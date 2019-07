FK Haugesund - SK Sturm 2:0: Schwache Grazer enttäuschen in Norwegen

Der SK Sturm Graz hat im Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde zur UEFA Europa League eine Niederlage hinnehmen müssen. Beim FK Haugesund unterlag die Mannschaft von Neo-Coach Nestor El Maestro mit 0:2 (0:0).

Der aktuelle Achte der norwegischen Ganzjahresmeisterschaft feierte dank Treffern von Kevin Krygaard (51.) und Niklas Sandberg (64.) einen durchaus verdienten Erfolg, im fünften Europacupspiel der Vereinsgeschichte zugleich den höchsten. Wie schon im Vorjahr, als Sturm in der EL-Quali an AEK Larnaka scheiterte, droht den Steirern gegen einen vermeintlich schwächeren Gegner das Aus.

Beim Wiedersehen mit Haugesund am kommenden Donnerstag (20.30 Uhr/live Puls 4 und im SPOX-Livestream) muss man zudem in Graz ein Geisterspiel absolvieren, nur Jugendliche unter 14 Jahren werden im Stadion sein.

Haugesund versenkt Sturm in zweiter Halbzeit

Haugesund bemühte sich vor 3.500 Zuschauern um einen guten Start und gab in den ersten Minuten auch den Ton an. In der 18. Minute hatte Sturm, das dieselbe Startelf wie beim 4:1-Cupsieg in Anif sechs Tage davor aufbot, Glück: Nach einer Ecke zappelte der Ball infolge eines Köpflers bereits im Netz, der lettische Schiedsrichter Rumsas entschied aber auf Abseits.

In der Folge kam Sturm gegen die weiterhin mutigen Norweger besser ins Spiel, hatte zwar nicht mehr Anteile, aber die besseren Chancen. Kurz vor der Pause ließ Jakob Jantscher mit einem herrlichen Schuss aus gut 20 Metern die Latte erzittern (45.+2), schon nach genau einer halben Stunde hatte der Routinier das Tor relativ knapp verfehlt. Kurz danach war einem Volley-Versuch von Hosiner kein Glück beschieden (31.).

Die zweite Hälfte begann mit einem Magenschlag für die "Blackys": Ein schlecht verteidigter Freistoß wurde Beute von Krygaard, bei dessen Schuss ins lange Eck Siebenhandl keine Chance hatte. Anstelle des Ausgleichs durch Markus Pink, der per Kopf verfehlte (61.), fiel in der 64. Minute noch das 2:0, auch diesmal machte die Grazer Abwehr keine gute Figur. Sturm bemühte sich zwar weiter um den Anschlusstreffer, blieb dabei aber weitgehend harmlos. Im Finish war Haugesund sogar das aktivere Team.

FK Haugesund - SK Sturm Graz: Aktueller Spielstand 2:0

Tore: 1:0 Krygard (57.), 2:0 Sandberg (65.)

SK Sturm in der Europa-League-Qualifikation 2019/20

Sturm steigt in der zweiten Qualifikationsrunde der UEFA Europa League im Pokal-/Verfolgerweg ein. In der Auslosung waren die Grazer gesetzt und konnten daher zunächst nur auf einen ungesetzten Gegner treffen.