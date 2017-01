Wo läuft die Premier League 2016/2017 live?

Mittwoch, 04.01.2017

Die Premier League startete am 13. August in die Saison 2016/17. Die härteste Liga der Welt gibt es ab sofort live auf DAZN - egal ob am Fernseher, mobil mit Smartphone oder Tablet, auf der Playstation oder dem Desktop-PC.

Premier League: News, Interviews, Analysen

Alle Spiele der Premier League gibt es ab 23 Uhr im Re-Live.

Premier League: 20. Spieltag

Datum Uhrzeit Partie Kommentator* Mi., 4. Januar 21 Uhr Tottenham - Chelsea Oliver Forster/Ralph Gunesch

Premier League: 21. Spieltag

Datum Uhrzeit Partie Kommentator* Sa., 14. Januar 13.30 Uhr Tottenham - West Brom Sa., 14. Januar 16 Uhr Swansea - Arsenal Sa., 14. Januar 18.30 Uhr Leicester - Chelsea So., 15. Januar 14.30 Uhr Everton - Manchester City

Premier League: 22. Spieltag

Datum Uhrzeit Partie Kommentator* Sa., 21. Januar 13.30 Uhr Liverpool - Swansea Sa., 21. Januar 16 Uhr Stoke - Manchester United Sa., 21. Januar 18.30 Uhr Manchester City - Tottenham

*Kurzfristige Änderungen vorbehalten