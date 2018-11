Österreich vs. Bosnien-Herzegowina nur remis: ÖFB-Team verpasst Nations-League-Playoff

Das österreichische Nationalteam hat am Donnerstagabend gegen Bosnien-Herzegowina nur ein torloses Unentschieden erreicht. Damit verpasst die Elf von Trainer Franco Foda das Playoff in der UEFA Nations League.

Dies steht bereits drei Tage vor dem letzten Gruppenspiel bei Nordirland (So., 18 Uhr) fest, da Bosnien-Herzegowina uneinholbar mit zehn Punkten an der Spitze der Tabelle in Gruppe 3 liegt.

Die erste Hälfte verlief vor 37.200 Zuschauern - die Mehrheit davon im Lager der Bosnier - aus österreichischer Sicht enttäuschend. Trotz einer Steigerung nach dem Seitenwechsel blieb der erhoffte Erfolg gegen die Truppe aus dem Balkan-Staat aus.

"Man muss sagen, dass wir zu wenige Torchancen kreiert haben. Speziell zu Beginn der zweiten Halbzeit klappte das Pressing gut. Wir haben uns eigentlich drei Punkte gewünscht, es ist sehr bitter", sagte Peter Zulj nach der Partie.

ÖFB-Team in erster Halbzeit gegen Bosnien schwach

Teamchef Franco Foda hatte etwas überraschend Florian Kainz als Freigeist ins Offensivzentrum und Alessandro Schöpf auf den linken Flügel gestellt. Marko Arnautovic agierte als Mittelstürmer, David Alaba begann in seinem 66. Länderspiel zum ersten Mal überhaupt als Linksverteidiger in einer Viererkette.

Positive Auswirkungen auf die Leistung des ÖFB-Auswahl hatten diese Maßnahmen nicht. Die Gastgeber präsentierten sich zunächst im Spiel nach vorne harmlos und leisteten sich in der Defensive den einen oder anderen Wackler - so etwa in der sechsten Minute, als ein Kopfball von Toni Sunjic nach einem Corner relativ knapp am Kreuzeck vorbeiflog.

Die Bosnier erwiesen sich als deutlich ballsicherer und zweikampfstärker als ihre Rivalen, produzierten weniger Fehlpässe und waren daher auch gefährlicher. Bei einem Schuss von Edin Visca aus spitzem Winkel in der 26. Minute musste ÖFB-Goalie Heinz Lindner sein ganzes Können aufbieten

Die Österreicher hatten vor dem Seitenwechsel nur einen Alaba-Freistoß aus knapp 25 Metern weit neben das Tor zu bieten. In der 48. Minute verfehlte ein Weitschuss des zur Pause für Kainz gekommenen Xaver Schlager das Ziel noch klarer.

Immerhin wurde damit eine kurze Druckphase der Österreicher eingeleitet: Nach einer Alaba-Flanke wehrte Ognjen Vranjes einen Kopfball von Martin Hinteregger vor der Linie ab, Sekunden später rettete Sunjic bei einem Seitfallzieher von Arnautovic auf der Linie - offensichtlich unter Zuhilfenahme der Hand.

Österreich vs. Bosnien: Die Noten für unsere Teamkicker © GEPA 1/14 Mit einem 0:0 gegen Bosnien verspielt Österreich alle Chancen auf den Nations-League-Aufstieg. Vor allem die Leistung in der ersten Halbzeit war desaströs. SPOX benotet die Leistung unserer ÖFB-Teamkicker. © GEPA 2/14 Heinz Lindner (Note= 1): Der Zürcher Panther bewahrte mit mehreren Glanztaten die ÖFB-Elf vor dem drohenden Rückstand. Im Team nicht unumstritten, aber heute absolut fehlerlos. © GEPA 3/14 Stefan Lainer (Note= 3): Die Abstimmung mit dem Kollegen auf der rechten Offensivseite Valentino Lazaro klappt noch nicht wirklich, nur in der zweiten Hälfte war so etwas wie Zusammenspiel erkennbar. Ansonsten aber bemüht. © GEPA 4/14 Aleksandar Dragovic (Note= 3-): Nicht so bombensicher wie Kollege Hinteregger, hob das eine oder andere Mal die Abseitsfalle auf. Auch sonst noch nicht so gedankenschnell und antizipationsfähig wie früher. © GEPA 5/14 Martin Hinteregger (Note= 2+): Ohne ihn wäre die österreichische Viererkette löchrig wie Schweizer Käse. Gedankenschnell bei den Abseitsfallen, stark im Zweikampfverhalten. Ein Kopfball von ihm hätte sich zudem fast ins gegnerische Tor verirrt. © GEPA 6/14 David Alaba (Note= 4): Wurde erstmals im Team links in der Viererkette aufgeboten, konnte mit Vordermann Schöpf aber nie etwas bewirken. Seine Stärke bei Standardsituationen scheint irgendwo verloren gegangen. © GEPA 7/14 Peter Zulj (Note= 4): Viele Fehlpässe, die zu brenzligen Situationen führten. Dass Österreich in der ersten Hälfte desaströs agierte, ist auch ihm anzulasten. Kann unter Druck keine Bälle verarbeiten, ließ viel zu viel Räume in den Schnittstellen. © GEPA 8/14 Julian Baumgartlinger (Note= 3): Der wiedergenesene Kapitän agierte defensiv stark, hatte mit vier Tackles die Nase vorn in dieser Statistik, braucht aber einen spielstärkeren Nebenmann. © GEPA 9/14 Valentino Lazaro (Note= 4): Verlor in Halbzeit Eins gefühlt jeden Zweikampf, konsolidierte sich aber mit Fortdauer der zweiten Hälfte, wenngleich er viele Meter umsonst machte. Schlug im ganzen Spiel nur eine einzige Flanke. © GEPA 10/14 Florian Kainz (Note= 5): Mit seiner zentralen Rolle im offensive Mittelfeld heillos überfordert, hätte Überzahlsituationen auf den Flügeln schaffen sollen, das war aber eher ein sehr dürftiger Auftritt. Wurde nach 45 Minuten erlöst. © GEPA 11/14 Alessandro Schöpf (Note= 4): Gemeinsam mit Florian Kainz in der ersten Halbzeit die Schwachstelle im österreichischen Mittelfeld, wurde nie ins Spiel eingebunden. Erst mit der Hereinnahme von Schlager agierte er sicherer. Positiv: 95%ige Passquote. © GEPA 12/14 Marko Arnautovic (Note= 2): Hätte in der 52. Minute mit einem Seitfallzieher womöglich das Tor des Jahres erzielt, allein eine elferwürdige Hands-Abwehr eines Bosniers verhinderte dies. Couragierte Leistung in Hälfte Zwei. © GEPA 13/14 Xaver Schlager (Note= 2+): Erst mit seiner Hereinnahme wurde das Spiel der Österreicher belebt. Unheimlich ballstark, beweglich, konnte die Frucht auch unter Druck behaupten. Ein enormer Klasseunterschied zu Kainz. © GEPA 14/14 Wechsel, zu kurz eingesetzt: Alessandro Schöpf -> Michael Gregoritsch, Peter Zulj -> Marc Janko.

Österreich nach der Pause verbessert

Die Bosnier antworteten mit zwei Dzeko-Abschlüssen. Der Roma-Goalgetter prüfte Lindner mit einem abgefälschten Schuss (56.) und donnerte den Ball aus wenigen Metern über die Latte (58.).

Doch auch die Österreicher hatten ihre Chancen. Nach Vorlage von Stefan Lainer versuchte es Schlager vom Fünfer erfolglos mit einem Fersler (58.), Arnautovic produzierte aus guter Position nur einen Roller auf den bosnischen Goalie Ibrahim Sehic (60.). Auf der Gegenseite fischte Lindner einen Schlenzer von Haris Duljevic aus dem Kreuzeck (64.). Wenige Sekunden später vollierte Ervin Zukanovic den Ball am langen Eck vorbei.

In der Schlussphase blieben Chancen Mangelware, obwohl Foda in der 82. Minute noch den kurzfristig nachnominierten Marc Janko einwechselte. Die ÖFB-Equipe reist nun am Sonntag nach Belfast, wo zum Jahresabschluss Nordirland als Gegner wartet. Das Jahr 2019 steht dann ganz im Zeichen der im März beginnenden EM-Qualifikation. In der diesbezüglichen Auslosung am 2. Dezember in Dublin wird Österreich aufgrund des zweiten Gruppenplatzes in der Nations League definitiv aus Topf zwei gezogen.

Österreich - Bosnien-Herzegowina 0:0

Österreich in der Nations League: Die Tabelle der Gruppe B3