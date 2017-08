HSV zittert sich gegen FCA zum Auftaktsieg

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Bundesliga Sa 18:00 Die Highlights vom Samstag mit BVB, SVW, VfB & HSV 2. Liga Sa Jetzt Die Highlights der Samstagsspiele Premier League Live Liverpool -

Crystal Palace Ligue 1 Live Lyon -

Bordeaux Serie A Juventus -

Cagliari Primera División Celta Vigo -

Real Sociedad Premier League Stoke -

Arsenal Championship Sunderland -

Leeds Ligue 1 Troyes -

Nantes Primera División Girona -

Atletico Madrid Premier League Leicester -

Brighton (Delayed) Serie A Hellas Verona -

Neapel Primeira Liga Benfica -

Belenenses Primera División Sevilla -

Espanyol Premier League Burnley -

West Brom (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Watford (Delayed) Premier League Southampton -

West Ham (Delayed) J1 League Kobe -

Yokohama Eredivisie Excelsior -

Feyenoord CSL Guangzhou R&F -

Shandong Luneng Eredivisie Ajax -

Groningen Premier League Huddersfield -

Newcastle Ligue 1 Lille -

Caen Ligue 1 Marseille -

Angers Premier League Tottenham -

Chelsea Serie A Atalanta -

AS Rom Primera División Bilbao -

Getafe Primeira Liga Porto -

Moreirense Primera División Barcelona -

Betis Serie A Bologna -

FC Turin Serie A Crotone -

AC Mailand Serie A Inter Mailand -

Florenz Serie A Lazio -

Ferrara Serie A Sampdoria -

Benevento Serie A Sassuolo -

Genua Serie A Udinese -

Chievo Ligue 1 PSG -

Toulouse Primera División La Coruna -

Real Madrid Serie A Palmeiras -

Chapecoense Primera División Levante -

Villarreal Premier League Manchester City -

Everton Primera División Malaga -

Eibar League Cup Sheffield Utd -

Leicester League Cup Blackburn -

Burnley League Cup Cheltenham -

West Ham Ligue 1 PSG -

Saint-Étienne Championship Bristol City -

Aston Villa J1 League Iwata -

Kobe J1 League Cerezo Osaka -

Kashima Premier League Bournemouth -

Manchester City Championship Burton -

Sheffield Wednesday Ligue 1 Nantes -

Lyon Serie A Benevento -

Bologna Serie A Genua -

Juventus Primera División Alaves -

Barcelona Premier League Manchester United -

Leicester Championship Nottingham -

Leeds Ligue 1 Amiens -

Nizza Ligue 1 Bordeaux -

Troyes Ligue 1 Caen -

Metz Ligue 1 Dijon -

Montpellier Ligue 1 Toulouse -

Rennes Premier League Huddersfield -

Southampton (Delayed) Serie A AS Rom -

Inter Mailand Primeira Liga Rio Ave -

Benfica Premier League Newcastle -

West Ham Premier League Crystal palace -

Swansea Eredivisie Feyenoord -

Willem II Premier League Chelsea -

Everton Ligue 1 Guingamp -

Strasbourg Premiership Ross County -

Rangers Ligue 1 Angers -

Lille Premier League Liverpool -

Arsenal Allsvenskan Malmö -

Göteborg First Division A Gent -

Anderlecht Serie A Turin -

Sassuolo Premier League Zenit -

Rostow Serie A Chievo Verona -

Lazio Serie A Crotone -

Hellas Verona Serie A Florenz -

Genua Serie A AC Mailand- Cagliari Serie A Neapel -

Atalanta Serie A Spal -

Udinese Ligue 1 Monaco -

Marseille Primeira Liga Braga -

Porto Primera División Real Madrid -

Valencia WC Qualification South America Venezuela -

Colombia

Am 1. Spieltag der neuen Bundesligasaison besiegte der Hamburger SV den FC Augsburg mit 1:0 (1:0). Nicolai Müller wurde zum tragischen Helden der Partie.

Technische Probleme verhinderten den Einsatz des Videobeweises im Volksparkstadion. So konnten mehrere Situationen (6./17./44.) nicht zusätzlich überprüft werden. Siebert entschied in allen Fällen auf Weiterspielen und gegen Elfmeter für Augsburg.

Müller zeigte, wie nahe Freud und Leid beieinander liegen können. Nach seinem Tor in der Anfangsphase verdrehte sich der Flügelspieler beim Jubeln das Knie und musste schon nach 14 Minuten für Hunt ausgewechselt werden.

Nach starkem Beginn baute der HSV immer mehr ab. Augsburg war statistisch in allen Belangen überlegen. Die Gäste hatten 67 Prozent Ballbesitz, gewannen 54 Prozent der Zweikämpfe und gaben mehr Schüsse ab (15:11). Einziges Manko war die schlechte Chancenverwertung.

Trotz des Rückstands vertraute Manuel Baum lange auf seine Startelf. Erst in der 67. Minute wechselte der Augsburg-Coach das erste Mal. Die 4-2-3-1-Grundordnung änderte der FCA zunächst in ein 4-4-2, dann in ein 3-4-3. Durch die offensivere Formation der Gäster kam dann auch Hamburg wieder zu vereinzelten Konterchancen.

Die Daten zum Spiel

Tor: 1:0 Müller (8.)

Nach sechs Jahren ohne Sieg (drei Remis, drei Niederlagen) konnte der HSV zum Saisonauftakt wieder einen Dreier einfahren. Der FCA wartet dagegen in der Bundesliga weiter auf einem Sieg am 1. Spieltag (ein Remis, sechs Niederlagen).

Der FC Augsburg konnte am 1. Spieltag einer Bundesligasaison noch nie zu Null spielen. In sieben Partien kassierten die Schwaben 14 Gegentore.

Saisonübergreifend konnte Augsburg keines der vergangenen sieben Auswärtsspiele gewinnen (zwei Remis, fünf Niederlagen). Das ist die längste Negativserie seit 2012.

Mit 18 Jahren und 242 Tagen ist Rick van Drongelen der jüngste Niederländer der Bundesligageschichte.

Auch in seinem 182. Bundesligaspiel gelang Dennis Diekmeier kein Tor. Eine längere Anlaufzeit benötigte bislang kein Profi.

Der Star des Spiels: Kyriakos Papadopoulos

Der Grieche war gewohnt präsent in der Defensive und einer der Garanten dafür, dass Hamburg erst zum zweiten Mal nach 2014 in den vergangenen zehn Jahren am 1. Spieltag kein Gegentor kassierte. Hatte mit 65 Prozent zudem die beste Zweikampfquote bei den Hanseaten.

Der Flop des Spiels: Michael Gregoritsch

Der Ex-Hamburger konnte nicht im Ansatz an die starke Vorbereitung anknöpfen. Gab zwar vier Schüsse ab, jedoch fand keiner davon den Weg aufs Tor. Mitte der ersten Halbzeit mit einer glasklaren Schwalbe und einem ganz schwachen Freistoß. Wurde in der 67. Minute für Cordova ausgewechselt.

wird geladen ( )

Der Schiedsrichter: Daniel Siebert

Hatte keine leichte Partie, da es vor allem im Strafraum der Hamburger zu einigen strittigen Situationen kam. Richtig, in der Anfangsphase nicht auf Strafstoß zu entscheiden und sah auch Gregorritschs Schwalbe. Bei Jungs Einsatz gegen Finnbogason hätte man zumindest über Elfmeter nachdenken können. Zeigte eine klare Linie bei der Kartenvergabe.