HIGHLIGHTS: Nordirland - Österreich - Tore und Top-Szenen im Video

Am Sonntagabend bestritt das österreichische Nationalteam sein letztes Spiel in der ersten Saison der UEFA Nations League. Dabei fuhr die Elf von Trainer Franco Foda auswärts in Nordirland einen Last-Minute-2:1-Sieg ein. In diesem Artikel gibt's alle Highlights in der Video-Zusammenfassung.

Die an vier Positionen veränderte Mannschaft - Foda brachte Schlager, Ilsanker, Gregoritsch und Ulmer von Beginn an - brauchte im Windsor Park eine ganze Halbzeit, um sich warm zu spielen. Kurz nach dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit war die Truppe um Kapitän Julian Baumgartlinger dann aber hellwach und ging etwas überraschend in Führung. Xaver Schlager durfte sein erstes Tor im ÖFB-Dress bejubeln.

Nachdem die Nordiren mit dem Ausgleich durch Corry Evans zurückgeschlagen hatten, dauerte es bis in die Nachspielzeit, ehe Valentino Lazaro mit einem herrlichen Schlenzer doch noch den Sieg des ÖFB-Teams in Belfast fixierte.

Österreich in der Nations League: Die Tabelle der Gruppe B3