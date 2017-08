Hertha schlägt zum Auftakt den VfB

Leckie bereitete schon im Pokal beide Hertha-Tore vor und sammelte damit in der noch jungen Saison bereits vier Scorer-Punkte in Pflichtspielen - mehr als 2016/17 in der gesamten Spielzeit (2 Torvorlagen für Ingolstadt). Es war Leckies erster Doppelpack in der Bundesliga. Drei seiner fünf Tore schoss Leckie gegen Stuttgart.