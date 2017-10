2:0! Schalke springt auf Platz vier

Bundesliga Fr Jetzt S04-M05: Jetzt die Highlights anschauen! J1 League Kobe -

Tosu A-League FC Sydney -

Sydney Wanderers Primera División Levante -

Getafe Premier League Chelsea -

Watford Premier League Huddersfield -

Man United Primera División Real Betis -

Alaves Ligue 1 Monaco -

Caen Serie A Sampdoria -

Crotone Premier League Southampton -

West Bromwich Primera División Valencia -

Sevilla 1. HNL Hajduk Split -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Amiens -

Bordeaux Ligue 1 Angers -

Toulouse Ligue 1 Metz -

Dijon Ligue 1 Nantes -

Guingamp Ligue 1 Rennes -

Lille Premier League Man City -

Burnley (DELAYED) Primera División Barcelona -

Malaga Serie A Neapel -

Inter Mailand Primeira Liga Porto -

Pacos Ferreira Premier League Stoke -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Leicester (DELAYED) Premier League Newcastle -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Villarreal -

Las Palmas Eredivisie PSV – Heracles Serie A Chievo Verona -

Hellas Verona Championship Ipswich -

Norwich CSL Guangzhou Evergrande -

Guizhou Eredivisie Feyenoord -

Ajax Premier League Everton -

Arsenal Ligue 1 Nizza -

Strassburg Serie A Atalanta -

Bologna Serie A Benevento -

Florenz Serie A AC Mailand -

Genua Serie A SPAL -

Sassuolo Serie A FC Turin -

AS Rom Premier League ZSKA Moskau -

Zenit Primera División Celta Vigo -

Atletico Madrid Ligue 1 Troyes -

Lyon Premier League Tottenham -

Liverpool First Division A Anderlecht -

Genk Serie A Udinese -

Juventus Premier League Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División Leganes -

Bilbao Super Liga Roter Stern Belgrad -

Lucani Primera División Real Madrid -

Eibar Serie A Lazio -

Cagliari Serie A Sao Paulo -

Flamengo Ligue 1 Marseille -

PSG Allsvenskan Malmö -

AIK Primera División Real Sociedad -

Espanyol Primera División La Coruna -

Girona Copa del Rey Saragossa -

Valencia Serie A Inter Mailand -

Sampdoria League Cup Arsenal -

Norwich League Cup Leicester -

Leeds League Cup Swansea -

Man United League Cup Man City -

Wolverhampton Copa del Rey Murcia -

Barcelona Copa Libertadores River Plate -

Lanus Serie A Atalanta -

Hellas Verona First Division A Genk -

Brügge Serie A Bologna -

Lazio Serie A Cagliari -

Benevento Serie A Chievo -

Milan Serie A Florenz -

FC Turin Serie A Genua -

Neapel Serie A Juventus -

SPAL Serie A AS Rom -

Crotone Serie A Sassuolo -

Udinese Premiership Aberdeen -

Celtic League Cup Chelsea -

Everton League Cup Tottenham -

West Ham Coupe de la Ligue Strasbourg -

Saint-Etienne Copa del Rey Elche -

Atletico Madrid Copa Libertadores Barcelona SC -

Gremio Copa Sudamericana Fluminense -

Flamengo Copa del Rey Fuenlabrada -

Real Madrid Ligue 1 PSG -

Nizza Championship Leeds -

Sheffield Utd A-League Adelaide Udt – Melbourne City Primera División Alaves -

Valencia Premier League Man United -

Tottenham Premiership Hearts -

Rangers 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rijeka Premier League Liverpool -

Huddersfield Championship Cardiff -

Millwall Primera División Sevilla -

Leganes Ligue 1 Bordeaux -

Monaco Serie A Milan -

Juventus Premier League Bournemouth -

Chelsea Primera División Atletico Madrid -

Villarreal Championship Hull -

Nottingham Ligue 1 Caen -

Troyes Ligue 1 Dijon -

Nantes Ligue 1 Guingamp -

Amiens Ligue 1 Montpellier -

Rennes Ligue 1 Strasbourg -

Angers Premier League Arsenal -

Swansea (DELAYED) Primera División Bilbao -

Barcelona Serie A AS Rom -

Bologna Primeira Liga Boavista -

Porto Premier League Watford -

Stoke (Delayed) Premier League West Bromwich – Man City (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

West Ham (Delayed) Super Liga Cacak -

Partizan CSL Hebei -

Guangzhou Evergrande J1 League Kofu -

Kobe Primera División Getafe -

Real Sociedad Eredivisie Vitesse -

PSV Serie A Benevento -

Lazio Championship Birmingham -

Aston Villa Premier League Zenit -

Lok Moskau First Division A Brügge -

Sint-Truiden Premier League Brighton -

Southampton Ligue 1 Lyon -

Metz Serie A Crotone- Florenz Serie A Neapel -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

Chievo Verona Serie A SPAL -

Genua Serie A Udinese -

Atalanta Primera División Girona -

Real Madrid Ligue 1 Toulouse -

St. Etienne Premier League Leicester -

Everton Primera División Eibar -

Levante Serie A Ponte Preta -

Corinthians Primera División Malaga -

Celta Vigo Serie A FC Turin -

Cagliari Ligue 1 Lille -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Belgrano Serie A Hellas Verona – Inter Mailand Premier League Burnley -

Newcastle Primera División Espanyol -

Real Betis Primera División Las Palmas -

La Coruna Championship Preston -

Aston Villa

Der FC Schalke 04 bestätigte den jüngsten Aufwärtstrend mit einem 2:0-Sieg (1:0) gegen den FSV Mainz 05 und sprang zumindest vorübergehend auf den vierten Tabellenplatz.

Unbeeindruckt vom frühen Anlaufen der Mainzer Angriffsreihe dominierte Schalke im bewährten 3-5-2-System von Anpfiff weg das Geschehen und verzeichnete in der Anfangsphase einen Ballbesitzwert von 84 Prozent. Mit dem ersten gelungenen Angriff gingen die Gelsenkirchener in Führung, als Burgstaller gedankenschnell Goretzka in Szene setzte.

In der Folge gelang es den Königsblauen immer besser, die vorderste Pressing-Linie der Mainzer zu überspielen, taten dabei jedoch nicht mehr als nötig, um die Führung zu verwalten. Bei den Rheinhessen waren Öztunali, Muto und de Blasis in der Offensive oftmals auf sich alleine gestellt , sodass der FSV 44 Minuten bis zum ersten, harmlosen Torabschluss benötigte.

Nach der Pause gelang es den Mainzern zunächst, das Spielgeschehen ausgeglichener zu gestalten, die Abwehr schob weiter nach vorne, um den Abstand zwischen den Mannschaftsteilen zu verringern. Schalke verteidigte aber weiter aufmerksam und hatte wenig Mühe die Führung zu verteidigen.

Nach dem kurzen Zwischenhoch des FSV wurde Schalke mit zunehmender Spieldauer wieder dominanter und entschied die Partie letztlich mit einem Standard. Kurz darauf verpasste Muto den Anschlusstreffer, sodass Schalke den Sieg ungefährdet über die Zeit brachte.

Die Daten zum Spiel

Tore: 1:0 Goretzka (13.), 2:0 Burgstaller (74.)

Zum ersten Mal erzielte Goretzka in drei Bundesligaspielen in Folge ein Tor. Vier der letzten sechs Schalker Treffer gehen auf das Konto des Mittelfeldspielers.

Das 2:0 der Schalker war bereits das achte Tor nach einem Standard, das ist der höchste Wert in der Liga.

6 der letzten 7 Mainzer Gegentore fielen nach einer Standardsituation.

Der Star des Spiels: Max Meyer

Der U21-Europameister findet sich immer besser in der Rolle als alleiniger Sechser zurecht. War nahezu in alle Angriffe seiner Mannschaft miteingebunden und überzeugte dabei als Ballverteiler mit einer Passquote von über 90 Prozent. Auch als Zweikämpfer stark mit knapp 70 Prozent gewonnener Duelle.

Der Flop des Spiels: Levin Öztunali

Versprühte nahezu keinerlei Gefahr auf der rechten Angriffsseite und hatte mit die zweitwenigsten Zuspiele seiner Mannschaft. Hatte zudem die schwächste Zweikampfquote bei den Mainzern.

wird geladen

Die Schiedsrichterin: Bibiana Steinhaus

In ihrem zweiten Bundesliga-Einsatz hatte Bibiana Steinhaus wenig Mühe mit einer leicht zu leitenden Partie, verwarnte Naldo Mitte der ersten Halbzeit für eine Grätsche mit gestrecktem Bein. Lag auch in der zweiten Halbzeit bei den wenigen knappen Entscheidungen richtig.

Die Reaktionen der Trainer

Domenico Tedesco (Trainer FC Schalke 04): "Wir wollten stabilen Ballbesitz haben. Wir wollten uns im Ballbesitz nicht verstecken. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wir haben uns auswärts immer ein bisschen leichter getan, weil du bei einem möglichen Ballverlust nicht die Masse hast, die dich vielleicht auspfeift. Das habe ich den Jungs versucht, einzuimpfen. Dass wir da drüber stehen müssen, dass wir mutig sein müssen.

Sandro Schwarz: (Trainer FSV Mainz 05): "Wir haben in der ersten Halbzeit gut gegen den Ball gearbeitet und nicht viele Torchanchen zugelassen. Wir haben die Passwege zugestellt und auf Fehler gewartet. Wir hatten aber auch viele einfache Ballverluste, keine klaren Aktionen und keinen Torschuss. In der zweiten Hälfte hatten wir 15 bis 20 Minuten lang eine gute Phase mit zwei Tormöglichkeiten. Über das ganze Spiel gesehen, war es aufgrund der fehlenden Überzeugung eine verdiente Niederlage."