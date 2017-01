Klub feuert Amateur-Kicker

Donnerstag, 05.01.2017

Auslöser des Eklats war das Spiel zwischen dem AFC Bournemouth und dem FC Arsenal am Dienstagabend. Bournemouth lag zunächst mit 3:0 in Führung, ehe die Gunners den Rückstand doch noch in ein 3:3 verwandelten. Der Amateur-Fußballer kam damit offenbar nicht zurecht und beleidigte Arter daraufhin auf Twitt​er: "Großer Hype und dann so eine Enttäuschung wie die neun Monate vor der Geburt deiner Tochter."

Baker wurde daraufhin umgehend von seinem derzeitigen Klub ausgeschlossen. Zwei weitere Vereine, an die er zuvor ausgeliehen war, beendeten ebenfalls die Zusammenarbeit mit ihm. Inzwischen hat sich Baker entschuldigt. "Jeder Kommentar, den ich gemacht habe, tut mir leid. Ich möchte mich bei Harry Arter und seiner Familie für derart schändliche Kommentare entschuldigen, aus tiefstem Herzen", zitierte ihn der Guardian.

Die Tweets wurden mittlerweile gelöscht, der englische Fußballverband kündigte jedoch bereits Untersuchungen an.

