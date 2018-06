WM 2018 - Eröffnungsspiel: Russland gegen Saudi-Arabien heute im TV, Livestream, Ticker

World Cup Russland -

Saudi-Arabien (Highlights) World Cup Ägypten -

Uruguay (Highlights) World Cup Marokko -

Iran (Highlights) World Cup Portugal -

Spanien (Highlights) World Cup Frankreich -

Australien (Highlights) World Cup Argentinien -

Island (Highlights) Segunda División Valladolid -

Numancia Serie B Frosinone -

Palermo World Cup Peru -

Dänemark (Highlights) World Cup Kroatien -

Nigeria (Highlights) World Cup Costa Rica -

Serbien (Highlights) World Cup Deutschland -

Mexiko (Highlights) World Cup Brasilien -

Schweiz (Highlights) World Cup Schweden -

Südkorea (Highlights) World Cup Belgien -

Panama (Highlights) World Cup Tunesien -

England (Highlights) World Cup Kolumbien -

Japan (Highlights) World Cup Polen -

Senegal (Highlights) World Cup Russland -

Ägypten (Highlights) World Cup Portugal -

Marokko (Highlights) World Cup Uruguay -

Saudi-Arabien (Highlights) World Cup Iran -

Spanien (Highlights) World Cup Dänemark -

Australien (Highlights) World Cup Frankreich -

Peru (Highlights) World Cup Argentinien -

Kroatien (Highlights) World Cup Brasilien -

Costa Rica (Highlights) World Cup Nigeria -

Island (Highlights) World Cup Serbien -

Schweiz (Highlights) World Cup Belgien -

Tunesien (Highlights) World Cup Südkorea -

Mexiko (Highlights) World Cup Deutschland -

Schweden (Highlights) World Cup England -

Panama (Highlights) World Cup Japan -

Senegal (Highlights) World Cup Polen -

Kolumbien (Highlights) World Cup Saudi-Arabien -

Ägypten (Highlights) World Cup Uruguay -

Russland (Highlights) World Cup Spanien -

Marokko (Highlights) World Cup Iran -

Portugal (Highlights) World Cup Australien -

Peru (Highlights) World Cup Dänemark -

Frankreich (Highlights) World Cup Nigeria -

Argentinien (Highlights) World Cup Island -

Kroatien (Highlights) J2 League Fagiano -

Tokyo Verdy World Cup Südkorea -

Deutschland (Highlights) World Cup Mexiko -

Schweden (Highlights) World Cup Schweiz -

Costa Rica (Highlights) World Cup Serbien -

Brasilien (Highlights)

Im Eröffnungsspiel der Weltmeisterschaft trifft Gastgeber Russland heute auf Saudi-Arabien (17 Uhr im Liveticker) . SPOX gibt euch alle Infos zum Duell und zeigt, wo ihr das Spiel live verfolgen könnt.

Bei dem Duell treten die beiden Mannschaften gegeneinander an, die auf der FIFA-Weltrangliste die niedrigsten Plätze aller WM-Teilnehmer einnehmen: Russland steht auf Rang 70, Saudi-Arabien liegt nur drei Plätze davor.

WM-Eröffnungsspiel: Wann und wo spielt Russland gegen Saudi-Arabien?

Das Eröffnungsspiel der Weltmeisterschaft 2018 findet heute, am Donnerstag, um 17 Uhr statt. Austragungsort ist das Olympiastadion Luschniki in Moskau. Schiedsrichter der Partie ist der Argentinier Nestor Pitana.

© getty

Wo kann ich das WM-Eröffnungsspiel live sehen

Die ARD überträgt das Spiel zwischen Russland und Saudi-Arabien live im Free-TV. Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 15.10 Uhr.

Der Sender führt mit folgendem Team durch die Vorberichte, die Eröffnungsfeier und das Spiel:

Moderation: Alexander Bommes, Matthias Opdenhövel

Alexander Bommes, Matthias Opdenhövel Experten: Kevin Kuranyi, Thomas Hitzelsperger, Stefan Kuntz, Hannes Wolf

Kevin Kuranyi, Thomas Hitzelsperger, Stefan Kuntz, Hannes Wolf Kommentator: Tom Bartels

Auch der Pay-TV-Sender Sky Sport UHD überträgt das WM-Eröffnungsspiel. Die Übertragung beginnt um 16:30 Uhr, Kommentator ist Wolff Fuss.

Eröffnungsspiel: Russland - Saudi-Arabien im Livestream und Liveticker

Neben der Übertragung im TV bietet die ARD auch einen Livestream an, welcher kostenlos auf der Webseite des Senders zu sehen ist.

SPOX bietet für alle, die das Spiel nicht sehen können, zudem einen Liveticker zu der Partie an.

WM-Eröffnungsfeier: Start, Interpreten, Show und Songs

Beginnen wird die Eröffnungsfeier der diesjährigen Weltmeisterschaft zwischen 16 und 16.30 Uhr im Moskauer Luzhniki-Stadion.

Als Showacts sind die internationalen Topstars Jason Derulo, der seinen WM-Hit "Colours" performen wird, und Robbie Williams angekündigt. Der Brite wird gemeinsam mit der russischen Sopranistin Aida Garifullina auf der Bühne stehen.

Daneben ist eine aufwendige Show angekündigt, bei der zahlreiche Tänzerinnen und Tänzer in verschiedenen Kostümen und mit variantenreichen Effekten auftreten. Außerdem soll der brasilianische Ex-Stürmer Ronaldo im Mittelpunkt stehen.

Warum ist das WM-Eröffnungsspiel an einem Donnerstag?

Seit 2014 dauert die Weltmeisterschaft 31 statt 30 Tage. Damit das Finale trotzdem an einem Sonntag stattfindet, wird das Eröffnungsspiel nicht mehr freitags, sondern an einem Donnerstag ausgetragen. Dies war bereits in Brasilien vor vier Jahren der Fall. Genaueres zu dieser Thematik ist hier zu finden.

WM 2018: Die Gruppe A

Teams Russland Saudi-Arabien Ägypten Uruguay

Die Spiele der Gruppe A im Überblick