Brasilien gegen Costa Rica heute live im TV, Livestream, Liveticker sehen

Im zweiten Gruppenspiel der WM in Russland muss Brasilien gegen Costa Rica ran. Nach dem 1:1 im ersten Spiel soll im Kampf um den Gruppensieg nun der erste Sieg her. SPOX gibt euch die wichtigsten Informationen zu den Team und der Übertragung im Fernsehen und Internet.

Brasilien geht als klarer Favorit in das Duell. So konnte Costa Rica gegen die Selecao noch nie gewinnen. In den fünf bisherigen Begegnungen siegten die Brasilianer jedes Mal.

Brasilien - Costa Rica: Livestream und TV

Die Partie Brasilien gegen Costa Rica findet am heutigen Freitag, 22. Juni, um 14 Uhr deutscher Zeit statt. Austragungsort ist das St. Petersburger Stadion, welches 67.000 Zuschauern Platz bietet.

Das ZDF überträgt die Partie live im Free-TV. Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 13:03 Uhr. Im Anschluss zeigt der Sender auch die anderen Partien des Tages.

Mit folgender Besetzung geht der Sender das Spiel an:

Moderator: Jochen Breyer

Experte: Christoph Kramer

Reporter: Oliver Schmidt

Das ZDF bietet die ganze Übertragung auch als kostenlosen Livestream an.

In Österreich zeigt ORF sämtliche Spiele der WM im TV und im Livestream, so auch Brasilien - Costa Rica.

Falls ihr das Spiel verpasst, könnt ihr euch die Highlights bereits 45 Minuten nach Abpfiff jederzeit beim Streamingdiesnt DAZN anschauen.

Brasilien - Costa Rica im Liveticker verfolgen

Wie bei jedem WM-Spiel bietet euch SPOX auch zur Partie Brasilien vs. Costa Rica einen Liveticker mit allen wichtigen Ereignissen.

Brasilien: Der große Titelfavorit mit Schwächen im ersten Spiel

Brasilien ist als großer Titelfavorit nach Russland gereist. Nach dem Debakel im Halbfinale der Heim-WM wirkte das Team stabiler, zudem zeigte die Mannschaften bei den letzten Testspielen eine beeindruckende Leistung. Hoffnung machte auch die Rückkehr von Superstar Neymar. Im ersten Spiel bei der WM gegen die Schweiz kam die Mannschaft trotz eines Traumtores von Coutinho aber nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus.

Gegen Costa Rica soll nun ein Sieg her. "Die Erwartungshaltung ist sehr groß", sagt Neymar. "Wir müssen sehr viel besser spielen als beim Auftakt."

Costa Rica: Chancenlos in Gruppe E?

Kam Costa Rica bei der letzten WM noch überraschend ins Viertelfinale, sieht es in Russland nicht gut aus. Nach der Auftaktniederlage gegen Serbien müsste gegen Brasilien schon ein Sieg her. Dennoch sind die Costa Ricaner guter Dinge. "Es gibt noch zwei Spiele, und wir werden gewinnen", sagte Angreifer Joel Campbell.

