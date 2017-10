Der Bundesliga-Spieltag auf einen Blick

Serie A Live Hellas Verona -

Benevento Premier League Live Leicester -

West Bromwich Primera División Live Las Palmas -

Celta Vigo Serie A Corinthians -

Gremio Ligue 1 Saint-Etienne -

Montpellier Premier League West Ham -

Brighton J1 League Kobe -

Tosu A-League Sydney FC -

Sydney Wanderers Primera División Levante -

Getafe Premier League Chelsea – Watford Premier League Huddersfield -

Man United Primera División Real Betis -

Alaves Ligue 1 Monaco -

Caen Serie A Sampdoria -

Crotone Premier League Southampton -

West Brom Primera División Valencia -

Sevilla 1. HNL Hajduk -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Amiens -

Bordeaux Ligue 1 Angers -

Toulouse Ligue 1 Metz -

Dijon Ligue 1 Nantes -

Guingamp Ligue 1 Rennes -

Lille Premier League Man City -

Burnley (DELAYED) Primera División Barcelona -

Malaga Serie A Neapel -

Inter Primeira Liga Porto -

Pacos de Ferreira Premier League Stoke -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Leicester (DELAYED) Premier League Newcastle -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Villarreal -

Las Palmas Eredivisie PSV – Heracles Serie A Chievo Verona -

Hellas Verona Championship Ipswich -

Norwich CSL Evergrande -

Guizhou Eredivisie Feyenoord -

Ajax Premier League Everton -

Arsenal Ligue 1 Nizza -

Strassburg Serie A Atalanta -

Bologna Serie A Benevento -

Fiorentina Serie A Milan -

Genua Serie A Ferrara -

Sassuolo Serie A FC Turin -

AS Rom Premier League ZSKA Moskau -

Zenit St Petersburg Primera División Celta Vigo -

Atletico Madrid Ligue 1 Troyes -

Lyon Premier League Tottenham -

Liverpool First Division A Anderlecht -

Genk Serie A Udinese -

Juventus Premier League Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División Leganes -

Bilbao Primera División Real Madrid -

Eibar Serie A Lazio -

Cagliari Ligue 1 Marseille -

PSG Allsvenskan Malmö -

AIK Primera División Real Sociedad -

Espanyol Primera División La Coruna -

Girona Copa del Rey Saragossa -

Valencia Serie A Inter -

Sampdoria League Cup Arsenal -

Norwich League Cup Leicester -

Leeds League Cup Swansea -

Man United League Cup Man City -

Wolves Copa del Rey Murcia -

Barcelona Copa Libertadores River Plate -

Lanus Serie A Atalanta -

Hellas Verona First Division A Genk -

Brügge Serie A Bologna -

Lazio Serie A Cagliari -

Benevento Serie A Chievo -

Milan Serie A Florenz -

FC Turin Serie A Genua -

Neapel Serie A Juventus -

SPAL Serie A AS Rom -

Crotone Serie A Sassuolo -

Udinese Premiership Aberdeen -

Celtic League Cup Chelsea -

Everton League Cup Tottenham -

West Ham Coupe de la Ligue Strasbourg -

Saint-Etienne Copa del Rey Elche -

Atletico Madrid Copa Libertadores Barcelona SC -

Gremio Copa Sudamericana Fluminense -

Flamengo Copa del Rey Fuenlabrada -

Real Madrid Ligue 1 PSG -

Nice Championship Leeds -

Sheff Utd A-League Adelaide Udt – Melbourne City Primera División Alaves -

Valencia Premier League Man Utd -

Tottenham Premiership Hearts -

Rangers 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rijeka Premier League Arsenal v

Swansea Premier League Liverpool -

Huddersfield Championship Cardiff -

Millwall Primera División Sevilla -

Leganes Ligue 1 Bordeaux -

Monaco Premier League Bournemouth -

Chelsea Championship Hull -

Nottingham Ligue 1 Caen -

Troyes Ligue 1 Dijon -

Nantes Ligue 1 Guingamp -

Amiens Ligue 1 Montpellier -

Rennes Ligue 1 Strasbourg -

Angers Premier League Arsenal -

Swansea (DELAYED) Primera División Bilbao -

Barcelona Primeira Liga Boavista -

Porto Premier League Watford -

Stoke Premier League West Bromwich – Man City (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

West Ham CSL Hebei -

Guangzhou Evergrande J1 League Kofu -

Kobe Primera División Getafe -

Real Sociedad Eredivisie Vitesse -

Eindhoven Serie A Benevento -

Lazio Championship Birmingham -

Aston Villa Premier League Zenit -

Lok Moskau Premier League Brighton -

Southampton Ligue 1 Lyon -

Metz Serie A Crotone- Florenz Serie A Neapel -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

Chievo Serie A SPAL -

Genua Serie A Udinese -

Atalanta Primera División Girona -

Real Madrid Ligue 1 Toulouse -

Saint-Etienne Premier League Leicester -

Everton Primera División Eibar -

Levante Primera División Malaga -

Celta Vigo Ligue 1 Lille -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Belgrano

Fohlen und Werkself treffen sich zum Rhein-Derby, der BVB muss nach Frankfurt und die neuerstarkten Bayern fahren zum ewig jungen Klassiker zum HSV. Am Sonntag gibt's das ultimative Krisenduell Köln gegen Werder. Hier gibt's alle Infos zu allen Begegnungen des Spieltags, die Tabelle, Liveticker, die Highlights aller Spiele auf DAZN und ab Montag, 0 Uhr, bei SPOX im Video.

Am Rhein ist Derby-Zeit, wenn die kriselnde Werkself nach Gladbach muss. Die Fohlen könnten bei einem Sieg sogar in die Champions-League-Plätze stoßen, dafür müssten aber Leipzig zuhause gegen Stuttgart und/oder die TSG Hoffenheim am Sonntag gegen die Wölfe patzen.

Zum Spitzenspiel am Samstagabend reisen die Bayern zum HSV. Der unter Jupp Heynckes wiedererstarkte Rekordmeister könnte bei einem Patzer des BVB am Nachmittag schon wieder die Tabellenspitze erobern - die Schwarzgelben müssen zur formstarken Eintracht nach Frankfurt.

Am Sonntag sind die EL-Teams im Einsatz, und schon das erste Spiel ist mehr als brisant: die noch sieglosen und historisch schlecht gestarteten Schlusslichter aus Köln empfangen den ebenso noch sieglosen Tabellen-17. Werder Bremen.

Alle Spiele des 9. Spieltags

Anstoßzeit Partie Liveticker Fr., 20:30 Uhr FC Schalke 04 - 1. FSV Mainz 05 SPOX Sa., 15:30 Uhr Borussia Mönchengladbach - Bayer 04 Leverkusen SPOX Sa., 15:30 Uhr Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund SPOX Sa., 15:30 Uhr FC Augsburg - Hannover 96 SPOX Sa., 15:30 Uhr RB Leipzig - VfB Stuttgart SPOX Sa., 18:30 Uhr Hamburger SV - FC Bayern München SPOX So., 13:30 Uhr 1. FC Köln - SV Werder Bremen SPOX So., 15:30 Uhr Sport-Club Freiburg - Hertha BSC SPOX So., 18:00 Uhr VfL Wolfsburg - TSG 1899 Hoffenheim SPOX

Die Tabelle vor dem Freitagsspiel

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Borussia Dortmund 8 23:5 18 19 2. Bayern München 8 21:7 14 17 3. RB Leipzig 8 15:10 5 16 4. TSG Hoffenheim 8 15:10 5 15 5. Borussia M'gladbach 8 12:12 0 14 6. Schalke 04 8 10:9 1 13 7. Eintracht Frankfurt 8 8:7 1 13 8. FC Augsburg 8 11:8 3 12 9. Hannover 96 8 8:6 2 12 10. 1. FSV Mainz 05 8 10:13 -3 10 11. VfB Stuttgart 8 6:10 -4 10 12. Bayer Leverkusen 8 15:13 2 9 13. Hertha BSC 8 8:10 -2 9 14. Wolfsburg 8 8:11 -3 8 15. Hamburger SV 8 6:14 -8 7 16. SC Freiburg 8 5:16 -11 7 17. Werder Bremen 8 3:9 -6 4 18. 1. FC Köln 8 3:17 -14 1

