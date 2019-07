Der LASK in der Champions-League-Qualifikation: Gegner, Spieltermine, Auslosung

Der LASK bekommt es in der dritten Qualifikationsrunde zur Fußball-Champions-League entweder mit dem FC Basel oder PSV Eindhoven zu tun. Wie die Auslosung der UEFA am Montag ergab, wird Österreichs Vizemeister das Hinspiel am 6. oder 7. August auswärts bestreiten, ehe es eine Woche am 13. August später im Linzer Stadion ins Rückspiel geht.

"Wir freuen uns auf die Herausforderung, gegen PSV oder Basel antreten zu können. Beide sind zwei sehr erfahrene Gegner im internationalen Geschäft, wir nehmen jedoch die Rolle des Außenseiters gerne an und werden alles daran setzen, hier eine Top-Leistung abzurufen. Mit unseren Fans im Rücken ist jedoch alles möglich", sagte LASK-Trainer Valerien Ismael. Für das Heimspiel sind knapp 14.000 Karten verfügbar.

LASK fix in der Europa-League-Gruppenphase

Dass der Gegner kein leichter sein würde, war bereits vor der Auslosung klar. Der LASK ist in der Qualifikation ungesetzt. Als mögliche Kontrahenten wären noch der FC Porto, Dynamo Kiew oder der Sieger aus Viktoria Pilsen gegen Olympiakos Piräus möglich gewesen. Im Fall eines Aufstiegs müssten die Linzer noch die Play-off-Hürde überspringen, um den Einzug in die Gruppenphase zu schaffen. Positiv für die Athletiker: Selbst bei einem Aus in der dritten Quali-Runde stehen sie fix in der Gruppenphase der Europa League. Druck hat die Mannschaft somit keinen.

Runde Auslosung Spieltag Playoff 05. August 2019 20./21. & 27./28. August 2019 Gp, 1. Spieltag 29. August 2019 17./18. September 2019 Gp, 2. Spieltag 29. August 2019 1./2. Oktober 2019 Gp, 3. Spieltag 29. August 2019 22./23. Oktober 2019 Gp, 4. Spieltag 29. August 2019 5./6. November 2019 Gp, 5. Spieltag 29. August 2019 26./27. November 2019 Gp, 6. Spieltag 29. August 2019 10./11. Dezember 2019

