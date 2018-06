WM-Spiele heute live: Wer spielt und wo kann ich die Partien im Livestream sehen?

World Cup Brasilien -

Costa Rica (Highlights) World Cup Nigeria -

Island (Highlights) World Cup Serbien -

Schweiz (Highlights) World Cup Belgien -

Tunesien (Highlights) World Cup Südkorea -

Mexiko (Highlights) World Cup Deutschland -

Schweden (Highlights) World Cup England -

Panama (Highlights) World Cup Japan -

Senegal (Highlights) World Cup Polen -

Kolumbien (Highlights) World Cup Saudi-Arabien -

Ägypten (Highlights) World Cup Uruguay -

Russland (Highlights) World Cup Spanien -

Marokko (Highlights) World Cup Iran -

Portugal (Highlights) World Cup Australien -

Peru (Highlights) World Cup Dänemark -

Frankreich (Highlights) World Cup Nigeria -

Argentinien (Highlights) World Cup Island -

Kroatien (Highlights) J2 League Fagiano -

Tokyo Verdy World Cup Südkorea -

Deutschland (Highlights) World Cup Mexiko -

Schweden (Highlights) World Cup Schweiz -

Costa Rica (Highlights) World Cup Serbien -

Brasilien (Highlights) World Cup Senegal -

Kolumbien (Highlights) World Cup Japan -

Polen (Highlights) World Cup Panama -

Tunesien (Highlights) World Cup England -

Belgien (Highlights)

Am neunten Tag der WM 2018 in Russland wollen die Brasilianer ihren ersten Sieg bei diesem Turnier, es geht gegen den Underdog Costa Rica. Außerdem bekommt es Nigeria mit Island zu tun und die Schweiz will auf den Punktgewinn gegen Brasilien im Duell mit Serbien aufbauen. SPOX gibt eine Übersicht über alle Teams, die am Freitag spielen und zeigt, wo ihr die Partien live im TV, Livestream sowie im Liveticker verfolgen könnt.

Einen generellen Überblick darüber, welche Sender die WM 2018 begleiten, gibt es hier.

WM live: Diese Teams spielen heute

Wie auch in den vergangenen Tagen stehen am Freitag abermals drei Spiele auf dem Programm. Dabei geht es unter anderem in der Gruppe E zur Sache: Brasilien trifft auf Costa Rica, die Schweiz bekommt es dementsprechend mit Serbien zu tun. Dazwischen dürfen wir uns auf das Duell zwischen Nigeria und Island freuen.

Uhrzeit Spiele Gruppe Übertragung 14 Uhr Brasilien - Costa Rica E ZDF/Sky 17 Uhr Nigeria - Island D ZDF 20 Uhr Serbien - Schweiz E ZDF

In Österreich können ebenfalls alle WM-Spiele verfolgt werden. Sowohl im Free-TV im ORF als auch im Livestream werden die Spiele ausgestrahlt.

© getty

Die WM-Spiele am Freitag im Liveticker

Wer die Spiele der WM heute nicht live sehen kann, verpasst bei SPOX trotzdem nichts: Für jedes der 64 WM-Spiele gibt es einen Liveticker. Hier geht es zu den Livetickern der Freitagsspiele:

Brasilien - Costa Rica ab 14 Uhr im LIVETICKER.

Nigeria - Island ab 17 Uhr im LIVETICKER.

Serbien - Schweiz ab 20 Uhr im LIVETICKER.

WM heute live: Brasilien - Costa Rica

Gegen die Schweiz kam Brasilien in einem umkämpften Spiel nur zu einem 1:1, ein maßgeblicher Diskussionspunkt war anschließend der harte Umgang der Schweizer mit Neymar: Brasiliens Superstar kassierte insgesamt zehn Fouls und forderte anschließend mehr Schutz durch die Schiedsrichter. Auch musste er im Training kürzertreten, für das zweite Gruppenspiel soll er aber fit sein.

Dann wartet auf die Brasilianer die Pflichtaufgabe der Gruppe: Costa Rica verkaufte sich gegen Serbien zwar teuer, kassierte letztlich aber dennoch eine 0:1-Niederlage und ist fraglos das schwächste Team der Gruppe. Um nicht schon chancenlos in den letzten Spieltag zu gehen, müsste jetzt gegen den haushohen Favoriten aber zumindest ein Punktgewinn her.

Gewinne einen 55"-QLED-SMART-TV im Wert von über 1.000 Euro! Das besondere WM-Tippspiel auf SPOX: Nur für echte Experten.

WM heute live: Nigeria - Island

Es war durchaus Pech dabei zum Auftakt: Ein Eigentor und ein Elfmeter bescherten Nigeria die 0:2-Pleite gegen Kroatien. Doch hatten die Afrikaner auch davon abgesehen einen enttäuschenden Einstand: wenig eigene Spielgestaltung, wenige Chancen kreiert, Kroatien kontrollierte die Partie mit seinem starken Mittelfeld. In der Hinsicht dürfte Nigeria heute ein ganz anderes Spiel erwarten.

Island auf der anderen Seite konnte direkt zum Start wieder überzeugen, das 1:1 gegen Argentinien war das Ergebnis harter Arbeit - auch wenn die Isländer dabei von einem Elfmeter-Fehlschuss von Lionel Messi profitierten.

Für beide Teams zählt eigentlich nur ein Sieg: Mit schwierigen Duellen gegen Kroatien (Island) und Argentinien (Nigeria) zum Abschluss wäre ein Remis letztlich wohl für beide Teams zu wenig.

WM heute live: Serbien - Schweiz

Die Serben hatten mit dem stürmischen Underdog aus Costa Rica zum Auftakt ihre liebe Mühe, übernahmen im Laufe der Partie aber die Spielkontrolle und konnten sich letztlich durch ein spektakuläres Freistoß-Tor mit 1:0 durchsetzen. Durch das Remis im Parallelspiel ist die Situation für Serbien ideal: Ein Sieg über die Serben würde den Einzug in die nächste Runde garantieren und eine ideale Ausgangslage für das Duell mit Brasilien schaffen.

Dem werden die Schweizer allerdings mit aller Macht entgegentreten. Die Eidgenossen haben gegen Brasilien Selbstvertrauen getankt und gezeigt, dass sie sich gute Ergebnisse erarbeiten können. Gegen Serbien allerdings braucht es jetzt mindestens erneut einen Punkt - andernfalls könnte das WM-Abenteuer schnell vorbei sein.

WM 2018 - Die Gruppe E im Überblick:

Team Spiele Tore Punkte Serbien 1 1:0 3 Brasilien 1 1:1 1 Schweiz 1 1:1 1 Costa Rica 1 0:1 0

WM-Übertragung im Livestream und im TV

Auch am Freitag zeigt das ZDF wieder alle Spiele im TV und im Livestream. In Österreich zeigt wie gewohnt ORF alle Spiele, Sky überträgt heute ausschließlich die Partie zwischen dem Brasilien und Costa Rica.

WM am Freitag - die Spiele im Überblick: