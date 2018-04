Premier League, 36. Spieltag: Verkürzt Chelsea den Rückstand auf Platz vier weiter?

Premier League Liverpool -

Der FC Chelsea will den Rückstand auf den viertplatzierten Stadtrivalen Tottenham Hotspur am 36. Spieltag weiter verkürzen. Die Blues dürfen bei Swansea vorlegen, die Spurs empfangen am Montag Watford.

Auch der Abstiegskampf ist weiterhin spannend: Stoke und Southampton brauchen unbedingt Siege. SPOX hat den gesamten Spieltag im Überblick.

Premier League: Die Spiele des 36. Spieltags im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Gast Livestream Liveticker Sa., 28.04. 13.30 Uhr Liverpool Stoke DAZN SPOX Sa., 28.04. 16.00 Uhr Burnley Brighton and Hove DAZN - Sa., 28.04. 16.00 Uhr Palace Leicester DAZN - Sa., 28.04. 16.00 Uhr Huddersfield Everton DAZN - Sa., 28.04. 16.00 Uhr Newcastle West Brom DAZN - Sa., 28.04. 16.00 Uhr Southampton Bournemouth DAZN - Sa., 28.04. 18.30 Uhr Swansea Chelsea DAZN SPOX So., 29.04. 15.15 Uhr West Ham ManCity DAZN SPOX So., 29.04 17.30 Uhr Manchester United Arsenal DAZN SPOX Mo., 30.04. 21.00 Uhr Tottenham Watford DAZN SPOX

Die Tabelle der Premier League

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Manchester City 34 98:25 73 90 2. Manchester United 34 65:26 39 74 3. FC Liverpool 35 80:37 43 71 4. Tottenham Hotspur 34 66:31 35 68 5. FC Chelsea 34 59:34 25 63 6. FC Arsenal 34 66:46 20 57 7. FC Burnley 35 35:32 3 53 8. FC Everton 35 40:54 -14 45 9. Leicester City 34 49:47 2 44 10. Newcastle United 34 35:43 -8 41 11. AFC Bournemouth 35 41:58 -17 38 12. FC Watford 35 42:60 -18 38 13. Brighton & Hove Albion 34 32:47 -15 36 14. Crystal Palace 35 36:54 -18 35 15. West Ham United 34 42:63 -21 35 16. Huddersfield Town 34 27:54 -27 35 17. Swansea City 34 27:51 -24 33 18. FC Southampton 34 33:53 -20 29 19. Stoke City 35 32:65 -33 29 20. West Bromwich Albion 35 29:54 -25 25

