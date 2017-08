"Das müssen wir schnell abstellen"

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Bundesliga Fr Jetzt Bayern-Bayer: Die Highlights des Eröffnungsspiels J1 League Gamba Osaka -

Nach dem 3:1-Sieg des FC Bayern gegen Bayer Leverkusen sprachen die beiden Ex-Hoffenheimer Niklas Süle und Sebastian Rudy bei Eurosport über ihre Bundesliga-Premiere für den FCB. Bernd Leno ist mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden.

Carlo Ancelotti (Trainer Bayern München): "Es war ein schwieriges Spiel, und ja, es ist wahr, wir haben nicht so gut verteidigt, haben zu viele Räume gelassen. Aber das kann zu diesem Zeitpunkt passieren, wir stehen erst am Anfang der Saison. Um zu null zu spielen, müssen wir kompakter stehen."

Niklas Süle (FC Bayern München): "Das ist natürlich ein schöner Einstand. Es war ein cooles Gefühl, und ich hatte natürlich auch Gänsehaut. Viel wichtiger ist aber, dass wir heute gewonnen haben. Wir haben definitiv noch nicht an unserem Maximum gespielt und zu viel zugelassen, das ist ein bisschen schade. Aber im Großen und Ganzen war es ein verdienter Sieg."

Sebastian Rudy (FC Bayern München) über ...

... das Spiel: "Wir haben vor allem in der zweiten Halbzeit zu viele Chancen zugelassen. Trotzdem haben wir es souverän runtergespielt und verdient gewonnen."

... seine Leistung: "Ich habe von Anfang an versucht, meine Qualität zu zeigen und Gas zu geben. Wenn ich noch ein bisschen mehr Konstanz reinbringe, dann wird es noch besser."

Heiko Herrlich (Trainer Bayer Leverkusen): "Wenn man verliert, ist es nie ein schönes Gefühl, aber wir müssen uns für den Auftritt trotzdem nicht schämen. Ärgerlich für uns, dass wir in der ersten Halbzeit durch zwei Standards in Rückstand geraten sind. Ärgerlich war auch der Elfmeter. Die Mannschaft hat danach weiter versucht, nach vorne zu spielen - Bayern hätte da natürlich den Sack zumachen können. Gut ist, dass wir es geschafft haben, Torchancen zu erspielen, aber wir müssen da einfach effizienter werden."

Bernd Leno (Torwart Bayer Leverkusen): "Wir hatten eine Menge Chancen. Ich kann mich an kein Spiel erinnern, bei dem wir hier in München so viele Chancen hatten. Wir haben drei Gegentore durch Standards bekommen. Das müssen wir schnell abstellen, denn das entscheidet Spiele. Man hat aber gesehen, dass der Trainer uns eine Philosophie mitgegeben hat. Wir können mit der Leistung, aber nicht mit dem Ergebnis zufrieden sein."

Bundestrainer Joachim Löw über ...

... die beiden ehemaligen Hoffenheimer Rudy und Süle: "Der Führungstreffer war wichtig, vorbereitet von Sebastian Rudy und abgeschlossen von Niklas Süle. Für beide ist es ein super Einstand vor heimischem Publikum."

... die Leistung von Thomas Müller: "Man hat schon in der Vorbereitung gespürt, dass er vom Kopf her ausgeruhter ist. Nach vielen Jahren der hohen Belastung war es eine ganz bewusste Pause. Die fußballfreie Zeit hat ihm gut getan, davon wird er in diesem Jahr profitieren."

Eurosport-Experte Matthias Sammer über ...

... das Spiel: "Die Bayern haben in der ersten Halbzeit gute Ansätze gezeigt und hätten auch schon 5:2 führen können. Aber wenn man wirklich ehrlich ist, dann muss man sagen, dass die hochkarätigen Torchancen eindeutig bei Bayer Leverkusen waren. Großes Kompliment, sie haben mit großem Enthusiasmus nach vorne gespielt."

... den ersten Videobeweis der Saison: "Ich bin der Meinung, dass es vertretbar war. Mein Bauch und mein Fußballer-Herz sagen mir aber, dass es viele Standardsituationen geben wird, bei denen wir diskutieren werden."

... die Auswechslung von Thomas Müller: "Mit seiner Auswechslung hat der FC Bayern auf ein klares 4-3-3 umgestellt. Taktisch ist das total nachvollziehbar. Aber Fußball hat auch etwas mit Persönlichkeit und Profil zu tun. Es gibt Führungsspieler, die sind unantastbar. Da muss man vorsichtig sein, aber das muss der Trainer entscheiden."