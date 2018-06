WM 2018 heute live im TV, Livestream, Liveticker: Diese Spiele finden am Montag statt

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Schweden -

Am fünften Tag der WM in Russland geht das Turnier auch für die anderen beiden Gruppengegner der DFB-Elf los. Die zwei Auftaktspiele in der Gruppe G komplettieren den Spieltag heute. SPOX gibt eine Übersicht über alle Teams, die am Montag spielen und zeigt, wo ihr die Partien live verfolgen könnt.

Einen allgemeinen Überblick, welche Sender die WM 2018 begleiten, gibt es hier.

WM live: Diese Teams spielen heute

Wie gestern stehen heute insgesamt drei Spiele auf dem Programm. Einen Spieltag mit vier Spielen wie am Samstag gibt es in genau einer Woche wieder.

Uhrzeit Spiele Gruppe Übertragung 14 Uhr Schweden - Südkorea F ARD 17 Uhr Belgien - Panama G ARD 20 Uhr Tunesien - England G ARD / Sky

In Österreich können ebenfalls alle WM-Spiele verfolgt werden. Sowohl im Free-TV im ORF als auch als Livestream unter tvthek.orf.at werden die Spiele ausgestrahlt.

WM am Montag live: Schweden - Südkorea im Livestream und TV

Den Auftakt am heutigen WM-Tag machen heute die beiden weiteren Gruppengegner der deutschen Nationalmannschaft. Um 14 Uhr trifft Schweden auf Südkorea. Ohne ihren langjährigen Superstar Zlatan Ibrahimovic machten die Skandinavier erstmals seit 2006 die Qualifikation zu einer Weltmeisterschaft perfekt. In dem entscheidenden Playoff-Spiel überwältigte die Mannschaft von Janne Andersson Favorit Italien.

Gewinne einen 55"-QLED-SMART-TV im Wert von über 1.000 Euro! Das besondere WM-Tippspiel auf SPOX: Nur für echte Experten.

Wenig überzeugend zeigte sich hingegen Südkorea in der Qualifikation. Das Team von Heung-Min Son gewann in der dritten Qualifikationsrunde nur vier seiner zehn Spiele. Seit 1986 ist die südkoreanische Mannschaft Dauergast bei Weltmeisterschaften. Den größten Erfolg erreichten sie bei der Heim-WM 2002, wo das Team erst im Halbfinale gegen Deutschland ausschied.

© getty

WM heute live: Belgien gegen Panama

Um 17 Uhr kommt es zum Duell David gegen Goliath. Belgien zählte schon bei der Weltmeisterschaft 2014 für viele zum Favoritenkreis. Dort war allerdings im Viertelfinale gegen Argentinien Schluss. Vor dem Spiel gegen Südkorea plagen Belgien Verletzungssorgen in der Innenverteidigung. Wie Trainer Roberto Martinez berichtete, könnten beim Auftakt sowohl Vincent Kompany als auch Thomas Vermaelen fehlen.

Für die Nationalmannschaft von Panama ist allein die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Russland schon eine Sensation. Das Team siegte am letzten Spieltag der Qualifikation gegen die schon qualifizierte Mannschaft aus Costa Rica und profitierte von der Niederlage der USA gegen Trinidad und Tobago.

WM heute live sehen: Tunesien vs. England

Zum Abschluss der heutigen WM-Tages trifft um 20 Uhr Tunesien auf England. Die Adler von Karthago qualifizierten sich zum insgesamt vierten Mal zu einer Weltmeisterschaft, wo bisher immer in der Gruppenphase Schluss war. Einer der größten Hoffnungsträger wird bei der WM allerdings fehlen: Youssef Msakni zog sich vor dem Beginn des Turniers einen Kreuzbandriss zu.

Optimistischer startet hingegen die englische Nationalmannschaft in das Turnier. Unter Gareth Southgate nahmen die Three Lions eine gute Entwicklung und qualifizierten sich ohne Niederlage für das Turnier. Der Kader ist einer der jüngsten bei dieser Weltmeisterschaft.

WM-Übertragung im Livestream und im TV

Nachdem am Wochenende das ZDF für die Übertragung zuständig war, zeigt am Montag die ARD wieder alle Spiele im TV und im Livestream. In Österreich zeigt wie gewohnt ORF alle Spiele, Sky überträgt heute ausschließlich die Partie der Three Lions.

Die WM-Spiele am Montag im Liveticker

Wer die Spiele der WM heute nicht live sehen kann, verpasst bei SPOX trotzdem nichts: Für jedes der 64 WM-Spiele gibt es einen Liveticker. Hier geht es zu den Livetickern der Montagsspiele:

Schweden - Südkorea ab 14 Uhr im Liveticker

Belgien - Panama ab 17 Uhr im Liveticker

Tunesien - England ab 20 Uhr im Liveticker

WM am Dienstag: Die Spiele im Überblick