ÖFB-Team: Das sind die Termine für Österreichs Länderspieljahr 2018

Friendlies Fr 23.03. Argentina, England, Italia, Brasil: Die Tests vor der WM World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Friendlies Russland -

Brasilien Friendlies Argentinien -

Italien A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet League Two Chesterfield -

Notts County League One Portsmouth -

Oxford Friendlies England -

Italien Friendlies Spanien -

Argentinien League One Blackburn -

Bradford J1 League Kashiwa -

Kobe CSL Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Championship Brentford -

Sheffield Utd Championship Middlesbrough -

Wolverhampton Championship Derby County -

Sunderland Serie A Bologna -

AS Rom Primera División Girona -

Levante Premier League Crystal Palace -

Liverpool Premiership Motherwell -

Rangers Serie A Lazio -

Benevento Serie A Florenz -

Crotone Serie A Inter Mailand -

Hellas Verona Serie A Sassuolo -

Neapel Serie A CFC Genua -

SPAL Serie A Cagliari -

FC Turin Serie A Atalanta -

Udinese Premier League Man United -

Swansea Primera División Blibao -

Celta Vigo Ligue 1 Dijon -

Marseille Serie A Chievo Verona -

Sampdoria Premier League Everton -

Man City Primera División Las Palmas -

Real Madrid Championship Hull -

Aston Villa Eredivisie PSV -

Breda Premier League Newcastle -

Huddersfield (Delayed) Primera División Sevilla -

FC Barcelona Serie A Juventus -

AC Mailand Coupe de la Ligue PSG -

Monaco Premier League Brighton -

Leicester (Delayed) Premier League West Bromwich -

Burnley (Delayed) Premier League West Ham -

Southampton (Delayed) Premier League Watford -

Bournemouth (Delayed) A-League Newcastle -

Melbourne City Primera División Espanyol -

Alaves Premier League Arsenal -

Stoke Ligue 1 Guingamp -

Bordeaux Primera División Leganes -

Valencia Eredivisie Feyenoord -

Excelsior Ligue 1 Caen -

Montpellier Ligue 1 Lille -

Amiens Ligue 1 Nantes -

St. Etienne Ligue 1 Straßburg -

Metz Ligue 1 Troyes -

Nizza Premier League Chelsea -

Tottenham Primera División Eibar -

Real Sociedad Primera División Malaga -

Villarreal Primera División Atletico Madrid -

La Coruna Ligue 1 Lyon -

Toulouse Championship Preston -

Derby County Championship Nottingham -

Barnsley First Division A Brügge -

Genk League One Portsmouth -

Wigan Championship Sheffield Utd -

Cardiff Primera División Getafe -

Real Betis Serie A CFC Genua -

Cagliari Serie A Udinese -

Florenz Serie A Atalanta -

Sampdoria Championship Fulham -

Leeds

Auf das ÖFB-Team wartet in 2018 ein Länderspieljahr mit elf Begegnungen. Auf dem Plan stehen sieben Freundschaftsspiele sowie vier Partien im Zuge der UEFA Nations League. SPOX verschafft Euch einen Überblick über den Fahrplan der Österreichischen Herren-Nationalmannschaft.

Die Mannschaft von Trainer Franco Foda startet das Länderspieljahr 2018 mit zwei freundschaftlichen Begegnungen gegen Aufbaugegner Slowenien und Luxemburg, ehe es im Frühsommer zu den Krachern mit Russland, Deutschland und Brasilien kommt.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Nach der Weltmeisterschaft, während der die Österreicher Urlaube buchen können, testet das ÖFB-Team im September gegen Schweden. Wenige Tage später startet Österreich in Bosnien-Herzegowina in die UEFA Nations League, in der einen Monat später die Nordiren empfangen werden.

Nach einem weiteren Freundschaftsspiel gegen Dänemark steigen im November die Rückspiele der Nations League, über die sich das ÖFB-Team auch für die kommende Europameisterschaft 2020 qualifizieren könnte.

ÖFB-Team: Termine aller Länderspiele Österreichs in 2018

Spiel Bewerb Datum Ort Österreich - Slowenien Freundschaftsspiel 23. März 2018, 20:45 Uhr Klagenfurt Luxemburg - Österreich Freundschaftsspiel 27. März 2018, 20:30 Uhr Luxemburg Österreich - Russland Freundschaftsspiel 30. Mai 2018, 20:45 Uhr Innsbruck Österreich - Deutschland Freundschaftsspiel 2. Juni 2018, 18:00 Uhr Klagenfurt Österreich - Brasilien Freundschaftsspiel 10. Juni 2018, 16:00 Uhr Wien Österreich - Schweden Freundschaftsspiel 6. September 2018, 20:45 Uhr noch offen Bosnien-Herzegowina - Österreich Nations League 11. September 2018, 20:45 Uhr noch offen Österreich - Nordirland Nations League 12. Oktober 2018, 20:45 Uhr noch offen Dänemark - Österreich Freundschaftsspiel 16. Oktober 2018, 20:45 Uhr noch offen Österreich - Bosnien-Herzegowina Nations League 15. November 2018, 20:45 Uhr noch offen Nordirland - Österreich Nations League 18. November 2018, 18:00 Uhr noch offen

Österreich fixiert Länderspiele gegen Deutschland und Brasilien

"Es ist uns gelungen, mit Deutschland und Brasilien die beiden attraktivsten Nationen nach Österreich zu holen", sagte ÖFB-Präsident Leo Windtner. "Gemeinsam mit WM-Gastgeber Russland ist das eine tolle Serie für die Fans. Das Nationalteam ist ein begehrter Testspielgegner für die 'Großen'. Diese Spiele sind für das Nationalteam, den ÖFB und für die Fans natürlich besondere Leckerbissen."

Auch Teamchef Franco Foda war ob des hochkarätigen Testspielgegners Brasilien glücklich. "Wir freuen uns, gegen eines der besten Teams der Welt zu spielen", sagte Foda.

Deutschland wird am 2. Juni im Wörtherseestadion in Klagenfurt empfangen, Brasilien kommt am 10. Juni ins Wiener Ernst-Happel-Stadion.

UEFA Nations League: ÖFB-Team in ausgeglichener Gruppe

Das Österreichische Nationalteam wurde für die erste Auflage der UEFA Nations League in Liga B mit Bosnien-Herzegowina und Nordirland in Gruppe zwei gelost. In je einem Heim- und Auswärtsmatch versucht das Team von Franco Foda sich für die Playoffs aller Gruppenersten aus Liga B zu qualifizieren.

Sollte sich Österreich in diesem Playoff durchsetzen, winkt ein Ticket für die EURO 2020, die über Europa verteilt ausgetragen wird. Sollte es nicht mit einer Qualifikation über die Nations League klappen, startet im März 2019 die reguläre EM-Quali.

Tickets für die Länderspiele der Österreichischen Nationalmannschaft

Eintrittskarten für die Auftritte der ÖFB-Elf gibt es auf der Homepage des Österreichischen Fußball-Bunds zu erwerben. Der Vorverkauf für das Spiel gegen Brasilien startet am 6. April 2018, Tickets für das Duell gegen Nachbar Deutschland sind im Abo mit dem Slowenien-Spiel erhältlich. N

ach dem Match gegen Slowenien gibt es die Option, Einzelkarten für die Partie gegen Deutschland zu erwerben.

ÖFB-Team: Das ist der aktuelle Teamkader von Franco Foda