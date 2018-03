DAZN: Alle Infos zu Sportarten, Rechten, Preis, Übertragung und dem Livestream

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 6 Premier League Stoke -

Man City Primera División Alaves -

Real Betis NBA Spurs @ Rockets Indian Super League Chennai -

Goa Basketball Champions League Besiktas -

Bayreuth BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 7 Basketball Champions League Ludwigsburg -

Oldenburg Basketball Champions League Monaco -

Zielona Gora Championship Brentford -

Cardiff NBA Timberwolves @ Wizards Ligue 1 PSG -

Angers Serie A Juventus -

Atalanta CEV Champions League Belchatow -

Volley Lube Basketball Champions League Banvit -

Nanterre Basketball Champions League Karsiyaka -

PAOK Basketball Champions League Nymburk -

AEK CEV Champions League BR Volleys -

Friedrichshafen Basketball Champions League Straßburg -

Neptunas Basketball Champions League Teneriffa -

Murcia BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 8 -

Session 1 NBA Wizards @ Celtics BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 8 -

Session 2 BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Viertelfinale -

Session 1 Premier League Darts Premier League: Nottingham BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Viertelfinale -

Session 2 Copa Libertadores Independiente -

Millonarios NBA Pelicans @ Spurs Pro14 Edinburgh -

Munster Ligue 1 Monaco -

Lille Primera División Levante -

Eibar NBA Clippers @ Thunder BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Halbfinale NHL Wild @ Golden Knights A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División Deportivo -

Las Palmas Six Nations Italien -

Schottland Championship Fulham -

QPR Six Nations England -

Irland Championship Wolverhampton -

Burton Albion Primera División Valencia -

Alaves Ligue 1 Bordeaux -

Rennes Six Nations Wales -

Frankreich Serie A Udinese -

Sassuolo Premier League Liverpool -

Watford Primera División Real Sociedad -

Getafe Championship Bolton -

Aston Villa Primeira Liga Feirense -

Benfica Eredivisie PSV -

Venlo Ligue 1 Amiens -

Troyes Ligue 1 Angers -

Caen Ligue 1 Montpellier -

Dijon Ligue 1 Toulouse -

Straßburg Premier League Huddersfield -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Betis -

Espanyol Serie A SPAL -

Juventus Primeira Liga FC Porto -

Boavista Premier League Bournemouth -

West Brom (Delayed) NBA Hawks @ Bucks Premier League Stoke -

Everton (Delayed) NHL Sharks @ Canucks J1 League Vissel Kobe -

Cerezo Osaka BSL Fenerbahce -

Darüssafaka Primera División Leganes -

Sevilla Liga ACB Saski-Baskonia -

Gran Canaria Serie A Sampdoria -

Inter Mailand CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Ligue 1 Nizza -

PSG Championship Derby County -

Cardiff Eredivisie Sparta -

Ajax 1. HNL Osijek -

Hajduk Split Ligue 1 Metz -

Nantes Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A Benevento -

Cagliari Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Premiership Motherwell -

Celtic Primera División FC Barcelona -

Bilbao Super Liga Partizan -

Radnik Ligue 1 St. Etienne -

Guingamp Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Celta Vigo -

Malaga Liga ACB Burgos -

Barcelona BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Finale Primera División Real Madrid -

Girona Serie A Lazio -

Bologna Serie A Neapel -

Genua Ligue 1 Marseille -

Lyon NBA Celtics @ Pelicans NBA Warriors @ Spurs NBA Thunder @ Celtics UEFA U19 Championship Deutschland -

Schottland Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 2 CEV Champions League (W) Conegliano -

Dinamo Kasan NBA Raptors @ Cavaliers NHL Ducks @ Flames Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 3 Premier League Darts Premier League: Glasgow CEV Champions League Friedrichshafen -

BR Volleys NBA Lakers @ Pelicans Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 4 Premiership Bath -

Exeter Friendlies Argentinien -

Italien NBA Jazz @ Spurs A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers UEFA U19 Championship Deutschland -

Norwegen Friendlies Nordirland -

Südkorea Premiership Saracens -

Harlequins League One Shrewsbury -

Wimbledon Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 5 League Two Luton -

Barnet Pro14 Munster -

Scarlets NHL Golden Knights @ Avalanche NBA Timberwolves @ 76ers Liga ACB Gran Canaria -

Andorra League Two Chesterfield -

Notts Premiership Leicester -

Wasps Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 6 League One Portsmouth -

Oxford Liga ACB Real Madrid -

Valencia NBA Spurs @ Bucks

Der Streaming-Dienst DAZN ist seit 2016 auf dem Markt. Hier erfahrt ihr alle näheren Infos zu der Plattform und wie ihr euch den Dienst zulegen könnt.



DAZN: Das Netflix des Sports

DAZN wurde im August 2016 gelauncht und stellt als OTT-Angebot einen Multisport-Streamingdienst im Internet dar. Es gehört genauso wie die Online-Portale SPOX, Goal, Sportal und der Sportdatendienst Opta zur Perform Group.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Sportbegeisterte können mit DAZN bequem über eine große Breite an Empfangsgeräten (PC, Smartphone, Tablet, Smart TVs, Spielkonsolen), auf eine Kombination aus Live-Sportübertragungen und einem Abonnementmodel, zugreifen. Im Klartext: Man kann auf mehr als über 8000 Live-Events im Jahr zugreifen.

Verpasst man sein persönliches Sport-Highlight, kann man dieses ganz einfach im Nachhinein anschauen - ein klassischer On-Demand-Service ist also inklusive.

Was zeigt DAZN?

DAZN zeigt zahlreiche Sportarten - unter anderem Fußball, US-Sport (NFL, NBA, NHL und MLB) sowie Tennis, Darts und Motorsport. Ab Sommer 2018 gibt es drei Jahre lang zudem die UEFA Champions League im Livestream. Hier gibt's alle Übertragungsrechte von DAZN im Überblick!

Unter anderem bei DAZN im Programm:

Sportart Wettbewerbe Fußball Champions League/Europa League (ab 2018), Premier League, LaLiga, Seria A, Ligue 1, Bundesliga (Highlights), CSL US-Sports NBA, NFL, NHL, MLB, NCAA Basketball, NCAA Football, Indy Car Eishockey NHL, Weltmeisterschaft, Champions Hockey League Baseball MLB Tennis ATP, WTA, Davis Cup, Fed Cup, Tie Break Tens Darts PDC-Events (u.a. Weltmeisterschaft, Premier League und alle restlichen Majors) Rugby Six Nations, World Rugby Sevens Series, Pro14, Autumn Internationals Motorsport WRX (FIA World Rallycross Championship), Indycar inkl. Indy500 Boxen Weltmeisterschaftskämpfe, HBO Boxing Golf Golf-Channel Billard Champion of Champions (Snooker), Mosconi Cup, World Cup, World Masters (Pool)

Wo ist DAZN empfangbar?

Das volle Programm vom "Netflix des Sports" gibt es in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Auch in Japan und Kanada kann man DAZN schauen.

Wie viel kostet DAZN und wie kann ich mich registrieren?

Um sich die große Breite der Streamingdienste von DAZN zu sichern, muss man sich lediglich auf der Homepage ein Konto erstellen und sich registrieren. Die monatlichen Kosten belaufen sich auf 9,99 Euro pro Monat in Deutschland und Österreich, der erste Monat ist kostenlos. Der Dienst ist außerdem jederzeit monatlich kündbar.

Bietet DAZN Streams in HD Qualität an?

Ja. Ohne Aufpreis bietet DAZN seine Streams in Auflösungen von 720p oder 1080p an - und damit in FullHD.

Wo sitzt DAZN?

Der Multisport-Streamdingdienstes hat Mitarbeiter an drei deutschen Standorten. Der Hauptknotenpunkt liegt in Ismaning bei München, aber auch in Unterföhrung (München) und in Berlin erfolgt die Zuarbeit.