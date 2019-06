SK Sturm Graz in der Europa League: Auslosung, Spielplan, mögliche Gegner in der Qualifikation

Der SK Sturm Graz hat sich über das Liga-Playoff gegen SK Rapid ein Ticket für die Qualifikation zur UEFA Europa League gesichert. Am 19. Juni 2019 steigt bereits die Auslosung für die zweite Qualifikationsrunde, in der die Steirer einsteigen werden. SPOX zeigt, auf welche Gegner Sturm in der Auslosung treffen kann.

Aufgrund der Platzierung Österreichs in der UEFA-Fünfjahreswertung hat die österreichische Bundesliga in der Saison 2019/20 fünf Startplätze für den Europacup. Neben Red Bull Salzburg (Gruppenphase) spielt auch der LASK (dritte Quali-Runde) in der Champions League, WAC (Gruppenphase) und die Austria (dritte Quali-Runde) vertreten Österreich wie Sturm in der Europa League.

SK Sturm Graz: Mögliche Gegner in der Europa League

Sturm steigt in der zweiten Qualifikationsrunde der UEFA Europa League im Pokal-/Verfolgerweg ein. In der Auslosung sind die Grazer gesetzt und können daher zunächst nur auf einen ungesetzten Gegner treffen. Damit entgehen sie einem absoluten Hammer-Los wie etwa Duellen mit AS Rom, Eintracht Frankfurt oder Wolverhampton, die ebenfalls schon in Runde zwei einsteigen.

Die meisten möglichen Gegner werden in der ersten Quali-Runde ermittelt, Sturm kennt aber dennoch bereits jetzt erste mögliche Gegner. Dazu zählen:

Verein Land AEL Limassol Zypern BK Häcken Schweden FC Viitorul Constanta Rumänien Legia Gdansk Polen Lokomotive Plowdiw Bulgarien

Insgesamt nehmen an der 2. Quali-Runde 93 Teams teil, ein Verein aus dem Meisterweg wird ein Freilos bekommen. Um große Reisestrapazen zu vermeiden, wird die UEFA die Teilnehmer in regionale Untergruppen einteilen, wie das bereits im Vorjahr der Fall war. Diese Gruppierung ist von der UEFA allerdings noch nicht bekanntgegeben worden.

© GEPA

Spielplan in der Europa League 2019/20

Bereits am 19. Juni und damit über ein Monat vor dem Hinspiel wird die zweite Qualifikations-Runde der Europa League ausgelost. Zu diesem Zeitpunkt sollte Sturm zumindest die zwei möglichen Gegner kennen, die sich zunächst in der ersten Quali-Runde duellieren.