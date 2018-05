DFB-Team - Fahrplan zur WM 2018: Trainingslager, Testspiele, endgültiger Kader

NBA Mi 23.05. Erlebe alle Spiele der Conference Finals live! Friendlies Nigeria -

Atletico Madrid 2. Bundesliga Erzgebirge Aue -

Karlsruher SC (Highlights Relegation) Copa Libertadores Cruzeiro -

Racing Allsvenskan Häcken -

AIK Ligue 1 AC Ajaccio -

Toulouse Serie B Bari -

Cittadella Championship Aston Villa -

Fulham Allsvenskan Malmö -

Dalkurd League One Rotherham -

Shrewsbury Serie B Venedig -

Perugia Ligue 1 Toulouse -

AC Ajaccio League Two Coventry -

Exeter Friendlies Argentinien -

Haiti Friendlies England -

Nigeria Friendlies Brasilien -

Kroatien

Die deutsche Nationalmannschaft startet am 17. Juni mit dem Spiel gegen Mexiko in die Weltmeisterschaft 2018. SPOX zeigt den Fahrplan des DFB-Teams bis zum Turnierstart.

23. Mai Trainingslager des DFB-Teams vor der WM

Bis zum 7. Juni wird sich die deutsche Nationalmannschaft in Eppan in Südtirol auf die Weltmeisterschaft in Russland vorbereiten. Bereits 1990, 2010 und 2014 bereitete sich das DFB-Team in Südtirol auf eine WM vor. "Im Trainingslager geht es darum, die Basis zu legen für das WM-Turnier, das uns alles abverlangen wird, physisch wie mental", sagte Joachim Löw.

Vom 27. bis 31. Mai wird dabei auch die deutsche U20-Nationalmannschaft vor Ort sein, um die A-Elf im Training zu unterstützen und ein Testspiel gegen die Auswahl des Bundestrainers zu bestreiten.

Vorerst verzichten muss Löw vorerst auf ein Bayern-Quintett: Mats Hummels, Thomas Müller, Joshua Kimmich, Niklas Süle und der angeschlagene Jerome Boateng bekommen nach dem DFB-Pokalfinale noch eine längere Pause und reisern erst zwei Tage später an. Gleiches gilt für Antonio Rüdiger, der mit dem FC Chelsea im FA-Cup-Finale gegen Manchester United stand und für Barcelona-Keeper Marc-Andre ter Stegen. Auch Toni Kroos wird wegen des Champions-League-Finals am 26. Mai erst später anreisen.

2. Juni: Testspiel Deutschland gegen Österreich

Während des Trainingslager tritt das DFB-Team in Klagenfurt gegen das nicht für die Weltmeisterschaft qualifizierte Team aus Österreich an (2. Juni, 18 Uhr im LIVETICKER).

Das letzte Aufeinandertreffen des Weltmeisters mit Österreich gab es im Rahmen der Qualifikation zur WM 2014. In München siegte die Mannschaft von Trainer Joachim Löw im September 2013 gegen die Auswahl des Österreichischen Fußballbundes mit 3:0.

4. Juni: Bekanntgabe des endgültigen deutschen WM-Kaders

Bundestrainer Joachim Löw muss bis zum Montag, den 4. Juni, seinen endgültigen Kader für die WM in Russland benennen. 23 Akteure dürfen bei der WM dabei sein, deshalb muss Löw noch einen Torhüter und drei Feldspieler aus dem vorläufigen Angebot streichen.

8. Juni: Testspiel Deutschland gegen Saudi-Arabien

In Leverkusen testet das DFB-Team das letzte Mal vor der Weltmeisterschaft gegen die ebenfalls qualifizierte Mannschaft aus Saudi-Arabien (19.30 im LIVETICKER). Die Gäste treffen bei der WM in Gruppe A auf Gastgeber Russland, Uruguay und Ägypten.

"Mit Österreich spielen wir gegen eine europäische Mannschaft, das Spiel passt von den sportlichen und auch von den organisatorischen Abläufen her gut in unsere WM-Vorbereitung. Gegen Saudi-Arabien erwartet uns eine andere Spielweise und Mentalität, die wir nicht so gut kennen, worauf wir uns bei einer Weltmeisterschaft aber einstellen müssen. Ich gehe davon aus, dass Saudi-Arabien das Spiel gegen uns sehr ernst nehmen und uns nichts schenken wird, zumal die Mannschaft wenige Tage später das Eröffnungsspiel der WM gegen Russland bestreiten wird", sagte Löw zu dem Spiel.

© getty

12. Juni: DFB-Team bezieht das WM-Quartier

Am 12. Juni bricht die deutsche Nationalmannschaft nach Moskau auf. Die Mannschaft wird nahe der russischen Hauptstadt, in Watutinki, sein Quartier beziehen. Der "Vatutinki Hotel Spa Complex" wird für die Zeit des Turniers die Heimat der DFB-Mannschaft. Der Standort überzeugt durch optimale Trainingsbedingungen auf dem nur wenige Autominuten entfernten Gelände von ZSKA Moskau und durch kurze Wege.

17. Juni: WM-Auftakt des DFB-Teams gegen Mexiko

Im Luschniki-Stadion in Moskau startet die deutsche Nationalmannschaft um 17 Uhr gegen Mexiko ins WM-Turnier.