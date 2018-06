WM 2018: Serbien gegen Schweiz heute live im Livestream, TV, Ticker

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Brasilien -

Das letzte WM-Spiel am Freitag bestreiten Serbien und die Schweiz. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Partie im TV sehen oder das Match im Internet im Livestream oder Liveticker verfolgen könnt.

Bereits zuvor stehen sich am Freitag Brasilien und Costa Rica sowie Nigeria und Island gegenüber.

Serbien gegen Schweiz im Livestream oder TV sehen

Anpfiff der Partie ist um 20 Uhr deutscher Zeit im Kaliningrad-Stadion. Das ZDF überträgt die Partie, wobei der öffentlich-rechtliche Sender bereits den ganzen Tag über die WM berichtet.

Das Spiel zwischen Serbien und Schweiz begleitet das ZDF in folgender Besetzung:

Moderation: Oliver Welke

Experte: Oliver Kahn

Live-Reporter: Bela Rethy

Wie üblich bietet der Free-TV-Sender im Internet einen Livestream zu den WM-Spielen an. Dieser ist kostenfrei und ohne Anmeldung abrufbar. Hier geht's zum Livestream zwischen Serbien und Schweiz.

Der ORF zeigt in Österreich alle Partien der WM 2018 in Russland und bietet ebenfalls einen kostenlosen Livestream an.

© getty

Serbien gegen Schweiz: Liveticker

Mit dem SPOX-Liveticker zur Partie verpasst ihr nichts. SPOX bietet bei der WM zu jedem Spiel einen Liveticker an. Hier geht's zur Übersicht.

Serbien vs. Schweiz: Brych feiert Premiere

Am Freitag wird der deutsche Schiedsrichter Dr. Felix Brych seine erste Partie bei der WM 2018 leiten. Seine Assistenten sind Mark Borsch und Stefan Lupp.

Gruppe E mit Serbien, Schweiz, Brasilien und Costa Rica

© getty

Gruppe E: Brasilien, Schweiz, Costa Rica, Serbien

Da Serbien das erste Gruppenspiel gegen Costa Rica gewinnen konnte und sich Brasilien und die Schweiz Remis getrennt haben, führt Serbien die Gruppe E vor dem zweiten Spieltag an. So sieht die Tabelle nach dem ersten Spieltag aus.