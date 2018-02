Remis beim Korkut-Debüt! Stuttgart erkämpft sich dank Gomez einen Punkt in Wolfsburg

Super Bowl So 04.02. Super Bowl LII im US-Original-Kommentar! Primeira Liga Live Benfica -

Rio Ave Ligue 1 Live Amiens -

St. Etienne Ligue 1 Live Montpellier -

Angers Ligue 1 Live Nizza -

Toulouse Ligue 1 Live Straßburg -

Bordeaux Premier League Live Man United -

Huddersfield (Delayed) Primera División Live Levante -

Real Madrid Serie A Live Inter Mailand -

Crotone Primeira Liga FC Porto -

Braga Premier League West Bromwich -

Southampton (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Stoke (DELAYED) Premier League Brighton -

West Ham (DELAYED) Premier League Leicester -

Swansea (Delayed) A-League Brisbane -

Melbourne City Primera División Getafe -

Leganes Serie A Hellas Verona -

AS Rom Eredivisie Venlo -

Feyenoord Ligue 1 Rennes -

Guingamp Serie A Atalanta -

Chievo Verona Serie A Bologna -

Florenz Serie A Udinese -

AC Mailand Serie A Juventus -

Sassuolo Serie A Cagliari -

SPAL Premier League Crystal Palace -

Newcastle Primera División Espanyol -

FC Barcelona Eredivisie Ajax -

Breda Ligue 1 Caen -

Nantes Premier League Liverpool -

Tottenham First Division A Brügge -

Charleroi Primera División Girona -

Bilbao Primera División Atletico Madrid -

Valencia Serie A Benevento -

Neapel Ligue 1 Monaco -

Lyon Superliga San Lorenzo -

Boca Juniors Serie A Lazio -

CFC Genua Premier League Watford -

Chelsea Primera División Las Palmas -

Malaga Coupe de France Bourg-Peronnas -

Marseille Cup Genclerbirligi -

Besiktas Coupe de France Sochaux -

PSG Eredivisie PSV – Excelsior Eredivisie Roda – Ajax Coupe de France Montpellier -

Lyon Copa del Rey Sevilla -

Leganes Indian Super League Kalkutta -

Kerala Cup Galatasaray -

Konyaspor Cup Brügge – Lüttich Coupe de France Grenoble -

Straßburg Copa del Rey Valencia -

Barcelona Ligue 1 St. Etienne -

Marseille Serie A Florenz -

Juventus Championship Millwall -

Cardiff Primera División Bilbao -

Las Palmas A-League Melbourne City -

FC Sydney Primera División Villarreal -

Alaves Premier League Tottenham -

Arsenal Championship Sheffield Utd -

Leeds Serie A SPAL -

AC Mailand Championship Bristol City -

Sundeland Primera División Malaga -

Atletico Madrid 1. HNL Osijek -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Toulouse -

PSG Serie A Crotone -

Atalanta Premier League Man City -

Leicester Primera División Leganes -

Eibar Ligue 1 Angers -

Monaco Ligue 1 Bordeaux -

Amiens Ligue 1 Dijon – Nizza Ligue 1 Guingamp – Caen Ligue 1 Metz -

Montpellier Premier League Everton -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Madrid -

Real Sociedad Serie A Neapel – Lazio Premier League West Ham -

Watford (DELAYED) Premier League Stoke -

Brighton Premier League Swansea -

Burnley (DELAYED) Primera División FC Sevilla -

Girona Eredivisie Ajax -

Twente Serie A Sassuolo -

Cagliari Premier League Huddersfield -

Bournemouth Championship Aston Villa -

Birmingham Eredivisie Vitesse -

Feyenoord First Division A Waasland-Beveren -

Brügge Ligue 1 Straßburg -

Troyes Serie A Inter Mailand -

Bologna Serie A Chievo Verona -

CFC Genua Serie A Sampdoria -

Hellas Verona Serie A FC Turin -

Udinese Premier League Newcastle -

Man United Primera División FC Barcelona -

FC Getafe Ligue 1 Nantes -

Lille Primeira Liga Chaves -

FC Porto Premier League Southampton -

Liverpool Superliga Lyngby -

Brøndby Primera División Celta Vigo -

Espanyol Primera División Valencia -

Levante Serie A AS Rom -

Benevento Ligue 1 Lyon -

Rennes Premier League Chelsea -

West Brom Primera División La Coruna -

Real Betis Indian Super League Goa -

Chennai Ligue 1 Monaco -

Dijon Primera División Girona -

Leganes

Beim Debüt seines neuen Trainers Tayfun Korkut hat sich der VfB Stuttgart mit 1:1 (0:1) vom VfL Wolfsburg getrennt. Für die Schwaben war es der erste Punktgewinn nach zwei Niederlagen in Folge. Mario Gomez traf zum ersten Mal seit seiner VfB-Rückkehr - ausgerechnet beim Ex-Verein.

Wenn man bei den Schwaben auf einen "Korkut-Effekt" gehofft hatte, so war dieser zumindest teilweise zu sehen. Zu Beginn zeigte der VfB nämlich eine couragierte Leistung, war griffig in den Zweikämpfen und verbuchte dank Gomez auch die erste Torchance in der Partie.

Interessant dabei: Korkut stellte überraschend Kapitän und den gelernten Mittelfeldspieler Christian Gentner zunächst in den Sturm neben Gomez, änderte diese Formation aber bereits in der ersten Halbzeit.

Als knapp 25 Minuten gespielt waren, änderte sich das Kräfteverhältnis schlagartig. Origi nutzte einen frühen Ballgewinn seiner Mannschaft und traf sehenswert zur Führung für den VfL. Mit dem Rückstand im Gepäck war die Unsicherheit in der Stuttgarter Elf zurück.

Die Folge: Einbahnstraßen-Fußball in der Volkswagen Arena. Nurmehr Wolfsburg übte sich jetzt noch in Offensiv-Aktionen und kam in den ersten zehn Minuten nach dem Tor auf neun Torschüsse. Erst verpasste es Tisserand, die Führung auszubauen, dann scheiterte Guilavogui noch vor dem Halbzeitpfiff.

In der Pause muss Korkut dann aber die richtigen Worte gefunden haben. Immerhin war Stuttgart in den Minuten nach dem Seitenwechsel wieder deutlich aktiver und erspielte sich mehrere Torchancen. Schließlich war es Gomez, der nach einer Ecke in typischer Manier den Ausgleich erzielte.

Anschließend begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe und hätten in einer nun offen geführten Partie den Sieg klarmachen können.

Die Daten zum Spiel

Tore: 1:0 Origi (24.), 1:1 Gomez (60.)

Mario Gomez erzielte in der Bundesliga nun 156 Tore und damit alleine mehr als die komplette Startelf seines Ex-Vereins (133).

Seit dem elften Spieltag Anfang November hatte Divock Origi nicht mehr in der Bundesliga getroffen. Mit seinem 1:0 zog er in der Torschützenliste mit Daniel Didavi und Yunus Malli gleich (5).

Der Star des Spiels: Mario Gomez

In der ersten Halbzeit litt der Nationalstürmer an der Passivität seiner Mitspieler und blieb infolgedessen relativ blass. Doch nach der Pause war er es, der den Punkt für die Stuttgarter sicherte. Nicht nur bei seinem Treffer dort, wo ein Mittelstürmer stehen muss, sondern auch bei weiteren Angriff ein Angelpunkt im VfB-Spiel.

Der Flop des Spiels: Andreas Beck

Bei seinem ersten Einsatz überhaupt in diesem Kalenderjahr machte der neunmalige Nationalspieler keine gute Figur. Offensiv kaum aktiv, patzte er bei seinem Ballverlust im Mittelfeld vor dem 0:1 folgenschwer und leitete so die Stuttgarter Pleite ein.

wird geladen

Der Schiedsrichter: Robert Hartmann

Die beiden Teams begegneten sich kampfbetont, grobe Foulspiele blieben aber aus. Entsprechend hatte der 38-Jährige wenig Mühe mit der Partie und entschied meist korrekt.

Reaktionen der Trainer

Martin Schmidt (Trainer VfL Wolfsburg): "Es war eine sehr gute erste Halbzeit, danach haben wir oft den Faden verloren und nicht mehr den richtigen Zugriff gefunden. Zusammen mit dem Sieg am letzten Sonntag in Hannover ist die Bilanz in Ordnung. Mit vier Punkten aus zwei Spielen kann ich gut leben."

Tayfun Korkut (Trainer VfB Stuttgart): "Dieses Unentschieden nehmen wir gerne mit. Es ist ein Auswärtspunkt, der uns für die kommenden Wochen einen Schub geben kann. Klar ist aber auch, dass wir noch ganz am Anfang der Arbeit sind. Der Weg ist noch lang."