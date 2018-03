UEFA Nations League: Auslosung für das ÖFB-Team, Spielplan und Modus

Friendlies Fr 23.03. Argentina, England, Italia, Brasil: Die Tests vor der WM World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Friendlies Russland -

Brasilien Friendlies Argentinien -

Italien A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet League Two Chesterfield -

Notts County League One Portsmouth -

Oxford Friendlies England -

Italien Friendlies Spanien -

Argentinien League One Blackburn -

Bradford J1 League Kashiwa -

Kobe CSL Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Championship Brentford -

Sheffield Utd Championship Middlesbrough -

Wolverhampton Championship Derby County -

Sunderland Serie A Bologna -

AS Rom Primera División Girona -

Levante Premier League Crystal Palace -

Liverpool Premiership Motherwell -

Rangers Serie A Lazio -

Benevento Serie A Florenz -

Crotone Serie A Inter Mailand -

Hellas Verona Serie A Sassuolo -

Neapel Serie A CFC Genua -

SPAL Serie A Cagliari -

FC Turin Serie A Atalanta -

Udinese Premier League Man United -

Swansea Primera División Blibao -

Celta Vigo Ligue 1 Dijon -

Marseille Serie A Chievo Verona -

Sampdoria Premier League Everton -

Man City Primera División Las Palmas -

Real Madrid Championship Hull -

Aston Villa Eredivisie PSV -

Breda Premier League Newcastle -

Huddersfield (DELAYED) Primera División Sevilla -

FC Barcelona Serie A Juventus -

AC Mailand Coupe de la Ligue PSG -

Monaco Premier League Brighton -

Leicester (Delayed) Premier League West Bromwich -

Burnley (Delayed) Premier League West Ham -

Southampton (Delayed) Premier League Watford -

Bournemouth (Delayed) A-League Newcastle -

Melbourne City Primera División Espanyol -

Alaves Premier League Arsenal -

Stoke Ligue 1 Guingamp -

Bordeaux Primera División Leganes -

Valencia Eredivisie Feyenoord -

Excelsior Ligue 1 Caen -

Montpellier Ligue 1 Lille -

Amiens Ligue 1 Nantes -

St. Etienne Ligue 1 Straßburg -

Metz Ligue 1 Troyes -

Nizza Premier League Chelsea -

Tottenham Primera División Eibar -

Real Sociedad Primera División Malaga -

Villarreal Primera División Atletico Madrid -

La Coruna Ligue 1 Lyon -

Toulouse Championship Preston -

Derby County Championship Nottingham -

Barnsley First Division A Brügge -

Genk League One Portsmouth -

Wigan Championship Sheffield Utd -

Cardiff Primera División Getafe -

Real Betis

Mit der UEFA Nations League hat der europäische Verband einen weiteren Weg zur EM-Qualifikation etabliert. Das ÖFB-Team wurde dabei in eine ausgeglichene Gruppe mit Bosnien-Herzegowina und Nordirland gelost. SPOX liefert Antworten zum Turnier: Wie sehen die Gruppen aus? Wie läuft der Modus? Und wie qualifiziert man sich über die UEFA Nations League für die Europameisterschaft?

Die 55 Verbände der UEFA haben sich zum Ziel gesetzt, die vermeintlich bedeutungslosen Testspiele von Nationalmannschaften aufzuwerten und die Attraktivität zu steigern. Aus diesem Grund wurde beim UEFA-Kongress im März 2014 in Astana die UEFA Nations League ins Leben gerufen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

UEFA Nations League: Die ausgelosten Gruppen

Österreich wurde in Liga B in Gruppe zwei gelost, zusammen mit Bosnien-Herzegowina und Nordirland.

Gruppe /Liga Liga A Liga B Liga C Liga D Gruppe 1 Deutschland, Frankreich, Niederlande Tschechien, Ukraine, Slowakei Schottland, Albanien, Israel Georgien, Lettland, Kasachstan, Andorra Gruppe 2 Belgien, Schweiz, Island Türkei, Schweden, Russland Ungarn, Griechenland, Finnland, Estland Weißrussland, Luxemburg, Moldawien, San Marino Gruppe 3 Portugal, Italien, Polen Nordirland, Bosnien und Herzegowina, Österreich Norwegen, Bulgarien, Zypern, Slowenien Aserbaidschan, Faröer, Malta, Kosovo Gruppe 4 Spanien, England, Kroatien Dänemark, Irland, Wales Rumänien, Serbien, Montenegro, Litauen Mazedonien, Armenien, Liechtenstein, Gibraltar

Stimmen - Franco Foda: "Nations League hat für ÖFB hohen Stellenwert"

Franco Foda (ÖFB-Teamchef) über ...

... die Auslosung: "Bosnien-Herzegowina und Nordirland sind zwei gute, attraktive Gegner."

"Bosnien-Herzegowina und Nordirland sind zwei gute, attraktive Gegner." ... die Spielweise der Gegner: "Nordirland spielt einen sehr schnellen, robusten Fußball und ist sehr zweikampfbetont. Bornien-Herzegowina spielt traditionell einen schönen, attraktiven Fußball. Sie sind eher eine Mannschaft, die technisch sehr versiert ist und auf das Spielerische Wert legt."

"Nordirland spielt einen sehr schnellen, robusten Fußball und ist sehr zweikampfbetont. Bornien-Herzegowina spielt traditionell einen schönen, attraktiven Fußball. Sie sind eher eine Mannschaft, die technisch sehr versiert ist und auf das Spielerische Wert legt." ... die UEFA Nations League: "Sie hat für den gesamten ÖFB einen hohen Stellenwert. Wir werden die Sache ernst nehmen und gehen mit dem Ziel heran, den ersten Platz zu belegen."

Leo Windtner (ÖFB-Präsident) über ...

... die Gegner: "Es hätte schlimmer kommen können, wir dürfen die Gegner aber nicht unterschätzen. Wirtschaftlich ist es nicht uninteressant, Bosnien hat eine große Fangemeinde und auch Nordirland viele Fans."

"Es hätte schlimmer kommen können, wir dürfen die Gegner aber nicht unterschätzen. Wirtschaftlich ist es nicht uninteressant, Bosnien hat eine große Fangemeinde und auch Nordirland viele Fans." ... die Spielorte für die Heimpartien: "Wir sind in Gesprächen mit der Stadt Wien, wir haben uns in der Euro-Quali einen gewaltigen Heimvorteil geschaffen, den wir nicht leichtfertig hergeben wollen. Aber ist es derzeit offen."

Österreichs Bilanz gegen Bosnien-Herzegowina und Nordirland

Gegner S-U-N Torverhältnis Bosnien-Herzegowina 1-2-0 4:2 Nordirland 2-3-4 15:17

Die Spieltermine des ÖFB-Teams in der UEFA Nations League

Datum Heim Auswärts 11.09.2018, 20.45 Uhr Bosnien-Herzegowina Österreich 12.10.2018, 20.45 Uhr Österreich Nordirland 15.11.2018, 20.45 Uhr Österreich Bosnien-Herzegowina 18.11.2018, 18.00 Uhr Nordirland Österreich

Der Modus der UEFA Nations League erklärt

Nach den Gruppenspielen messen sich die jeweils Ersten in einem Playoff um den Titel. Dieses findet in einem der vier qualifizierten Nationen statt, der Austragungsort wird im Dezember 2018 bekanntgegeben. Jede Mannschaft bestreitet dort im Juni 2019 nochmals zwei Spiele: ein Halbfinale und ein Finale beziehungsweise ein Spiel um Platz drei.

Die jeweiligen Gruppensieger steigen zudem für die nächste Ausgabe der Nations League eine Liga auf, die jeweils Gruppenletzten steigen ab.

EM-Qualifikation: Über die Nations League zur Europameisterschaft

Der Modus der EM-Qualifikation bleibt unverändert. Ab März 2019 werden 20 der 24 Startplätze für die EURO 2020 in zehn Gruppen ausgespielt. Der Startplatz für ein Gastgeberland fällt weg, da die EM über ganz Europa verteilt ausgetragen wird.

Die vier verbliebenen Startplätze werden in der UEFA Nations League vergeben. Die Gewinner der Playoffs in Liga A, B, C und D fahren ebenfalls zur EURO. Ist ein Gruppensieger bereits fix für die Europameisterschaft qualifiziert, geht sein Playoff-Startplatz an die nächstbestplatzierte Mannschaft seiner Gruppe.

Sollten bereits so viele Mannschaften direkt qualifiziert sein, dass keine vier Mannschaften für ein Playoff zustande kommen, springt ein Team aus einer anderen Liga ein. Hat Liga A beispielsweise nur drei Playoff-Teilnehmer, könnte Österreich aus Liga B aufrücken.

Die Gesamttabelle der Nations League ist zudem ausschlaggebend für die Auslosungstöpfe für die nächste EM-Qualifikation.

© getty

Die Termine der UEFA Nations League im Überblick

1. Spieltag: 6.-8. September 2018

6.-8. September 2018 2. Spieltag: 9.-11. September 2018

9.-11. September 2018 3. Spieltag: 11.-13. Oktober 2018

11.-13. Oktober 2018 4. Spieltag: 14.-16. Oktober 2018

14.-16. Oktober 2018 5. Spieltag: 15.-17. November 2018

15.-17. November 2018 6. Spieltag: 18.-20. November 2018

18.-20. November 2018 Endrunden-Auslosung: Anfang Dezember 2018

Anfang Dezember 2018 Endrunde: 5.-9. Juni 2019

5.-9. Juni 2019 Playoff-Auslosung zur UEFA EURO 2020: 22. November 2019

22. November 2019 Playoffs zur UEFA EURO 2020: 26.-31. März 2020

Die Teams der Dreier-Gruppen spielen an vier der sechs Spieltagen. Das ÖFB-Team wird an den Spieltagen zwei, drei, fünf und sechs auflaufen.

Nations League: Gibt es keine Freundschaftsspiele mehr?

Das Hauptargument für die UEFA Nations League war die fehlende Attraktivität der Freundschaftsspiele. Vor allem für Mannschaften aus den Gruppen mit drei Teams ist es aber weiterhin möglich, Freundschaftsspiele auszutragen. Im Falle des ÖFB-Teams ist dies im Herbst 2018 noch zwei Mal der Fall, wenn Österreich in Dänemark und gegen Schweden testet.

ÖFB-Team: Termine aller Länderspiele Österreichs in 2018