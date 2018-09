Österreich gewinnt Freundschaftsspiel gegen Schweden

Österreichs Nationalteam gewinnt das freundschaftliche Länderspiel gegen Schweden in der Generali Arena mit 2:0 (1:0). Damit gelingt dem ÖFB-Team die Generalprobe für das erste Nations-League-Spiel am Dienstag in Bosnien.

Die Mannschaft von Teamchef Franco Foda profitiert nach elf Minuten von einem Patzer der schwedischen Verteidigung. Nach einer Flanke von Neo-Kapitän David Alaba faustet der schwedische Goalie Kristoffer Nordfeldt Innenverteidiger Filip Helander an und von diesem springt der Ball ins Tor.

In weiterer Folge tut sich das ÖFB-Team gegen die tief stehenden Schweden schwer, Chancen zu kreieren, die Skandinavier ihrerseits finden keine Kontermöglichkeiten vor. Und so geht es mit einer knappen Führung für die Österreicher in die Kabine, in welcher Sebastian Prödl nach einer durchwachsenen Vorstellung bleiben muss, Aleksandar Dragovic ersetzt ihn.

ÖFB-Team vs Schweden: Alaba erhöht auf 2:0

In der zweiten Halbzeit zeigen die Österreicher nach einem gefährlichen Warnschuss der Schweden durch Markus Rohden mehr Zug zum Tor. Erst verzieht noch Alessandro Schöpf nach einer schönen Kombination knapp, der stark spielende Alaba macht es in der 64. Minute besser. Der 26-Jährige schlenzt den Ball nach Ableger von Marko Arnautovic sehenswert zum 2:0 ins lange Eck.

Danach haben sowohl Alaba als auch Arnautovic Feierabend, Andreas Ulmer und Marcel Sabitzer kommen für sie aufs Feld. Überhaupt nutz Foda das ganze Wechselkontingent aus und tauscht insgesamt sechs Mal, weshalb der Spielfluss des ÖFB-Teams wieder etwas verloren geht. Defensiv lässt Österreich aber nichts mehr anbrennen und so endet das Spiel mit einem verdienten Sieg der Hausherren über den WM-Viertelfinalisten.

