. Das Erste zeigt die Spiele am Samstag und am Dienstag, das ZDF überträgt die Partien am Sonntag und am Montag. Die Sender bieten alle Achtelfinals auch als Übertragung im Livestream an.

Auch der Pay-TV-Sender Sky zeigt pro Tag ein Achtelfinalspiel, am Samstag fiel die Wahl auf die Partie zwischen Frankreich und Argentinien, am Sonntag Kroatien gegen Dänemark. Welche Spiele es am Montag und Dienstag werden, ist noch nicht bekannt.

In Österreich zeigt der ORF auf dem Hauptsender und bei ORF 2 alle acht Spiele sowohl im Free-TV als auch im Livestream auf der Webseite des Sender.

Datum Paarung/Spiele Stadion Sender 30.06.2018 - 16 Uhr AF 1 Frankreich - Argentinien Kasan ARD, Sky 30.06.2018 - 20 Uhr AF 2 Uruguay - Portugal Sotschi ARD 01.07.2018 - 16 Uhr AF 3 Spanien - Russland Moskau ZDF 01.07.2018 - 20 Uhr AF 4 Kroatien - Dänemark Nischni Nowgorod ZDF, Sky 02.07.2018 - 16 Uhr AF 5 Brasilien - Mexiko Samara ZDF 02.07.2018 - 20 Uhr AF 6 Belgien - Japan Rostow am Don ZDF 03.07.2018 - 16 Uhr AF 7 Schweden - Schweiz Sankt Petersburg ARD 03.07.2018 - 20 Uhr AF 8 Kolumbien - England Moskau, Spartak-Stadion ARD

Die WM-Achtelfinals im Liveticker

Bei SPOX bleibt ihr bei der WM immer auf dem Laufenden. Jedes Spiel der Weltmeisterschaft in Russland wird hier als Liveticker angeboten. Das sind die Liveticker der Achtelfinal-Begegnungen:

Frankreich - Argentinien im Liveticker

Uruguay - Portugal im Liveticker

Spanien - Russland im Liveticker

Kroatien - Dänemark im Liveticker

Brasilien - Mexiko im Liveticker

Beglien - Japan im Liveticker

Schweden - Schweiz im Liveticker

Kolumbien - England im Liveticker

