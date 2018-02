Stimmen zum 21. Bundesliga-Spieltag: Das sagt Batshuayi zu seinem Traumdebüt

Super Bowl So 04.02. Super Bowl LII im US-Original-Kommentar! Primera División Eibar -

FC Sevilla Premier League Burnley -

Man City Premiership Kilmarnock -

Celtic Championship Leeds -

Cardiff Primera División Real Betis -

Villarreal Ligue 1 Lille -

PSG Serie A Sampdoria -

FC Turin Premier League Arsenal -

Everton Primera División Alaves -

Celta Vigo Championship Wolverhampton -

Sheffield Utd Primeira Liga Benfica -

Rio Ave Ligue 1 Amiens -

St. Etienne Ligue 1 Montpellier -

Angers Ligue 1 Nizza -

Toulouse Ligue 1 Straßburg -

Bordeaux Premier League Man United -

Huddersfield (Delayed) Primera División Levante -

Real Madrid Serie A Inter Mailand -

Crotone Primeira Liga FC Porto -

Braga Premier League West Bromwich -

Southampton (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Stoke (DELAYED) Premier League Brighton -

West Ham (DELAYED) Premier League Leicester -

Swansea (Delayed) A-League Brisbane -

Melbourne City Primera División Getafe -

Leganes Serie A Hellas Verona -

AS Rom Eredivisie Venlo -

Feyenoord Ligue 1 Rennes -

Guingamp Serie A Atalanta -

Chievo Verona Serie A Bologna -

Florenz Serie A Udinese -

AC Mailand Serie A Juventus -

Sassuolo Serie A Cagliari -

SPAL Premier League Crystal Palace -

Newcastle Primera División Espanyol -

FC Barcelona Eredivisie Ajax -

Breda Ligue 1 Caen -

Nantes Premier League Liverpool -

Tottenham First Division A Brügge -

Charleroi Primera División Girona -

Bilbao Primera División Atletico Madrid -

Valencia Serie A Benevento -

Neapel Ligue 1 Monaco -

Lyon Superliga San Lorenzo -

Boca Juniors Serie A Lazio -

CFC Genua Premier League Watford -

Chelsea Primera División Las Palmas -

Malaga Coupe de France Bourg-Peronnas -

Marseille Cup Genclerbirligi -

Besiktas Coupe de France Sochaux -

PSG Eredivisie PSV – Excelsior Eredivisie Roda – Ajax Coupe de France Montpellier -

Lyon Copa del Rey Sevilla -

Leganes Indian Super League Kalkutta -

Kerala Cup Galatasaray -

Konyaspor Cup Brügge – Lüttich Coupe de France Grenoble -

Straßburg Copa del Rey Valencia -

Barcelona Ligue 1 St. Etienne -

Marseille Serie A Florenz -

Juventus Championship Millwall -

Cardiff Primera División Bilbao -

Las Palmas A-League Melbourne City -

FC Sydney Primera División Villarreal -

Alaves Premier League Tottenham -

Arsenal Championship Sheffield Utd -

Leeds Serie A SPAL -

AC Mailand Championship Bristol City -

Sundeland Primera División Malaga -

Atletico Madrid 1. HNL Osijek -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Toulouse -

PSG Serie A Crotone -

Atalanta Premier League Man City -

Leicester Primera División Leganes -

Eibar Ligue 1 Angers -

Monaco Ligue 1 Bordeaux -

Amiens Ligue 1 Dijon – Nizza Ligue 1 Guingamp – Caen Ligue 1 Metz -

Montpellier Premier League Everton -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Madrid -

Real Sociedad Serie A Neapel – Lazio Premier League West Ham -

Watford (DELAYED) Premier League Stoke -

Brighton Premier League Swansea -

Burnley (DELAYED) Primera División FC Sevilla -

Girona Eredivisie Ajax -

Twente Serie A Sassuolo -

Cagliari Premier League Huddersfield -

Bournemouth Championship Aston Villa -

Birmingham Eredivisie Vitesse -

Feyenoord First Division A Waasland-Beveren -

Brügge Ligue 1 Straßburg -

Troyes Serie A Inter Mailand -

Bologna Serie A Chievo Verona -

CFC Genua Serie A Sampdoria -

Hellas Verona Serie A FC Turin -

Udinese Premier League Newcastle -

Man United Primera División FC Barcelona -

FC Getafe Ligue 1 Nantes -

Lille Primeira Liga Chaves -

FC Porto Premier League Southampton -

Liverpool Superliga Lyngby -

Brøndby Primera División Celta Vigo -

Espanyol Primera División Valencia -

Levante Serie A AS Rom -

Benevento Ligue 1 Lyon -

Rennes Premier League Chelsea -

West Brom Primera División La Coruna -

Real Betis Indian Super League Goa -

Chennai Ligue 1 Monaco -

Dijon Primera División Girona -

Leganes

Michy Batshuyhi trifft bei seinem Einstand für den BVB gleich doppelt, der Trainer ist voll des Lobes für seinen neuen Stürmer. Die Kölner hadern mit den leichten Gegentoren. Die Stimmen zum 21. Spieltag der Bundesliga.

Stefan Ruthenbeck (Trainer Köln): "Wir haben die Tore zu einfach bekommen. Wenn du gegen Dortmund zweimal zurückkommst, darfst du das nicht mehr aus der Hand geben. Nach dem 2:2 waren wir vielleicht einen Tick zu euphorisch und wollten auf Sieg spielen. Dortmund hat gut gekontert und seine Qualität ausgespielt. Wir waren über 94 Minuten nicht die schlechtere Mannschaft."

Peter Stöger (Trainer BVB) ...

... über das Spiel: "Es war ein wichtiges Spiel. Wir sind punkte- und spieletechnisch nicht optimal in die Saison reingekommen. Wenn das Spiel negativ ausgegangen wäre, hätten wir noch mehr Diskussionen gehabt. So sind wir in der Gruppierung, in der es um die internationalen Plätze geht. Es war ein wichtiger Sieg. Wir haben es ordentlich gemacht, immer wieder dagegengehalten. Es war kein Spiel für schwache Nerven.

... über Michy Batshuayi: "Batshuayi ist ein richtig guter Junge, er bringt viel von dem mit, was wir brauchen. Es war ein Einstand, wie wir ihn uns erträumt haben. Gerade nach den Wochen der Diskussionen, in denen wir uns wenig auf Sport konzentriert haben."

Die teuersten Verkäufe des BVB: Die Rekorde purzeln unfreiwillig © getty 1/22 In schöner Regelmäßigkeit erzielt Dortmund hohe Ablösesummen für seine Stars und Talente. Ousmane Dembele ging für viel Geld, ein halbes Jahr später folgt ihm nun Pierre-Emerick Aubameyang. © getty 2/22 21. Paulo Sousa - 1997/98 für 7,6 Mio. Euro zu Inter Mailand © getty 3/22 19. Ivan Perisic - 2012/13 für 8 Mio. Euro zum VfL Wolfsburg © getty 4/22 19. Jonas Hofmann - 2015/16 für 8 Mio. Euro zu Borussia Mönchengladbach © getty 5/22 18. Lucas Barrios - 2012/13 für 8,5 Mio. Euro zu Guangzhou Evergrande (China) © getty 6/22 17. Torsten Frings - 2004/05 für 9,25 Mio. Euro zum FC Bayern München © getty 7/22 15. Nuri Sahin - 2011/12 für 10 Mio. Euro zu Real Madrid © getty 8/22 15. Tomas Rosicky - 2006/07 für 10 Mio. Euro zum FC Arsenal © getty 9/22 13. Ciro Immobile - 2015/16 für 11 Mio. Euro zum FC Sevilla © getty 10/22 13. Kevin Kampl - 2015/16 für 11 Mio. Euro zu Bayer Leverkusen © getty 11/22 12. Adrian Ramos - 2017/18 für 12 Mio. Euro zu Chongqing Dangdai Lifan (China) © getty 12/22 11. Jörg Heinrich - 1998/99 für 12,6 Mio. Euro zum AC Florenz © getty 13/22 10. Sven Bender - 2017/18 für 15 Mio. Euro zu Bayer Leverkusen © getty 14/22 9. Shinji Kagawa - 2012/13 für 16 Mio. Euro zu Manchester United © getty 15/22 7. Matthias Ginter - 2017/18 für 17 Mio. Euro zu Borussia Mönchengladbach © getty 16/22 7. Evanilson - 2001/02 für 17 Mio. Euro zum AC Parma © getty 17/22 6. Ilkay Gündogan - 2016/17 für 27 Mio. Euro zu Manchester City © getty 18/22 5. Mats Hummels - 2016/17 für 35 Mio. Euro zum FC Bayern München © getty 19/22 4. Mario Götze - 2013/14 für 37 Mio. Euro zum FC Bayern München © getty 20/22 3. Henrikh Mkhitaryan - 2016/17 für 42 Mio. Euro zu Manchester United © getty 21/22 2. Pierre-Emerick Aubameyang - 2017/2018 für 63,75 Millionen Euro zum FC Arsenal © getty 22/22 1. Ousmane Dembele - 2017/2018 für 105 Millionen Euro zum FC Barcelona

Jonas Hector (Köln): "Insgesamt waren wir auf Augenhöhe und hätten mindestens einen Punkt verdient gehabt. Die Gegentore haben wir zu leicht hergegeben, dann verliert man halt gegen eine solche Mannschaft. Wir müssen in den nächsten Wochen weiter Gas geben und die dummen Fehler abstellen. Dann ist auch mehr drin."

Michy Batshuayi (BVB): "Ich bin sehr zufrieden. Es war mein erstes Spiel, es war schwierig. Die drei Punkte und der Sieg sind das Wichtigste. Natürlich wollen wir in der Tabelle so weit wie möglich nach oben kommen und die Champions League erreichen. Wir wollen jedes Spiel gewinnen."

Andre Schürrle (BVB) ...

... über das Spiel: Für die Mannschaft ist der Sieg extrem wichtig. Wir haben viel gesprochen unter der Woche. Die letzten Tage war es ein bisschen ruhiger, es gab weniger Themen in der Mannschaft. So ein hart erkämpfter Sieg tut extrem gut.

... über seine Situation: "Ich musste zuletzt schon extrem viel einstecken. Ob verdient oder nicht, ist die Frage, das ist aber auch wurscht. Ich hatte schon viele schwierige Situationen, aber so etwas bringt einen immer auch weiter. Ich habe seit Winterbeginn eine gute Form, bekomme jetzt auch das Vertrauen. Ich brauche die Spiele, dann kann ich auch in meinen Rhythmus kommen.