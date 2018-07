Champions League auf DAZN und Sky: So könnte das Picking ablaufen - Praxisbeispiel

International Champions Cup Man United -

Zum Beginn der Saison 2018/19 wird die UEFA Champions League auf DAZN und Sky übertragen. SPOX zeigt anhand eines Praxis-Beispiels, wie das Picking ablaufen könnte.

SPOX spielt die Champions-League-Saison 2017/18 durch und zeigt, wie das Picking dafür ausgesehen haben könnte. Hier sind die Picking-Regeln detailliert erklärt.

UEFA Champions League, 1. Spieltag: Picking-System zwischen Sky und DAZN

Am ersten Gruppenspieltag hat Sky sowohl am Dienstag als auch Mittwoch Erstwahlrecht, DAZN zeigt dafür alle anderen Partien live. Sky wählt das Dienstags-Spiel zwischen dem FC Bayern und RSC Anderlecht, DAZN hat dafür unter anderem Barca gegen Juve und die Roma gegen Atletico im Angebot.

Gleiches Spiel am Mittwoch: Sky hat die erste Wahl und entscheidet sich für Tottenham gegen Dortmund. Dafür darf DAZN unter anderem Leipzig gegen Monaco, Real gegen APOEL und Liverpool gegen Sevilla übertragen.

Tag Spiel Übertragung Tag Spiel Übertragung Dienstag FC Bayern - RSC Anderlecht Sky Mittwoch Tottenham - BVB Sky Dienstag United - FC Basel DAZN Mittwoch Liverpool - Sevilla DAZN Dienstag Benfica - ZSKA DAZN Mittwoch Feyenoord - City DAZN Dienstag Celtic - PSG DAZN Mittwoch Donezk - Napoli DAZN Dienstag Roma - Atletico DAZN Mittwoch Leipzig - Monaco DAZN Dienstag Chelsea - Qarabag DAZN Mittwoch Porto - Besiktas DAZN Dienstag Barca - Juve DAZN Mittwoch Real - APOEL DAZN Dienstag Piräus - Sporting DAZN Mittwoch Maribor - Sp. Moskau DAZN

Für die gesamte Saison gilt: Wenn mindestens zwei Spiele gleichzeitig stattfinden, besitzt Sky Konferenz-Rechte.

© getty

Champions League, 2. Spieltag: Picking-System zwischen Sky und DAZN

Am zweiten Spieltag ändern sich die Vorzeichen: Am Dienstag pickt DAZN als erstes, Sky im Anschluss. Alle verbliebenen Spiele gehen an DAZN. In unserem Fall nimmt sich DAZN BVB gegen Real, Sky zieht mit Besiktas gegen Leipzig nach.

Am Mittwoch startet wiederum Sky mit PSG gegen Bayern, der Rest fällt an DAZN.

Tag Spiel Übertragung Tag Spiel Übertragung Dienstag BVB - Real DAZN Mittwoch PSG - Bayern Sky Dienstag Besiktas - Leipzig Sky Mittwoch Qarabag - Roma DAZN Dienstag Sp. Moskau - Liverpool DAZN Mittwoch Basel - Benfica DAZN Dienstag Sevilla - Maribor DAZN Mittwoch ZSKA - United DAZN Dienstag City - Donezk DAZN Mittwoch Anderlecht - Celtic DAZN Dienstag Napoli - Feyenoord DAZN Mittwoch Atletico - Chelsea DAZN Dienstag APOEL - Tottenham DAZN Mittwoch Sporting - Barca DAZN Dienstag Monaco - Porto DAZN Mittwoch Juve - Piräus DAZN

Champions League, 3. Spieltag: Picking-System zwischen Sky und DAZN

Am 3. Spieltag darf Sky sowohl am Dienstag und Mittwoch zuerst wählen und entscheidet sich für APOEL gegen BVB und Bayern gegen Celtic.

Somit zeigt DAZN unter anderem neben RB Leipzig die internationalen Kracher City gegen Napoli, Real gegen die Spurs, Chelsea gegen die Roma und Barca gegen Piräus.

Tag Spiel Übertragung Tag Spiel Übertragung Dienstag APOEL - BVB Sky Mittwoch Bayern - Celtic Sky Dienstag Sp. Moskau - Sevilla DAZN Mittwoch Qarabag - Atletico DAZN Dienstag Maribor - Liverpool DAZN Mittwoch Benfica - United DAZN Dienstag City - Napoli DAZN Mittwoch ZSKA - Basel DAZN Dienstag Leipzig - Porto DAZN Mittwoch Anderlecht - PSG DAZN Dienstag Monaco - Besiktas DAZN Mittwoch Chelsea - Roma DAZN Dienstag Real - Tottenham DAZN Mittwoch Barca - Piräus DAZN Dienstag Feyenoord - Donezk DAZN Mittwoch Juve - Sporting DAZN

© getty

Champions League, 4. Spieltag: Picking-System zwischen Sky und DAZN

Für die Dienstags-Spiele des vierten Spieltags beginnt DAZN das Picking mit der Partie Celtic gegen Bayern. Sky reagiert mit Piräus gegen Barca, DAZN erhält die verbliebenen Spiele.

Am Mittwoch eröffnet Sky mit BVB gegen APOEL, DAZN zeigt wie gewohnt die anderen sieben Spiele.

Tag Spiel Übertragung Tag Spiel Übertragung Dienstag Celtic - Bayern DAZN Mittwoch BVB - APOEL Sky Dienstag Piräus - Barca Sky Mittwoch Besiktas - Monaco DAZN Dienstag Basel - ZSKA DAZN Mittwoch Sevilla - Sp. Moskau DAZN Dienstag PSG - Anderlecht DAZN Mittwoch Liverpool - Maribor DAZN Dienstag Roma - Chelsea DAZN Mittwoch Napoli - City DAZN Dienstag Atletico - Qarabag DAZN Mittwoch Donezk - Feyenoord DAZN Dienstag Sporting - Juve DAZN Mittwoch Porto - Leipzig DAZN Dienstag United - Benfica DAZN Mittwoch Tottenham - Real DAZN

Champions League, 5. Spieltag: Picking-System zwischen Sky und DAZN

Am fünften Spieltag hat Sky wie bereits am 1. und 3. Spieltag sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch das erste Wahlrecht und pickt die Spiele der beiden deutschen Teams Dortmund und Bayern. Wie üblich hat DAZN die anderen Paarungen im Angebot.

Tag Spiel Übertragung Tag Spiel Übertragung Dienstag BVB - Tottenham Sky Mittwoch Anderlecht - Bayern Sky Dienstag Spartak - Maribor DAZN Mittwoch ZSKA - Benfica DAZN Dienstag Sevilla - Liverpool DAZN Mittwoch Qarabag - Chelsea DAZN Dienstag Napoli - Donezk DAZN Mittwoch Basel - United DAZN Dienstag City - Feyenoord DAZN Mittwoch PSG - Celtic DAZN Dienstag Monaco - Leipzig DAZN Mittwoch Atletico - Roma DAZN Dienstag APOEL - Real DAZN Mittwoch Juve - Barca DAZN Dienstag Besiktas - Porto DAZN Mittwoch Sporting - Piräus DAZN

Champions League, 6. Spieltag: Sky und DAZN picken

Am letzten Gruppenspieltag wählt DAZN bei den Dienstagsspielen zuerst und entscheidet sich für Bayern gegen PSG. Sky hält das Zweitwahlrecht und nimmt Barca gegen Sporting - die anderen sechs Spiele überträgt DAZN.

Am Mittwoch darf sich wiederum Sky das beste Spiel heraussuchen und nimmt Real gegen BVB. DAZN überträgt alle anderen Spiele.

Tag Spiel Übertragung Tag Spiel Übertragung Dienstag Bayern - PSG DAZN Mittwoch Real - BVB Sky Dienstag Barca - Sporting Sky Mittwoch Liverpool - Sp. Moskau DAZN Dienstag Benfica - Basel DAZN Mittwoch Maribor - Sevilla DAZN Dienstag United - ZSKA DAZN Mittwoch Donezk - City DAZN Dienstag Celtic - Anderlecht DAZN Mittwoch Feyenoord - Napoli DAZN Dienstag Chelsea - Atletico DAZN Mittwoch Porto - Monaco DAZN Dienstag Roma - Qarabag DAZN Mittwoch Leipzig - Besiktas DAZN Dienstag Piräus - Juve DAZN Mittwoch Tottenham - APOEL DAZN

Champions League, Achtelfinale: Picking-System zwischen Sky und DAZN

Ab dem Achtelfinale greift die so genannte German Rule. Was diese genau bedeutet, wird in diesem Artikel detailliert erklärt .

Für unser Praxis-Beispiel hat die German Rule folgende Auswirkung: Da mit dem FC Bayern nur eine deutsche Mannschaft im Achtelfinale steht, wird das Hinspiel der Bayern sowohl auf Sky als auch auf DAZN übertragen. Das Rückspiel kommt nur auf Sky, dafür zeigt DAZN dann das Parallelspiel zu den Bayern.

Unabhängig davon hat Sky in der ersten Spielwoche im Achtelfinale für beide Tage zuerst das Recht, sich eine Partie auszusuchen. Dienstag fällt die Wahl auf Basel gegen Pep Guardiolas Manchester City, Mittwoch auf Real gegen PSG.

In der zweiten Woche darf DAZN beide Tage zuerst wählen, allerdings hat Sky aufgrund der German Rule auch das Recht, Bayern zu zeigen. Folglich bleibt am Dienstag für DAZN Chelsea gegen Barca, am Mittwoch entscheidet sich DAZN für Sevilla gegen United und Sky zeigt das Parallelspiel.

Bei den Rückspielen hat Sky immer das Recht, sich zuerst eine Partie auszusuchen, wobei DAZN automatisch das Parallelspiel zeigt. Bayerns Rückspiel kommt aufgrund der German Rule ohnehin exklusiv bei Sky.

Hinspiele Spiel Übertragung Rückspiele Spiel Übertragung Di. (1. Woche AF) Basel - City Sky Di. (3. Woche AF) Liverpool - Porto DAZN Di. (1. Woche AF) Juve - Tottenham DAZN Di. (3. Woche AF) PSG - Real Sky Mi. (1. Woche AF) Real - PSG Sky Mi. (3. Woche AF) Tottenham - Juve DAZN Mi. (1. Woche AF) Porto - Liverpool DAZN Mi. (3. Woche AF) City - Basel Sky Di. (2. Woche AF) Chelsea - Barca DAZN Di. (4. Woche AF) United - Sevilla Sky Di. (2. Woche AF) Bayern - Besiktas Sky / DAZN Di. (4. Woche AF) Roma - Donezk DAZN Mi. (2. Woche AF) Sevilla - United DAZN Mi. (4. Woche AF) Besiktas - Bayern Sky Mi. (2. Woche AF) Donezk - Roma Sky Mi. (4. Woche AF) Barca - Chelsea DAZN

© getty

Champions League, Viertelfinale: Picking-System zwischen Sky und DAZN

Auch im Viertelfinale greift die German Rule, dementsprechend wird das Hinspiel der Bayern co-exklusiv und das Rückspiel des deutschen Rekordmeisters nur auf Sky übertragen. Wieder fällt das Parallelspiel zu Bayerns-Rückspiel automatisch zu DAZN.

DAZN darf am Dienstag das Parallelspiel zum Bayern-Match übertragen. Am Mittwoch der Hinspiele hat DAZN den first Pick und entscheidet sich für Liverpool gegen City, Sky zeigt das Parallelspiel Barca gegen die Roma.

Bei den Viertelfinal-Rückspielen hat Sky immer das Erstwahlrecht. Während es für den Mittwoch aufgrund der German Rule hinfällig ist und Sky ohnehin exklusiv Bayern zeigt, pickt Sky am Dienstag City gegen Liverpool. DAZN überträgt jeweils die Parallelpartie.

Hinspiele Spiel Übertragung Rückspiele Spiel Übertragung Di. (1. Woche VF) Sevilla - Bayern Sky / DAZN Di. (3. Woche VF) Roma - Barca DAZN Di. (1. Woche VF) Juve - Real DAZN Di. (3. Woche VF) City - Liverpool Sky Mi. (1. Woche VF) Barca - Roma Sky Mi. (3. Woche VF) Bayern - Sevilla Sky Mi. (1. Woche VF) Liverpool - City DAZN Mi. (3. Woche VF) Real - Juve DAZN

Champions League, Halbfinale: Picking-System zwischen Sky und DAZN

Ab dem Halbfinale sind die Rechte klar verteilt: Sowohl DAZN als auch Sky zeigen beide Partien des Halbfinals. Da die German Rule lediglich das Achtel- und Viertelfinale betrifft, gibt es in der Runde der letzten vier Teams keine Sonder-Regelung für Spiele mit deutscher Beteiligung.

Hinspiele Spiel Übertragung Rückspiele Spiel Übertragung Di. (1. Woche HF) Liverpool - Roma Sky / DAZN Di. (2. Woche HF) Roma - Liverpool Sky / DAZN Mi. (1. Woche HF) Bayern - Real Sky / DAZN Di. (2. Woche HF) Real - Bayern Sky / DAZN

Champions League, Finale: Picking-System zwischen Sky und DAZN

Auch das Finale wird auf DAZN und Sky übertragen.

Finale Übertragung Real - Liverpool Sky / DAZN

© getty

Champions League, Picking-System: Fazit

Sky hat zwar öfters das erste Wahlrecht und darf die auf dem Papier namhafteste Partie picken, allerdings zeigt DAZN deutlich mehr Spiele. In der Gruppenphase zeigt DAZN an jedem Spieltag sieben der acht Partien. DAZN kostet im Monat 9,99 Euro, wobei der erste Monat kostenlos ist. Hier geht's zum kostenlosen Probemonat.

So oft werden in unserem Praxis-Beispiel die Bundesligisten auf den beiden Anbietern übertragen.