Mourinho: Ich habe mich in United verliebt

Mittwoch, 04.01.2017

Mit spektakulären Einkäufen wie 100-Millionen-Mann Paul Pogba, Henrikh Mkhitaryan oder Zlatan Ibrahimovic befürchteten vor der Saison viele Fans, die Liga könnte langweilig werden. Doch es kam anders, die Red Devils hatten anfangs mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen. Trotzdem erhielten die Spieler und Verantwortlichen große Unterstützung von den eigenen Fans - emotionale Momente für "The Special One"!

"Das, was mich tief mit dem Verein und den Leuten verbindet und was mich antreibt, hart zu arbeiten, sind die Menschen hier", sagte Mourinho gegenüber MUTV. "Diese Menschen sind unsere Fans. Diejenigen, die unglaubliche Erinnerungen an den Klub haben, aber die Realität im Moment kennen. Diejenigen, die Erwartungen an die Zukunft stellen, aber wissen, dass es ein langer Weg ist und den Klub auch in schlechten Zeiten unterstützen. Das ist für mich das Wichtigste. Das sorgt dafür, dass man sich in einen neuen Klub verliebt."

Doch nicht nur die Fans in Manchester sind der Grund für die Bindung zu United: "Ich mag meine Spieler sehr, sehr gerne. Sie sind glückliche Kerle und ich liebe es, mit ihnen zu arbeiten."

