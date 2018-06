DFB-PK: Deutschlands Pressekonferenz mit Boateng und Kroos heute live im TV, Livestream und Liveticker

World Cup Russland -

Auch drei Tage vor dem ersten Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft gibt der DFB eine Pressekonferenz. Diesmal stellen sich Jerome Boateng und Toni Kroos auf der PK den Fragen der Journalisten. Hier gibt es alle Infos zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

DFB-PK am Donnerstag mit Boateng und Kroos im Liveticker

8.15: Die PK beginnt um 12.15 Uhr. Während gestern Joachim Löw und Reinhard Grindel zu Gast waren, werden diesmal Jerome Boateng und Toni Kroos auf dem Podest Platz nehmen.

© getty

DFB-Team: PK vor dem ersten WM-Spiel im TV und Livestream sehen

Wie üblich bietet der DFB selbst im Internet einen Livestream an. Außerdem kann man die PK auch bei Sky Sport News HD im Free-TV sehen.

Deutschland zum Auftakt gegen Mexiko

Das deutsche Team greift am Sonntag zum ersten Mal bei der WM ein, wenn das DFB-Team in Moskau auf Mexiko trifft. Anpfiff ist dabei um 17 Uhr, alle weiteren Infos gibt es hier.

Außerdem trifft Deutschland in der Gruppe auf Schweden und Südkorea.

Ilkay Gündogan und Mesut Özil sorgen für Unruhe im DFB-Team

Dass sich Ilkay Gündogan und Mesut Özil mit dem türkischen Präsidenten Erdogan ablichten ließen, provoziert auch Wochen danach Unruhe. Wie Löw am Mittwoch bestätigte, dass beide Spieler von den jüngsten Pfiffen gegen sie getroffen waren. "Meine Aufgabe ist es, beide Spieler, die unter der Situation sicherlich gelitten haben, gut vorzubereiten", so der Bundestrainer: "Ich hoffe, dass beide im Kopf den Schalter umlegen und sich jetzt auf das konzentrieren können, was für uns wichtig ist."

WM-Eröffnungsspiel und -Eröffnungsfeier heute: Russland gegen Saudi-Arabien

Die WM 2018 beginnt am Donnerstag, den 14.06. um 17 Uhr. Gastgeber Russland empfängt Saudi-Arabien. Bereits vor der Partie wird es eine Eröffnungsfeier geben: In diesem Rahmen werden zahlreiche Stars wie Jason Derulo und Will Smith auftreten.

Die ARD wird das Prozedere live übertragen. Alle weiteren Infos zur Eröffnungsfeier gibt es hier.

© getty

DFB-Kader für die WM 2018

Joachim Löw verzichtet bei der WM unter anderem auf Leroy Sane, Mario Götze und Sandro Wagner. Hier gibt es die Übersicht über den gesamten Kader.