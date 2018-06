WM-Eröffnungsspiel: Wer es austrägt, die Geschichte, Regelung und die deutschen Spiele

Being Mario Götze Sa 09.06. Die exklusive Doku-Serie über den WM-Helden Friendlies Live England -

Bei der WM 2018 heißt das Eröffnungsspiel Russland gegen Saudi-Arabien. Ein Auftaktmatch gab es noch nicht immer und zudem trat früher nicht automatisch der Gastgeber zur ersten Partie an. SPOX beantwortet die wichtigsten Fragen rund um die WM-Eröffnungsspiele und zeigt, wann das deutsche Team bei der ersten Begegnung beteiligt war.

Bis zur WM 1966 gab es keine offiziellen Eröffungsspiele. Zuvor liefen die ersten Partien häufig zeitgleich. 1966 und 1974 traten mit England und Mexiko jeweils die Gastgeber des Turniers zur ersten Begegnung an. Beide Teams mussten sich mit einem 0:0-Unentschieden begnügen.

Deutschland hatte bei der nächsten WM als Gastgeber das Pech, dass erstmals der amtierende Weltmeister das Auftaktmatch spielen durfte. In diesem Fall war das Brasilien. Den Titel holte dennoch das deutsche Team und so durften sie 1978 in Argentinien die erste Partie gegen Polen bestreiten.

Doch wie bereits vier Jahre zuvor kam der Weltmeister ebenfalls nicht über ein 0:0 hinaus. Den ersten Treffer bei einem Eröffnungsspiel durften die Fans in Barcelona erleben, als Weltmeister Argentinien gegen Belgien sensationell mit 0:1 unterlag.

© getty

Den erste Sieg eines Titelträgers konnte wiederum Deutschland feiern. 1994 gelang in Chicago ein 1:0 gegen Bolivien. Bei der nächsten Heim-WM für das deutsche Team wurde die Regelung wieder geändert und so durfte nun wieder der Gastgeber das Turnier eröffnen. Gegen Costa Rica gewann Deutschland mit 4:2 und sorgte damit für das torreichste Auftaktmatch in der Geschichte.

2010 schied erstmals ein WM-Gastgeber in der Vorrunde aus. Südafrika holte nur vier Punkte aus drei Spielen und musste fortan das Turnier als Zuschauer verfolgen.

Alle WM-Eröffnungsspiele in der Übersicht

Jahr Austragungsort Heim Gast Ergebnis 1966 London, England England Uruguay 0:0 1970 Mexiko-Stadt, Mexiko Mexiko Sowjetunion 0:0 1974 Frankfurt, Deutschland Brasilien Jugoslawien 0:0 1978 Buenos Aires, Argentinien Deutschland Polen 0:0 1982 Barcelona, Spanien Argentinien Belgien 0:1 1986 Mexiko-Stadt, Mexiko Bulgarien Italien 1:1 1990 Mailand, Italien Argentinien Kamerun 0:1 1994 Chicago, USA Deutschland Bolivien 1:0 1998 Saint-Denis, Frankreich Brasilien Schottland 2:1 2002 Seoul, Südkorea Frankreich Senegal 0:1 2006 München, Deutschland Deutschland Costa Rica 4:2 2010 Johannesburg, Südafrika Südafrika Mexiko 1:1 2014 Sao Paulo, Brasilien Brasilien Kroatien 3:1

WM-Eröffnungsspiele mit deutscher Beteiligung

1978: Deutschland - Polen 0:0

In Buenos Aires bestritt Deutschland erstmals ein Eröffnungsspiel. Doch wie die drei Auftaktmatches zuvor, endete auch das Spiel gegen Polen mit 0:0. Beide Teams überstanden die erste Gruppenphase.

Sowohl für die Mannschaft von Helmut Schön als auch für die Polen war dann schließlich nach der zweiten Runde Schluss. In einer weiteren Gruppenphase wurden damals in zwei Vierergruppen die Teilnehmer des Finals, sowie des Spiels um Platz drei ermittelt.

1994: Deutschland - Bolivien 1:0 (0:0)

In den USA schaffte es das deutsche Team als amtierender Weltmeister erstmals, ein Eröffnungsspiel zu gewinnen. Trainer Berti Vogts sah zu, wie seine Mannschaft lange Zeit an Boliviens Schlussmann Carlos Trucco verzweifelte.

Vor 63.000 Zuschauern war es schließlich Jürgen Klinsmann, der in der 63. Minute das entscheidende 1:0 besorgte. Die Südamerikaner mussten nach der Vorrunde die Koffer packen, für Deutschland war nach der überraschenden Viertelfinal-Niederlage gegen Bulgarien Schluss.

2006: Deutschland - Costa Rica 4:2 (2:1)

In der Allianz-Arena in München bot das deutsche Team ein Offensivspektakel. Bereits in der sechsten Spielminute brachte Philipp Lahm den Gastgeber mit einem Traumtor in Führung. Das Team von Trainer Jürgen Klinsmann offenbarte jedoch defensive Schwächen, wodurch Paulo Wanchope nur wenig später zum Ausgleich traf.

Miroslav Klose sorgte anschließend mit einem Doppelpack für die Vorentscheidung, ehe erneut Wanchope verkürzen konnte. Torsten Frings gelang kurz vor Schluss mit einem Hammer aus über 30 Metern jedoch der 4:2-Endstand. Deutschland wurde am Ende Dritter, Costa Rica schied nach der Gruppenphase aus.

Russland - Saudi-Arabien: Das Eröffnungsspiel bei der WM 2018

Auch in diesem Jahr darf Gastgeber das Turnier eröffnen. Die WM-Auslosung im Dezember 2017 ergab, dass Russland zunächst auf Saudi-Arabien trifft. Das Spiel findet am Donnerstag, den 14. Juni um 17 Uhr im Luschniki-Stadion in Moskau statt. Das Spiel ist zugleich die erste Partie in der Gruppe A. Die weiteren Gegner Russlands sind Ägypten und Uruguay.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat einen Besuch beim Eröffnungsspiel angekündigt. Alle Informationen zur Eröffnungsfeier gibt es hier. Die ARD überträgt die Partie im deutschen Free-TV. Hier gibt es alle Infos zur TV-Übertragung bei der WM.