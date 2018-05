WM 2018, Eröffnungsspiel Russland - Saudi-Arabien: Infos und Fakten zum WM-Auftakt

NBA Sa 26.05. Cavs vs. Celtics: Macht Boston in Spiel 6 alles klar? Championship Aston Villa -

Am Donnerstag, den 14. Juni beginnt die WM 2018. Das Eröffnungsspiel bestreiten Gastgeber Russland und Saudi-Arabien. SPOX verrät euch, was es über die Historie des WM-Eröffnungsspiels zu wissen gibt und warum das Auftaktmatch zwischen Russland und Saudi-Arabien mit Traditionen bricht.

Mit Russland und Saudi-Arabien bestreiten am 14. Juni ausgerechnet die beiden Mannschaften das Eröffnungsspiel, die zum Zeitpunkt der Auslosung die schlechtesten Plätze in der FIFA-Weltrangliste belegten. Vor dem Anpfiff um 17.00 Uhr (MEZ) wird es in dem rund 81.000 Zuschauer fassenden Luzhniki-Stadion in Moskau eine zeremonielle Eröffnungsfeier geben.

Historisch gesehen erwartet die Fußballfans bei WM-Eröffnungsspielen kein berauschendes Fußballfest. Seitdem es ein offizielles Auftaktmatch bei einer Weltmeisterschaft gibt (1966), fielen im Schnitt nur 1,46 Tore in einer Eröffnungspartie.

WM- Eröffnung 2018: Wann und wo findet Russland - Saudi Arabien statt?

Spiel Russland - Saudi Arabien Datum 14. Juni 2018 Anpfiff 17.00 Uhr (MEZ) Ort Luzhniki-Stadion, Moskau

WM-Eröffnungsspiel 2018: Geschichte der WM-Auftaktspiele

Mit Russland eröffnet zugleich der Gastgeber der diesjährigen Weltmeisterschaft das Turnier. Die FIFA kehrte jedoch erst 2006 zu dieser Tradition zurück. Zwischen 1974 und 2002 war es dem Weltmeister vorbehalten, das erste Spiel bei einer WM zu bestreiten.

Bei den Eröffnungsspielen 1966 in England und 1970 in Mexiko waren es jedoch die Gastgeberländer, die den Turnierauftakt bestritten. Zuvor gab es keine "offiziellen" Eröffnungsspiele, die Partien wurden gleichzeitig ausgetragen.

FIFA-Weltmeisterschaft: Alle WM-Eröffnungsspiele seit 1966 im Überblick

Jahr Gastgeberland Team A Team B Ergebnis 1966 England England Uruguay 0:0 1970 Mexiko Mexiko Sowjetunion 0:0 1974 Deutschland Brasilien Jugoslawien 0:0 1978 Argentinien Deutschland Polen 0:0 1982 Spanien Argentinien Belgien 0:1 1986 Mexiko Italien Bulgarien 1:1 1990 Italien Argentinien Kamerun 0:1 1994 USA Deutschland Bolivien 1:0 1998 Frankreich Brasilien Schottland 2:1 2002 Japan & Südkorea Frankreich Senegal 1:0 2006 Deutschland Deutschland Costa Rica 4:2 2010 Südafrika Südafrika Mexiko 1:1 2014 Brasilien Brasilien Kroatien 3:1

WM 2018: Warum findet Russland - Saudi Arabien am Donnerstag statt?

Seit der WM 2014 hat die FIFA die Dauer eines WM-Turniers von 30 auf 31 Tage hochgesetzt. Weil das Endspiel aber traditionsgemäß immer an einem Sonntag ausgetragen wird, beginnt die WM 2018 in Russland - wie auch bereits das Turnier in Brasilien - bereits an einem Donnerstag.

