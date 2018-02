Watschn in Augsburg! Frankfurt verpasst Sprung auf Platz zwei

Super Bowl So 04.02. Super Bowl LII im US-Original-Kommentar! Primera División Live Atletico Madrid -

Valencia Serie A Live Benevento -

Neapel Ligue 1 Monaco -

Lyon Superliga San Lorenzo -

Boca Juniors Serie A Lazio -

CFC Genua Premier League Watford -

Chelsea Primera División Las Palmas -

Malaga Coupe de France Bourg-Peronnas -

Marseille Cup Genclerbirligi -

Besiktas Coupe de France Sochaux -

PSG Eredivisie PSV -

Excelsior Eredivisie Roda -

Ajax Coupe de France Montpellier -

Lyon Copa del Rey FC Sevilla -

Leganes Indian Super League Kalkutta -

Kerala Cup Galatasaray -

Konyaspor Cup Brügge -

Lüttich Coupe de France Grenoble -

Straßburg Copa del Rey Valencia -

FC Barcelona Ligue 1 St. Etienne -

Marseille Serie A Florenz -

Juventus Championship Millwall -

Cardiff Primera División Bilbao -

Las Palmas A-League Melbourne City -

FC Sydney Primera División Villarreal -

Alaves Premier League Tottenham -

Arsenal Championship Sheffield Utd -

Leeds Serie A SPAL -

AC Mailand Championship Bristol City -

Sundeland Primera División Malaga -

Atletico Madrid 1. HNL Osijek -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Toulouse -

PSG Serie A Crotone -

Atalanta Premier League Man City -

Leicester Primera División Leganes -

Eibar Ligue 1 Angers -

Monaco Ligue 1 Bordeaux -

Amiens Ligue 1 Dijon – Nizza Ligue 1 Guingamp – Caen Ligue 1 Metz -

Montpellier Premier League Everton -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Madrid -

Real Sociedad Serie A Neapel – Lazio Premier League West Ham -

Watford (DELAYED) Premier League Stoke -

Brighton Premier League Swansea -

Burnley (DELAYED) Primera División FC Sevilla -

Girona Eredivisie Ajax -

Twente Serie A Sassuolo -

Cagliari Premier League Huddersfield -

Bournemouth Championship Aston Villa -

Birmingham Eredivisie Vitesse -

Feyenoord First Division A Waasland-Beveren -

Brügge Ligue 1 Straßburg -

Troyes Serie A Inter Mailand -

Bologna Serie A Chievo Verona -

CFC Genua Serie A Sampdoria -

Hellas Verona Serie A FC Turin -

Udinese Premier League Newcastle -

Man United Primera División FC Barcelona -

FC Getafe Ligue 1 Nantes -

Lille Primeira Liga Chaves -

FC Porto Premier League Southampton -

Liverpool Superliga Lyngby -

Brøndby Primera División Celta Vigo -

Espanyol Primera División Valencia -

Levante Serie A AS Rom -

Benevento Ligue 1 Lyon -

Rennes Premier League Chelsea -

West Brom Primera División La Coruna -

Real Betis Indian Super League Goa -

Chennai Ligue 1 Monaco -

Dijon Primera División Girona -

Leganes Primera División Las Palmas -

FC Sevilla Premiership Ross County -

Hearts Serie A Udinese -

AS Rom Championship QPR -

Bolton Primera División Eibar -

FC Barcelona Ligue 1 PSG -

Straßburg Serie A Chievo Verona -

Cagliari Eredivisie PSV Eindhoven -

SC Heerenveen Ligue 1 Amiens -

Toulouse Ligue 1 Angers -

St. Etienne Ligue 1 Caen -

Rennes Ligue 1 Montpellier -

Guingamp Ligue 1 Troyes -

Metz Serie A CFC Genua -

Inter Mailand

Eintracht Frankfurt hat am 21. Spieltag der Bundesliga den Sprung auf Tabellenplatz zwei verpasst. Beim FC Augsburg verlor die Mannschaft von Trainer Niko Kovac mit 0:3 (0:1).

Augsburg lief ohne den suspendierten Opare (Verstöße gegen den Verhaltenskodex) und den an der Wade verletzten Torjäger Finnbogason auf. Im Sturmzentrum startete stattdessen Gregoritsch, der bereits nach drei Minuten erstmals abschloss. Es war eine von vielen guten Augsburger Torchancen in der Anfangsphase. Völlig verdient erzielte Koo in der 19. Minute das 1:0.

In der Folge wurde Frankfurt etwas aktiver und traf durch Jovic Aluminium (21.). Die zielstrebigere und gefährlichere Mannschaft war aber weiterhin Augsburg.

An diesem Spielbild änderte sich auch in der zweiten Halbzeit nichts. Erst scheiterte Heller an einem glänzend reagierenden Hradecky (51.), ehe Gregoritsch mit einem traumhaften Tor zum entscheidenden 2:0 traf: Mit links nahm er den Ball nach einer Hereingabe am zweiten Pfosten an und versenkte ihn dann aus der Drehung mit rechts. Richter sorgte mit seinem ersten Bundesligator für den Endstand.

Die Daten zum Spiel

Tore: 1:0 Koo (19.), 2:0 Gregoritsch (76.), 3:0 Richter (89.)

Augsburg traf saisonübergreifend in den vergangenen 19 Bundesligaheimspielen - das ist laufender Vereinsrekord. Letztmals gelang zu Hause beim 0:2 gegen die TSG Hoffenheim im ersten Heimspiel des Kalenderjahres 2017 kein Tor.

Marco Fabian stand erstmals in dieser Saison im Frankfurter Kader und wurde in der 67. Minute eingewechselt. Sein letzter Pflichtspieleinsatz war bei der 1:2 Niederlage im DFB-Pokalfinale.

Frankfurt blieb auch im sechsten Bundesligaspiel in Augsburg ohne Sieg (drei Remis, drei Niederlagen).

Frankfurt kassierte die höchste Niederlage seit dem 0:3 beim FC Bayern am 11. März 2017. Für Augsburg war es der höchste Sieg seit dem 3:0 in Bremen am 29. Oktober 2017.

Der Star des Spiels: Michael Gregoritsch

In ungewohnter Rolle als Sturmspitze war Gregoritsch der aktivste Augsburger Offensivspieler. Er schloss sechsmal ab und traf in der 76. Minute traumhaft zum 2:0.

Der Flop des Spiels: Kevin-Prince Boateng

Boateng gab dem Frankfurter Offensivspiel kaum Impulse und wurde Mitte der zweiten Halbzeit ausgewechselt. Vor dem 0:1 grätschte er den Ball unglücklich zum Torschützen Koo. Boateng kam kein einziges Mal zum Abschluss, gewann nur knapp 36 Prozent seiner Zweikämpfe und verzeichnete darüber hinaus eine schwache Passquote von knapp 68 Prozent.

Der Schiedsrichter: Harm Osmers

Zeigte von Beginn an keine klare Linie bei seinen Zweikampfbewertungen. Fraglich, ob die Aktion von Mascarell gegen Koo, für die Osmers den Freistoß gab, der letztlich zum 1:0 führte, tatsächlich ein Foul war.

Die Reaktionen der Trainer

Manuel Baum (Trainer FC Augsburg): "Das Ergebnis und der Sieg sind absolut verdient. Mich freut es auch wahnsinnig für Marco Richter, aber aufgrund der tollen Leistung natürlich für alle.

Niko Kovac (Trainer Eintracht Frankfurt): "Der Gegner hat uns in puncto Kampfgeist den Schneid abgekauft. Das ist uns in dieser Saison zum ersten Mal passiert. Aber wir sind auch Realisten. Eine solche Niederlage kann passieren. Wichtig ist, dass wir weitermachen und hart arbeiten."