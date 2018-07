UEFA Champions League 2018/19: So läuft die Aufteilung zwischen Sky und DAZN – Das Picking-System

International Champions Cup Man United -

Ab der Saison 2018/19 wird die UEFA Champions League nicht mehr im Free-TV, sondern auf DAZN und Sky übertragen. Wer zeigt welches Spiel? Wie funktioniert das Picking-System? SPOX beantwortet die wichtigsten Fragen rund um die TV-Übertragung und Livestreams im Internet.

Die deutschen Fußball-Fans dürfen sich auf viele Spiele mit deutscher Beteiligung freuen, denn mit dem FC Bayern, FC Schalke 04, der TSG Hoffenheim und Borussia Dortmund sind vier Mannschaften aus der Bundesliga für die Gruppenphase qualifiziert.

DAZN und Sky zeigen die UEFA Champions League ab der Saison 2018/19

Sky und DAZN haben die Champions-League-Rechte in Deutschland und Österreich für die nächsten drei Saisons erworben. DAZN agiert dabei als Sublizenznehmer von Sky. Das sind die Rahmenbedingungen der Kooperation:

Das komplette Paket umfasst 138 Spiele pro Champions-League-Saison.

110 Spiele kommen live auf DAZN, davon 104 Spiele exklusiv in voller Länge.

34 Spiele kommen live auf Sky, davon 28 Spiele exklusiv in voller Länge.

Der UEFA Super Cup, das Champions-League-Halbfinale und das Champions-League-Finale werden von Sky und DAZN parallel übertragen.

Sky besitzt Konferenz-Rechte für jede Anstoßzeit mit mindestens zwei zeitgleich stattfindenden Spielen.

Anschließend an die Livespiele sind die Highlight-Clips aller Partien sowohl bei DAZN als auch bei Sky zu sehen.

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Livestreaming-Portal, das 2016 von der Perform Group ins Leben gerufen wurde. Seitdem hat sich DAZN zahlreiche Rechte gesichert und sich so zum Sport-Streaming-Dienst Nummer eins in Deutschland entwickelt.

Fußball-Fans in Deutschland können sich auf DAZN internationalen Top-Fußball aus der Premier League und Primera Division live und exklusiv anschauen. Zudem hat DAZN die Rechte für zahlreiche weitere internationale Fußball-Ligen. Darüber hinaus überträgt DAZN mit der NBA, NFL und MLB die wichtigsten Sportarten aus den USA und auch Multisport-Fans kommen auf ihre Kosten: Neben Darts, Rugby und Tennis hat DAZN auch ausgewählte Box-Highlights im Angebot.

Bei DAZN kann man problemlos einen Monat lang das Angebot kostenlos testen. Danach kostet die Mitgliedschaft nur 9,99 Euro monatlich und ist jederzeit monatlich kündbar. Hier geht's zum kostenlosen Probemonat.

© getty

UEFA Champions League: Was zeigt DAZN? Was zeigt Sky?

Sky und DAZN haben ein detailliertes Picking-System entwickelt, wonach die Verteilung der Spiele festgelegt wird. Hat ein Unternehmen ein Spiel gepickt, wird dieses Match exklusiv live und in voller Länge auf dieser Plattform gezeigt. Dieses Picking-System sieht für jede Runde (Gruppenphase, Achtelfinale, Viertelfinale) eine eigene Vorgehensweise vor. Als Faustregel gilt: DAZN zeigt deutlich mehr Spiele in voller Länge, während Sky in den meisten Situationen den Vorrang bei der Spielauswahl hat.

UEFA Champions League live auf DAZN und Sky: Playoffs

Für die Playoffs (= 6 K.o.-Begegnungen) werden pro Hin- und Rückspieltag von DAZN jeweils zwei, von Sky jeweils eine Partie gepickt. Bei den Hinspielen hat DAZN jeweils die erste und dritte Wahl, Sky darf dementsprechend an zweiter Stelle eine Partie auswählen. Bei den Rückspielen wiederum verändert sich die Reihenfolge und Sky beginnt. Dafür hat DAZN die beiden verbleibenden Begegnungen. Hier zeigt sich das Prinzip des Pickings schon recht gut. DAZN zeigt in den Playoffs acht, Sky nur vier Spiele in voller Länge - dafür hat Sky an beiden Rückspieltagen Vorrang bei der Spielauswahl.

Hinspiel Rückspiel Di., 1. Pick DAZN Sky Di., 2. Pick Sky DAZN Di., 3. Pick DAZN DAZN Mi., 1. Pick DAZN Sky Mi.,. 2. Pick Sky DAZN Mi., 3. Pick DAZN DAZN

UEFA Champions League live auf DAZN und Sky: Gruppenphase

In der Gruppenphase läuft es ähnlich. DAZN zeigt an jedem Spieltag sieben Partien live in voller Länge. Sky zeigt pro Gruppenspieltag lediglich eine Partie in voller Länge, hat aber jedes Spiel in der Konferenz. Mit "Spieltag" ist in diesem Zusammenhang kein gesamter Gruppenspieltag gemeint, sondern ein Kalendertag, an dem Champions-League-Spiele stattfinden. Am ersten Gruppenspieltag zeigt DAZN somit 14 Partien: Jeweils sieben Spiele an beiden Spieltagen (Dienstag und Mittwoch).

Folgende Regelung bestimmt die Reihenfolge, in der Sky und DAZN Spiele auswählen.

DAZN hat am 2., 4. und 6. Gruppenspieltag jeweils bei den Dienstagsspielen den ersten Pick.

Sky darf bei allen anderen Spieltagen zuerst picken.

1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag Di., 1. Pick Sky DAZN Sky DAZN Sky DAZN Di., 2. Pick DAZN Sky DAZN Sky DAZN Sky Di., 3. Pick DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN Di., 4. Pick DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN Di., 5. Pick DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN Di., 6. Pick DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN Di., 7. Pick DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN Di., 8. Pick DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN Mi., 1. Pick Sky Sky Sky Sky Sky Sky Mi., 2. Pick DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN Mi., 3. Pick DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN Mi., 4. Pick DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN Mi., 5. Pick DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN Mi., 6. Pick DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN Mi., 7. Pick DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN Mi., 8. Pick DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN

UEFA Champions League live auf DAZN und Sky: Achtelfinale und Viertelfinale

Ab der K.o.-Phase hängt die Verteilung der Partien stark davon ab, wie viele deutsche Teams noch im Wettbewerb sind, denn für das Achtelfinale und Viertelfinale gilt die sogenannte German Rule.

© getty

UEFA Champions League live auf DAZN und Sky: Achtelfinale und Viertelfinale - German Rule

Für das Hinspiel im Achtel- und Viertelfinale besagt die German Rule: Ist nur noch ein Vertreter aus der Bundesliga dabei, wird dessen Hinspiel (egal ob Achtelfinale oder Viertelfinale) sowohl bei Sky als auch bei DAZN übertragen. Ab zwei verbliebenen deutschen Teams in der K.o.-Phase hat Sky Erstwahlrecht, danach darf DAZN aber die Hinspiele der anderen deutschen Vertreter exklusiv in voller Länge zeigen. Die German Rule sieht so aus:

Deutsche Teams DAZN Sky 1 Co-exklusiv Co-exklusiv 2 2. Pick* 1. Pick* 3 2. & 3. Pick* 1. Pick* 4 2., 3., & 4. Pick* 1. Pick*

*falls zwei deutsche Teams gegeneinander spielen, wird dieses Spiel co-exklusiv gezeigt.

Das bedeutet: Kommen alle vier deutschen Teams in das Achtelfinale/Viertelfinale, zeigt Sky das Hinspiel einer deutschen Mannschaft, die anderen drei werden in voller Länge exklusiv auf DAZN übertragen, während Sky die Spiele nur in der Konferenz anbieten darf.

Für die Rückspiele sieht die Regelung vor, dass alle Spiele mit deutscher Beteiligung exklusiv bei Sky gezeigt werden, während DAZN die Parallelspiele überträgt.

Sollte es im Viertelfinale zu einem Aufeinandertreffen zweier deutschen Teams kommen, wird das Hinspiel dieser Paarung bei beiden Sendern in voller Länge gezeigt, das Rückspiel hat Sky exklusiv, während DAZN die Parallelspiele zeigt.

UEFA Champions League live auf DAZN und Sky: Achtelfinale - Picking

Greift die German Rule nicht, sieht die Verteilung für das Achtelfinale folgendermaßen aus:

Hinspiele: DAZN hat den zweiten und vierten Pick.

Hinspiele: Sky hat den ersten und dritten Pick.

Hinspiele: DAZN zeigt die Parallelspiele der Sky-Picks.

Hinspiele: Sky zeigt die Parallelspiele des DAZN-Picks.

Rückspiele: Sky hat an jedem Spieltag den ersten Pick.

Rückspiele: DAZN zeigt die Parallelspiele zu den Sky-Picks.

Achtelfinale Hinspiel, Woche 1 Hinspiel, Woche 2 Rückspiel, Woche 1 Rückspiel, Woche 2 Dienstag Pick 1: Sky (DAZN: Parallelspiel) Pick 2: DAZN (Sky: Parallelspiel) Sky (DAZN: Parallelspiel) Sky (DAZN: Parallelspiel) Mittwoch Pick 3: Sky (DAZN: Parallelspiel) Pick 4: DAZN (Sky: Parallelspiel) Sky (DAZN: Parallelspiel) Sky (DAZN: Parallelspiel)

UEFA Champions League live auf DAZN und Sky: Viertelfinale - Picking

Auch für das Viertelfinale gilt die German Rule, die weiter oben im Artikel bereits erklärt wurde. Wenn die German Rule nicht greift, gelten folgende Pick-Regeln.

Hinspiele: Sky hat den ersten Pick.

Hinspiele: DAZN hat den zweiten Pick.

Hinspiele: Sky zeigt das Parallelspiel des DAZN-Picks.

Hinspiele: DAZN zeigt das Parallelspiel des Sky-Picks.

Rückspiele: Sky hat an beiden Spieltagen den ersten Pick.

Rückspiele: DAZN zeigt das Parallelspiel zum Sky-Pick.

Viertelfinale Hinspiel Rückspiel Dienstag Pick 1: Sky (DAZN: Parallelspiel) Sky (DAZN: Parallelspiel) Mittwoch Pick 2: DAZN (Sky: Parallelspiel) Sky (DAZN: Parallelspiel)

UEFA Champions League live auf DAZN und Sky: Halbfinale

Die Rechtesituation ab dem Halbfinale ist einfach: Sowohl die Hinspiele als auch die Rückspiele in der Runde der letzten Vier werden von Sky und DAZN übertragen.

UEFA Champions League live auf DAZN und Sky: Finale

Auch das Finale wird co-exklusiv gezeigt: Sowohl DAZN als auch Sky zeigen das Endspiel, das am 01. Juni 2019 im Estadio Metropolitano in Madrid ausgetragen wird.

Praxisbeispiel zur Aufteilung der Rechte zwischen Sky und DAZN

SPOX hat für Euch mal anhand der letzten Saison das Picking durchgespielt. Im Beispiel zeigt sich, dass es nicht ganz so kompliziert ist wie es auf den ersten Blick klingt. Hier entlang.

UEFA Champions League: Highlights der Partien

Nach dem Abpfiff sind alle Highlights der Spiele einzeln auf DAZN abrufbar. Das betrifft auch die Spiele, die live auf Sky übertragen wurden. Außerdem gibt es auf DAZN die Möglichkeit, alle Spiele in voller Länge im Re-Live anzuschauen.

Das heißt alternativ zum Sky-Abo bietet DAZN für 9,99 Euro einen Großteil der Spiele live in voller Länge und die verbleibenden Partien zu einem späteren Zeitpunkt auf Abruf in voller Länge.

© getty

DAZN bei mindestens einem Champions-League-Spiel live im Stadion

Alle Partien auf DAZN werden mit deutschem Kommentar begleitet. Die drei Haupt-Kommentatoren für die Champions League sind Jan Platte, Marco Hagemann und Uli Hebel.

Außerdem wird DAZN bei mindestens einem ausgewählten Spiel live vor Ort sein. Bereits einige Tage vor dem Spiel gibt es auf DAZN eine ausführliche Vorberichterstattung mit hintergründigen Features.

UEFA Champions League 2018/19: Regeln und Änderungen

Vor der Saison 2018/19 hat die UEFA einige Veränderungen vorgenommen, eine der wichtigsten Neuerungen betrifft die Anstoßzeiten: Während in der Saison 2017/18 die Spiele mit wenigen Ausnahmen um 20.45 Uhr angepfiffen wurden, gibt es künftig zwei Anstoßzeiten. Die frühen Spiele beginnen um 18.55 Uhr deutscher Zeit, die späten Matches um 21 Uhr deutscher Zeit. Alle weiteren Infos zu den Änderungen in der neuen Saison findet ihr hier.

UEFA Champions League 2018/19: Daten und Termine

Datum Event 01. Juli 2018 Offizieller Beginn der neuen Rechtezyklen UCL & UEL 15. August 2018 UEFA Super Cup Tallinn, Estland 21./22. August 2018 Beginn der UEFA-CL-Playoffs 30./31. August 2018 Auslosung der Gruppenphasen CL & EL 18. September 2018 Beginn der Gruppenphase UCL 01. Juni 2019 Finale der Champions League

UEFA Europa League 2018/19: DAZN zeigt alle Spiele live!

Im Gegensatz zur Champions League ist die Europa League ganz einfach erklärt: DAZN zeigt alle 205 Spiele live. An jedem Spieltag läuft auch ein Spiel parallel im Free TV (in Deutschland Nitro, in Österreich Puls4) - in Summe sind das 15 Spiele pro Saison.

Damit laufen 190 Spiele exklusiv bei DAZN und 15 sowohl bei DAZN als auch im frei empfangbaren Fernsehen.

Bei DAZN wird es zudem eine neue Konferenz zur UEFA Europa League geben.