SK Sturm Graz: Deni Alar hat drei konkrete Angebote

Für den SK Sturm Graz dürften die nächsten Tage höchst interessant werden. Am Montag kehren nämlich Deni Alar und Peter Zulj aus dem Urlaub zurück und werden wohl zeitnah über ihre Zukunft entscheiden.

Während Zulj vor allem auf einen Wechsel in die Deutsche Bundesliga oder die Premier League spekuliert, liegen Alar Angebote aus ganz Europa vor. Sein Berater Franz Masser spricht in der Krone sogar von drei unterschriftsreifen Verträgen.

"Es gibt für Deni drei ganz konkrete Angebote aus Italien, Griechenland und Spanien, da müsste er nur mehr unterschreiben. Zudem haben weitere sechs Vereine aus Russland, Belgien und Frankreich Interesse, auf die sind wir allerdings nur am Rande eingegangen", so Masser, der eine Entscheidung in der kommenden Woche erwartet.

Der einstige Favorit auf eine Verpflichtung von Alar ist aufgrund von zahlreichen chaotischen Vorgängen im Verein übrigens kein Thema mehr. "Sporting Lissabon ist nach dem neuerlichen Trainer-Wechsel endgültig aus dem Rennen", bestätigt Masser.

"Ich warte bis Deni Sonntag vom Urlaub retour ist, dann besprechen wir alles. Egal, in welche Richtung es auch gehen wird, vor der Entscheidung gibt's noch ein Gespräch mit Sportchef Kreissl."

SK Sturm: Hohe Ablöseforderung für Peter Zulj

Bei Zulj, der Angebote aus Deutschland, England und auch Italien vorliegen haben soll, könnte ein Wechsel übrigens an der geforderten Ablösesumme der Grazer scheitern.

So will die Krone erfahren haben, dass die Blackies zwischen sieben und acht Millionen Euro für den 25-Jährigen verlangen und damit zahlreiche Vereine abschrecken.

