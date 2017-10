Joker Füllkrug dreht Rückstand

Bundesliga Sa Jetzt Die Highlights vom Samstag mit BVB, VfB und Leipzig Ligue 1 Live Monaco -

Hannover 96 hat dank Niclas Füllkrug in die Erfolgsspur zurückgefunden. Der Aufsteiger siegte dank eines Doppelpacks des Einwechselspielers beim FC Augsburg mit 2:1 (0:1).

Augsburg dominierte das Anfangsgeschehen und verpasste gegen passive Gäste durch Caiuby und Finnbogason die frühe Führung. Der FCA setzte die Niedersachsen bereits an deren Strafraum konsequent unter Druck, nach zehn Minuten standen so 5:0 Ecken und 6:0 Torschüsse für Augsburg zu Buche.

Über die Zweikämpfe fand Hannover besser ins Spiel, viele kleine Fouls bestimmten das Geschehen und störten den Spielfluss. Nach einer halben Stunde belohnte Gregoritsch mit Verspätung die anfängliche Druckphase der Schwaben, Hannover brachte aus der abwartenden Grundhaltung heraus nur eine Torannäherung in der ersten Halbzeit zu Stande.

Mit der Hereinnahme von Barkalorz stärkte Breitenreiter zur zweiten Halbzeit das Zentrum, Jonathas agierte fortan als einzige Spitze. Auch wenn Hannover nun zu mehr Spielanteilen kam, agierten die Niedersachsen bei ihren Angriffen zu ungenau, um zu Abschlüssen zu kommen. In der 67. Minute musste Hitz erstmals eingreifen, als Bebou auf das kurze Eck zielte.

Dennoch kam der Ausgleich überraschend, als Füllkrug mit der zweiten Hannoveraner Chance einnetzte. Kurz darauf hatte Hannover die große Chance zur Führung, doch Jonathas schob freistehend in die Arme von Hitz. Der FCA agierte weiter mit hohem Risiko und lud Hannover immer wieder zu Kontern ein, einen davon nutzte Füllkrug zum Siegtreffer.

Die Daten zum Spiel

Tore: 1:0 Gregoritsch (33.), 1:1 Füllkrug (77.), 1:2 Füllkrug (89.)

10 Torschüsse in der ersten Halbzeit bedeuten für Augsburg Bestwert in dieser Saison.

Zum ersten Mal in dieser Saison ging Hannover nicht mit einem Unentschieden in die Halbzeitpause.

8 der letzten 10 Hannoveraner Tore fielen nach der 67. Minute.

Der Star des Spiels: Niclas Füllkrug

Versprühte in einer halben Stunde mehr Gefahr als die gesamte Hannoveraner Mannschaft zuvor. Avancierte mit seinem Doppelpack zum Matchwinner.

Der Flop des Spiels: Alfred Finnbogason

In der Augsburger Offensive unauffälligster Akteur, der sich die meisten Foulspiele seiner Manschaft leistete und lediglich 24 Prozent seiner Zweikämpfe gewann. Nach nur einem Torabschluss in 72 Minuten musste er Koo weichen.

wird geladen

Der Schiedsrichter: Sascha Stegemann

Trat erstmals nach 15 Minuten in Erscheinung, als er Khedira und Jonathas kurz hintereinander verwarnte. Sah sich mit zunehmender Spieldauer immer mehr Nickligkeiten im Spiel ausgesetzt und musste die Gemüter nach rund 25 Minuten beruhigen, als Gregoritsch und Karaman aneinander gerieten. Entschied beim Ausgleichstreffer richtigerweise auf unabsichtliches Handspiel von Füllkrug.

Die Reaktionen der Trainer

Manuel Baum (FC Augsburg): "So angefressen bin ich schon lange nicht mehr gewesen. Wir haben eine richtig gute erste Halbzeit hingelegt, aber leider zu viele Chancen liegen lassen. In der zweiten Halbzeit hat uns Hannover öfter überspielt, und wir waren bei den zweiten Bällen nicht mehr so gut. Das zweite Gegentor dürfen wir nicht kriegen, dann verlierst du so ein Spiel unverdient. Nicht nur ich, die ganze Mannschaft ist stinksauer."

Andre Breitenreiter (Hannover 96): "In der ersten Halbzeit waren wir überhaupt nicht auf dem Platz, waren zweikampfschwach, haben keine zweiten Bälle gewonnen, haben nicht am Limit gespielt. Wir hätten uns nicht beschweren dürfen, wenn wir höher zurückgelegen hätten. Wir haben das in der Pause angesprochen, dass wir uns mehr wehren müssen - und waren auf einmal zweikampfstark, zielstrebig nach vorne, die bessere Mannschaft."