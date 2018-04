PL-Winterneuzugänge-Check, Aymeric Laporte bei Manchester City: Wegen dem Mister

Premier League Liverpool -

Stoke Premier League Huddersfield -

Everton Premier League Swansea -

Chelsea Premier League Crystal Palace -

Leicester (Delayed) Premier League Southampton -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Newcastle -

West Bromwich (Delayed) Premier League Burnley -

Brighton (Delayed) Premier League West Ham -

Man City Premier League Man United -

Arsenal Premier League Tottenham -

Watford Premier League Brighton -

Man United Premier League Stoke -

Crystal Palace Premier League West Bromwich -

Tottenham Premier League Everton -

Southampton Premier League Leicester -

West Ham (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Swansea (Delayed) Premier League Watford -

Newcastle (Delayed) Premier League Man City -

Huddersfield Premier League Chelsea -

Liverpool Premier League Arsenal -

Burnley (Delayed) Premier League Swansea -

Southampton Premier League Chelsea -

Huddersfield Premier League Leicester -

Arsenal (Delayed) Premier League Tottenham -

Newcastle Premier League Man City -

Brighton (Delayed) Premier League West Ham -

Man United

Im Januar wurden in der Premier League fünf spektakuläre Transfers abgewickelt: Pierre-Emerick Aubameyang und Henrikh Mkhitaryan zum FC Arsenal, Alexis Sanchez zu Manchester United, Virgil van Dijk zum FC Liverpool und Aymeric Laporte zu Manchester City. Wie schlugen sich die Neuen bisher? Teil 5 mit Aymeric Laporte.

Aymeric Laporte: Für 65 Millionen Euro von Athletic Bilbao

Am Tag nach Aymeric Laportes Wechsel zu Manchester City erkrankte Innenverteidiger John Stones, weshalb der Neuzugang sofort in der Startelf stand. City gewann 3:0 gegen West Bromwich Albion, Laporte überzeugte und sein Mitspieler Kevin De Bruyne lobte: "Er war sehr gut." Besonders begeisternd war bei Laportes Debütauftritt nicht sein Zweikampfverhalten, sondern sein Passspiel. "Ich bin ein Spieler, der lieber am Ball ist als verteidigt", sagte der, naja, Verteidiger.

Fünf weitere Einsätze absolvierte Laporte seitdem in der Premier League und der erste Eindruck bestätigte sich: Sowohl kurze als auch weite Pässe spielt er präzise und sauber. In der gegnerischen Hälfte kommen knapp 88 Prozent an, über das ganze Feld gesehen sogar 93 Prozent. Mit seiner Spielweise passt Laporte bestens in die Fußballphilosophie von Trainer Pep Guardiola. Das wusste er, deswegen kam er.

"Ich wechselte wegen dem Mister zu City", sagt Laporte. "Ich habe in der kurzen Zeit schon so viel von Pep gelernt." Lernen musste er aber auch, gelegentlich auf der Bank zu sitzen. Bei Athletic Bilbao war Laporte viereinhalb Jahre lang unumstrittener Stammspieler. Bei City konkurriert er mit Stones, Nicolas Otamendi und Kapitän Vincent Kompany um zwei Plätze. Die Zukunft gehört aber sicherlich ihm.

Teil 1 - Alexis Sanchez bei Manchester United: Alles wie bei Arsenal

Teil 2 - Pierre-Emerick Aubameyang beim FC Arsenal: Irgendwie merkwürdig

Teil 3 - Henrikh Mkhitaryan beim FC Arsenal: Endlich offensiv

Teil 4 - Virgil van Dijk beim FC Liverpool: Virgil lügt

Teil 5 - Aymeric Laporte bei Manchester City: Wegen dem Mister