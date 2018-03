Österreich besiegt Luxemburg souverän mit 4:0

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Friendlies Live England -

Österreichs Nationalmannschaft hat im dritten Spiel unter Teamchef Franco Foda den dritten Sieg gefeiert. Die ÖFB-Auswahl setzte sich am Dienstag im Testmatch vor 2.123 Zuschauern im Stade Josy Barthel gegen Luxemburg souverän mit 4:0 (2:0) durch, die Tore erzielten Marko Arnautovic (4.), Florian Grillitsch (39.), Michael Gregoritsch (59.) und Louis Schaub (84.).

Foda legte damit den besten Start eines österreichischen Nationaltrainers seit Erich Hof hin, dessen drei Auftakt-Partien im Jahr 1982 ebenfalls gewonnen worden waren. Außerdem holten Arnautovic und Co. schon den fünften Länderspiel-Sieg in Folge - und das, obwohl im Vergleich zum 3:0 am Freitag gegen Slowenien personell kräftig durchgemischt wurde.

Gleich sieben Änderungen in der Startformation nahm Foda vor. So kam etwa Goalie Jörg Siebenhandl zu seinem Debüt, außerdem rückten Aleksandar Dragovic, Andreas Ulmer, Moritz Bauer, Florian Grillitsch, Florian Kainz und Michael Gregoritsch neu in die Anfangself.

Arnautovic auch als Mittelstürmer stark

Arnautovic agierte diesmal als Mittelstürmer, was sich schon in der vierten Minute bezahlt machen sollte. Nach einem weiten Pass von Sebastian Prödl enteilte der Doppeltorschütze gegen Slowenien der Luxemburger Abwehr und schupfte den Ball gekonnt über Goalie Anthony Moris zu seinem 19. ÖFB-Treffer ins Netz. Zwei Minuten später spielte Arnautovic auf Grillitsch, der Distanzschuss des Hoffenheim-Legionärs wurde von Moris pariert.

ÖFB-Team: Termine aller Länderspiele Österreichs in 2018

Spiel Bewerb Datum Ort Österreich - Slowenien Freundschaftsspiel 23. März 2018, 20:45 Uhr Klagenfurt Luxemburg - Österreich Freundschaftsspiel 27. März 2018, 20:30 Uhr Luxemburg Österreich - Russland Freundschaftsspiel 30. Mai 2018, 20:45 Uhr Innsbruck Österreich - Deutschland Freundschaftsspiel 2. Juni 2018, 18:00 Uhr Klagenfurt Österreich - Brasilien Freundschaftsspiel 10. Juni 2018, 16:00 Uhr Wien Österreich - Schweden Freundschaftsspiel 6. September 2018, 20:45 Uhr noch offen Bosnien-Herzegowina - Österreich Nations League 11. September 2018, 20:45 Uhr noch offen Österreich - Nordirland Nations League 12. Oktober 2018, 20:45 Uhr noch offen Dänemark - Österreich Freundschaftsspiel 16. Oktober 2018, 20:45 Uhr noch offen Österreich - Bosnien-Herzegowina Nations League 15. November 2018, 20:45 Uhr noch offen Nordirland - Österreich Nations League 18. November 2018, 18:00 Uhr noch offen

Praktisch im Gegenzug lieferte die Nummer 83 der FIFA-Weltrangliste - Österreich ist 28. - ihre einzige wirklich gefährliche Offensivaktion der gesamten Partie ab. Gerson Rodrigues verpasste einen Querpass knapp vor dem Tor nur um Zentimeter. Der Offensivspieler wäre zwar im Abseits gestanden, das Tor hätte aber offenbar gezählt.

Österreich phasenweise zu ungenau

Danach hielt der Schlendrian Einzug im Spiel der Österreicher. Den Gästen unterliefen bei zwischenzeitlich stärker werdendem Regen im Spielaufbau viele Schlampigkeitsfehler, weshalb lange kein gelungener Angriff lanciert wurde, ehe Dragovic in der 33. Minute eine Hereingabe von Arnautovic knapp verfehlte. Sechs Minuten später stand es dann 2:0 für Österreich: Grillitsch luchste Kevin Malget den Ball ab, zog allein aufs Tor und bezwang Moris. Für den Niederösterreicher war es im siebenten Länderspiel das erste Tor.

In der 59. Minute durfte auch noch Gregoritsch über seinen Premieren-Treffer im siebenten ÖFB-Einsatz jubeln, nachdem er acht Minuten zuvor noch einen Freistoß über das Tor gesetzt hatte. Grillitsch fing einen Fehlpass der Luxemburger ab und spielte Arnautovic frei, der das Spielgerät zunächst nicht optimal mitnahm, nach einem Duell mit Moris aber am Ball blieb und ideal auf Gregoritsch flankte - der Steirer hatte keine Mühe, aus kurzer Distanz per Kopf zu vollenden.

Die Noten für das ÖFB-Team: Arnautovic in Luxemburg erneut "Man of the Match" © GEPA 1/18 Österreich besiegte Luxemburg auswärts souverän mit 4:0. Für die Tore sorgten Arnautovic (4.), Grillitsch (39.), Gregoritsch (59.) und Schaub (84.). Die Noten der Team-Kicker. © GEPA 2/18 Jörg Siebenhandl (Note: 2): Wurde eigentlich wenig bis gar nicht von den Luxemburgern geprüft. Wenn der Ball jedoch in seine Nähe ging, zeigte Siebenhandl keine Unsicherheiten. Eine seriöse Benotung fällt jedoch trotzdem schwer. © GEPA 3/18 Andreas Ulmer (Note: 3): Konnte seine Offensivfreude, die ihn bei Salzburg oft auszeichnet, nicht besonders ausleben. Hatte mit 87 Ballaktionen schließlich trotzdem die meisten aller Österreicher. Ein trockener Auftritt - viel mehr nicht. © GEPA 4/18 Aleksandar Dragovic (Note: 3): Schrammte nach einer halben Stunde sogar knapp an einem Tor vorbei: Nach einer scharfen Arnautovic-Hereingabe waren seine Beine minimal zu kurz. Mit über 95 % eine ganz hohe Passquote, aber nur 57 % gewonnene Zweikämpfe. © GEPA 5/18 Sebastian Prödl (Note: 2): Das erste Ausrufezeichen setzte der Watford-Legionär schon nach drei Minuten, als er Arnautovic‘ Tor mit einem wunderbaren langen Ball vorbereitete. Glänzte in der Schlussphase mit einem ganz stark eingegrätschten Block. © GEPA 6/18 Moritz Bauer (Note: 4 +): Kaum bis gar nicht ins Offensivspiel der Österreicher integriert. Angriffe rollten über seine Seite weitestgehend nicht. Nach 71 Minuten mit einer Hereingabe das erste Offensiv-Lebenszeichen. Verlor 20 Mal (!) den Ball. © GEPA 7/18 Julian Baumgartlinger (Note: 3): Spulte ruhig und trocken sein Programm ab, setzte dabei Offensiv wenige Akzente, ließ in der Defensive aber auch nichts anbrennen. Passquote von 87,5 %, mit 72 Ballaktionen im Spitzenfeld. © GEPA 8/18 Florian Grillitsch (Note: 2): Holte sich nach 39 Minuten durch gutes Pressingverhalten den Ball und schob dann den Ball cool an Tormann Moris vorbei. Leitete später auch den 3. Treffer durch Gregoritsch ein. Mit 86 Ballaktionen oft an der Kugel. © GEPA 9/18 Valentino Lazaro (Note: 4 +): Seine Ballkontakte lassen sich an einer Hand abzählen. Meist probierte es Österreich über die linke Seite. Gegenüber "verhungerte" Lazaro. Seine Zweikampfquote beziffert sich mit schwachen 38,5 %. Nicht sein bester Auftritt. © GEPA 10/18 Florian Kainz (Note: 3-) Konnte in der ersten Halbzeit keine Akzente setzen. Probierte den einen oder anderen Pass in die Tiefe, fand dabei aber keinen Mitspieler. Musste nach 62 Minuten Louis Schaub weichen. © GEPA 11/18 Marko Arnautovic (Note: 2 +): Arni machte in Luxemburg weiter, wo er gegen Slowenien aufhörte: Der West-Ham-Zangler, diesmal als Stürmer aufgeboten, brachte das ÖFB-Team mit einem Heber in Führung. Bereitete das Tor von Greogritsch vor. Wieder der Beste. © GEPA 12/18 Michael Gregoritsch (Note: 3): Wurde eine Stunde lang überhaupt nicht in Szene gesetzt – abgesehen von einem Freistoßversuch der knapp drüber ging. Nach 60 Minuten köpfte er dann eine Arnautovic-Flanke ins leere Tor. Sein erstes für Österreich. © GEPA 13/18 Louis Schaub (Note: 2) Kam nach 62 Minuten gemeinsam mit Schöpf für die glücklosen Kainz und Lazaro ins Spiel. Erzielte schon sein fünftes Länderspieltor. Passquote über 80 %, ein guter Auftritt von Schaub. © GEPA 14/18 Xaver Schlager (Note: 3): Kam nach 65 Minuten für Baumgartlinger und feierte sein Länderspieldebüt. Kickte trocken, aber auch unauffällig. Gewann all seine 3 Zweikämpfe. © GEPA 15/18 Alessandro Schöpf (Note: 3): Kam zeitgleich mit Schaub und fiel mit einem gefährlichen Distanzschuss nach eine guten Einzelaktion auf. Ansonsten ein Auftritt ohne große Auffälligkeiten. © GEPA 16/18 Stefan Hierländer (Note: - ): Kam in Minute 68 für Marko Arnautovic. Nach Schöpfs gutem Schuss konnte er alleine vor dem Tor den Ball nicht im Netz unterbringen. Trotzdem stand er zu kurz auf dem Platz, um eine argumentierbare Note zu verleihen. © GEPA 17/18 Guido Burgstaller (Note: - ): Kam 15 Minuten vor Schluss für Michael Gregoritsch. Für eine Benotung zu kurz eingesetzt. © GEPA 18/18 Peter Zulj (Note: - ): Kam zehn Minuten vor Schluss für Florian Grillitsch und feierte damit sein Debüt. Trotz Assist für eine Note zu kurz eingesetzt.

In der Folge hatten die Österreicher die Partie im Griff, große Höhepunkte blieben allerdings auch aufgrund der vielen Wechsel und des dadurch verloren gegangenen Spielflusses rar. Foda nützte das gesamte Austauschkontingent und brachte sechs neue Spieler, darunter auch die Debütanten Stefan Hierländer und Peter Zulj, womit der Coach insgesamt drei Kickern seines Ex-Clubs Sturm Graz zu ihrem ersten Länderspiel verhalf.

Einige Debüts in Rot-Weiß-Rot

Ihrem vierten Tor nahe kam die ÖFB-Elf wieder in der 78. Minute, doch Alessandro Schöpf und Hierländer fanden in Moris ihren Meister. In der 84. Minute gelang schließlich doch noch das 4:0: Nach einer sehenswerten Kombination über Guido Burgstaller und Zulj traf Schaub aus kurzer Distanz und erzielte sein fünftes Tor in den jüngsten sechs Länderspielen.

Dadurch setzte es für Luxemburg die sechste Niederlage im sechsten Duell mit Österreich, die erste Schlappe nach drei Partien und die erste Niederlage nach vier Heimspielen. Das ÖFB-Team hingegen ist seit sechs Ländermatches ungeschlagen und feierte den höchsten Auswärtssieg seit dem 5:0 in Liechtenstein vor fast genau drei Jahren. Weiter geht es für Rot-Weiß-Rot mit der hochkarätigen Testspielserie am 30. Mai in Innsbruck gegen Russland, am 2. Juni in Klagenfurt gegen Deutschland und am 10. Juni in Wien gegen Brasilien.