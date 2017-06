ZDF adé! Champions League nur noch im Pay-TV

Dienstag, 13.06.2017

Wer zeigt die CL-Spiele ab Sommer 2018?

Ab der Saison 2018/2019 gibt es ein Novum auf dem deutschen Fernsehmarkt: Alle Spiele der UEFA Champions League gibt es exklusiv im Bezahlfernsehen. Sky und DAZN teilen sich die Rechte. Sky wird die Fernsehübertragungen weiterhin exklusiv über Satellit, Kabel, IPTV und Web/Mobile anbieten.

Die Perform Group wird als Sublizenznehmer ihre Spiele über den Streaming-Dienst DAZN verbreiten. Die genaue Aufteilung der Rechte - also welcher Sender was zeigt - ist noch unbekannt. Weitere Infos zu DAZN, seinen Rechten und den unterstützten Geräten findest Du hier.

Was sagen die neuen Rechteinhaber?

Carsten Schmidt, Vorsitzender von Sky Deutschland: "Wir sind mit dem Ausgang der Rechte-Ausschreibung sehr zufrieden. Sky ist und bleibt damit auch in den kommenden vier Jahren die Heimat der UEFA Champions League in Deutschland und Österreich. Mit der Bundesliga, der UEFA Europa League, der Formel 1, ATP Tennis, Handball Champions League und der European-und US PGA Tour im Golf bieten wir unseren Kunden das Beste aus der Welt des Sports."

James Rushton, Geschäftsführer von DAZN: "Wir sind extrem stolz, die UEFA Champions League ab der Saison 2018/2019 auf DAZN anbieten zu können. Dieses Recht ergänzt unser Live-Angebot an europäischem Spitzenfußball perfekt. Dazu erleben Fans bei DAZN die Premier League, La Liga, Serie A und Ligue 1 live sowie umfassende Highlights aller Spiele der Bundesliga und 2. Bundesliga. Dabei bleibt DAZN seiner 'Fans first' Philosophie treu - ein niedriger monatlicher Preis, jederzeit monatlich kündbar."

Wer zeigte die Spiele bisher?

Bis zum Saisonende 2017/18 zeigt das ZDF pro Spieltag eine Partie mit deutscher Beteiligung, beziehungsweise die Toppartie des Spieltages, wenn alle deutschen Vereine bereits ausgeschieden sind. Sky zeigte alle Spiele in der Konferenz sowie die Partien mit deutscher Beteiligung und die Top-Begegnungen des Spieltages als Einzeloption. Mit Beginn der neuen Rechteperiode wird es keine CL-Spiele mehr im Free-TV geben. Die Ausnahme: Nimmt ein deutsches Team am Finale teil, muss dieses im frei empfangbaren Fernsehen übertragen werden.