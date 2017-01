Stoppen die Spurs die Chelsea-Serie?

Sonntag, 01.01.2017

Middlesbrough FC - Leicester City (Mo., ab 13.30 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Everton FC - Southampton FC (Mo., ab 16 Uhr im LIVETICKER)

Manchester City - Burnley FC (Mo., ab 16 Uhr im LIVETICKER)

Nachdem die Citizens in der Liga einen fulminanten Start in die Saison feierten, geriet der Motor der Skyblues zuletzt vehement ins Stocken. Durch die empfindliche Pleite gegen Liverpool - es war bereits die dritte Niederlage in den letzten sechs Spielen - droht die Meisterschaft schon früh außer Reichweite zu geraten.

"Wir kämpfen um den Titel, die Champions League, den Pokal und einen Platz in der nächsten Champions League. Wir müssen aufwachen, und in einem oder zwei Monaten werden wir sehen, wo wir stehen", war Pep Guardiola nach dem jüngsten Rückschlag dementsprechend unzufrieden.

Auf der anderen Seite hat sich Burnley mit zwei Siegen zumindest vorerst aus dem Abstiegskampf verabschiedet. Gegen City kämpft der Außenseiter aber gegen eine rabenschwarze Serie an: Seit März 1963 wartet Burnley auf einen Auswärtssieg bei City (sechs Remis, sechs Niederlagen).

Sunderland AFC - Liverpool FC (Mo., ab 16 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Die Reds reiten weiter auf ihrer Erfolgswelle und haben gegen City den vierten Sieg am Stück eingefahren. Damit hat Jürgen Klopp mit seinem Team starke 43 Punkte gesammelt - so viele Zähler hatte Liverpool nach 19 Spieltagen zuvor noch nie auf dem Konto.

Prompt ließ sich Klopp zu Psychospielchen Richtung Tabellenführer Chelsea hinreißen. "Chelsea hat jetzt 13 Mal nacheinander gewonnen - und dennoch nur sechs Punkte Vorsprung auf uns. Man kann sich nur vorstellen, wie sehr sie das nerven und wurmen muss", sagte der 49-Jährige.

Um weiterhin auf Tuchfühlung mit den Londonern zu bleiben, muss Liverpool die Serie gegen Sunderland ausbauen. Und die Reds haben allen Grund, optimistisch in das Match zu gehen, immerhin konnten sie die letzten drei Gastauftritte im Stadium of Light für sich entscheiden. Für Sunderlands Coach David Moyes geht es außerdem gegen einen absoluten Angstgegner: Er konnte nur eins der letzten 16 Aufeinandertreffen gegen Liverpool gewinnen.

West Bromwich Albion - Hull City (Mo., ab 16 Uhr im LIVETICKER)

West Ham United - Manchester United (Mo., ab 18.15 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Die Red Devils sind eines der heißesten Teams der Liga: Die Schützlinge von Jose Mourinho sind seit zehn Matches ungeschlagen, die letzten fünf Spiele verließen sie allesamt als Sieger. Diese Serie muss gegen West Ham aber zwingend ausgebaut werden, um den verkorksten Saisonstart nach und nach zu reparieren.

Dabei ist Tabellenzwölfte für ManUnited keineswegs Laufkundschaft, immerhin blieb der Gastgeber in den letzten vier Premier-League-Partien gegen United ungeschlagen. Trotzdem muss sich die Defensive der Hammers warm anziehen, denn West Ham ist für die Offensivabteilung der Gäste ein gutes Omen: Während Zlatan Ibrahimovic in den beiden Aufeinandertreffen in dieser Saison drei Tore erzielte, traf Anthony Martial in den letzten vier Spielen gegen West Ham fünf Mal.

Zudem findet Paul Pogba immer mehr zu seiner Form und war in den letzten vier Ligaspielen an vier Toren beteiligt (zwei Tore, zwei Vorlagen).

AFC Bournemouth - Arsenal FC (Di., ab 20.45 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Bei den Gunners drehte sich nach dem Match gegen Crystal Palace alles um die Wunderbude von Olivier Giroud. In bester Mkhitaryan-Manier verzückte der Franzose die Fans mit einem sensationellen Scorpion-Kick-Treffer.

"Man erinnert sich an die großen Stürmer wie Bergkamp und Henry, weil man sie mit besonderen Toren verbindet. Das wird bei Giroud mit diesem Tor auch so sein", sagte Wenger nach dem Spiel.

Aber Girouds Hütte war nicht nur eine Bewerbung auf die Auszeichnung "Tor des Jahres", sondern auch tabellarisch viel wert, denn der Treffer brachte Arsenal auf Kurs. Und im umkämpften Rennen um die Champions-League-Plätze verliert man mit jedem Aussetzer sofort an Boden. Auf der anderen Seite kam Bournemouth nach zwei Niederlagen mit einem ungefährdeten 3:0-Erfolg gegen Swansea wieder auf Kurs.

Crystal Palace - Swansea City (Di., ab 21 Uhr im LIVETICKER)

Stoke City - Watford FC (Di., ab 21 Uhr im LIVETICKER)

Tottenham Hotspur - Chelsea FC (Mi., ab 21 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Es ist schon phänomenal, was die Blues derzeit auf den Rasen bringen: 13 Spiele hat das Conte-Team mittlerweile am Stück gewonnen und so die Tabellenführung trotz der guten Ergebnisse der Reds zementiert.

Nun will sich Tottenham daran versuchen, dem Primus der Liga ein Bein zu stellen - und die Spurs haben vor dem Topspiel mächtig Rückenwind: Der Tabellenvierte hat eine Siegesserie von vier Spielen hinter sich und besonders beim 4:1-Erfolg gegen Watford imponiert. "Ich denke, das war eine unserer besten Leistungen bislang. Wir waren fantastisch", sagte Mauricio Pochettino nach dem Match.

Dabei hat sich besonders ein Spieler in den Fokus gespielt: Dele Alli. Der Mittelfeldspieler schnürte zuletzt zwei Doppelpacks und traf in den vergangenen drei Partien fünf Mal. Auf der anderen Seite müssen die Spurs ein Auge auf Diego Costa haben: Der Angreifer erzielte in der laufenden Saison bereits 14 Buden und führt die Torschützenliste der Premier League damit an.

