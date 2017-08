Wechsel-Absicht? Sanches nicht im Kader

Boxen So 03:00 Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Bundesliga Sa 18:00 Die Highlights vom Samstag mit FCB & BMG Premier League So 17:00 Kracher am Sonntag: Liverpool-Arsenal Championship Live Burton -

Die Zukunft von Renato Sanches beim FC Bayern München ist ungewisser denn je. Wie Sportdirektor Hasan Salihamidzic bestätigte, steht der Portugiese wegen angeblichen Angeboten nicht im Kader gegen Bremen.

"Er hat den Trainer gebeten, sich Gedanken über seine Zukunft machen zu dürfen. Deshalb ist er heute nicht im Kader", sagte Salihamidzic vor dem Bundesligaspiel bei Werder Bremen bei Sky über Sanches. Der Portugiese habe demnach "einige Angebote" vorliegen. Aktuell gebe es allerdings noch nichts zu verkünden.

Bereits auf der Abschluss-Pressekonferenz am Freitag hatte sich Trainer Carlo Ancelotti offen für einen Transfer des 20-Jährigen gezeigt. "Renato kennt seine Position in der Mannschaft. Er weiß, dass es große Konkurrenz gibt. Wenn er bleibt, ist das okay für mich, wenn er entscheidet zu gehen, ist das auch okay."

Über die Zukunft des Europameisters von 2016 gab es in den vergangenen Wochen viele Spekulationen. Unter anderem wird dem FC Chelsea, dem FC Liverpool, Inter Mailand oder auch dem AC Mailand Interesse an Sanches nachgesagt.

Die ungefährlichsten Spieler der Bundesliga-Geschichte © getty 1/11 Im Spiel gegen den 1. FC Köln stellte Hamburgs Dennis Diekmeier einen unrühmlichen Rekord auf. In 183 Bundesligaspielen blieb der Abwehrspieler ohne Tor und wartet damit in der Geschichte der Bundesliga am längsten auf einen Treffer. SPOX zeigt die Top-10 © imago 2/11 Platz 10: Ulf Quaisser - Bestritt in den 1980er Jahren 126 Bundesligaspiele für Waldhof Mannheim. Ein Tor erzielte der Defensivspieler dabei nicht © getty 3/11 Platz 9: Christoph Spycher - Spycher bestritt von 2005 bis 2010 insgesamt 129 Partien für Eintracht Frankfurt und konnte sich kein einziges Mal in die Torschützenliste eintragen. Aktuell spielt er bei Young Boys Bern © imago 4/11 Platz 8: Fritz Popp (r.) - Kam ab 1963 für den 1. FC Nürnberg zu 136 Bundesligaeinsätzen und blieb dabei ohne Treffer für die Franken. Später war er unter anderem Co-Trainer des FCN © imago 5/11 Platz 7: Karl-Heinz Wirth (M.) - 138 Spiele für Eintracht Frankfurt hat Wirth auf dem Buckel. In die Torjägerliste konnte sich "Kalla" allerdings nie eintragen © getty 6/11 Platz 6: Philipp Bönig - Spielte von 2003 bis 2012 für den VfL Bochum. In dieser Zeit kam Bönig zu 140 Bundesligaspielen. Ein Treffer war ihm allerdings nicht vergönnt © imago 7/11 Platz 5: Ferdinand Wenauer - Wurde mit dem Club zwei Mal deutscher Meister, erzielte in 168 Bundesligaspielen für Nürnberg allerdings kein Tor © imago 8/11 Platz 4: Hans-Jürgen Ripp - Spielte von 1970 bis 1979 für den HSV und sammelte 177 Bundesligaeinsätze. Ein Tor gelang ihm dabei nicht © getty 9/11 Platz 3: Thomas Eichin - War als Abwehrspieler eher für das Verhindern als für das Erzielen von Toren zuständig. Blieb so in 180 Spielen für Borussia Mönchengladbach ohne Treffer © getty 10/11 Platz 2: Markus Schuler - Hielt lange den Rekord mit 182 Partien für Bielefeld und Hannover ohne Tor. Beendete 2012 seine Profikarriere © getty 11/11 Platz 1: Dennis Diekmeier - Für den 1. FC Nürnberg und den HSV absolvierte Diekmeier 183 Spiele - und traf dabei kein einziges Mal. Aktuell hat er immerhin mit den Rothosen Grund zum Jubeln

Sanches kam erst im vergangenen Sommer für eine Ablöse von 35 Millionen Euro von SL Benfica nach München. In der vergangenen Saison kam er aber nur selten über Kurzeinsätze hinaus.