Red Bull Salzburg in der Champions League: Lostopf, Auslosung zur Gruppenphase

Der FC Red Bull Salzburg hat nach elf erfolglosen Versuchen in der Qualifikation den Einzug in die Gruppenphase der UEFA Champions League geschafft. Auch wenn die Auslosung noch einige Wochen entfernt ist, wirft SPOX einen ersten Blick auf den CL-Fahrplan der Bullen.

Aufgrund der guten Platzierung der österreichischen Bundesliga in der UEFA-Fünfjahreswertung steht dem Meister ein fixes Ticket für die Gruppenphase in der Saison 2019/20 zur Verfügung. Da Salzburg in den vergangenen Jahren allerdings mächtig gepunktet hat, könnten die Bullen sogar in den dritten oder gar in den zweiten Lostopf rutschen und damit einer absoluten Hammer-Gruppe entgehen.

Champions League 2019/20: Topf 1 für die Auslosung der Gruppenphase

Fix ist, dass Salzburg nicht in den ersten Topf gesetzt wird. Diese Plätze sind für die Meister der absoluten Top-Ligen vorreserviert.

Verein Weg in die Gruppenphase FC Barcelona Meister Primera Division Manchester City Meister Premier League Juventus Meister Serie A Paris St. Germain Meister Ligue 1 Zenit St. Petersburg Meister Premjer Liga FC Bayern/Borussia Dortmund Meister Deutsche Bundesliga Tottenham/Liverpool Sieger Champions League Chelsea/Arsenal Sieger Europa League

Red Bull Salzburg: Welcher Lostopf in der Champions League?

In Lostopf zwei bislang fix sind die zweit- und drittplatzierten Vereine der Primera Division, Atletico und Real Madrid. Auch der Vizemeister der deutschen Bundesliga, voraussichtlich Borussia Dortmund, wird in Topf 2 rutschen. Auch SSC Napoli, der Verlierer des Champions-League-Finals sowie ein Vertreter aus Portugal und der Ukraine sind im Klubkoeffizienten, der für die Topfeinteilung verantwortlich ist, vor Red Bull Salzburg.

Im absoluten Idealfall würde allerdings Salzburg in der Hackordnung auf Platz 16 stehen, was den Bullen einen Platz in jenem zweiten Topf bringen würde. Viel wahrscheinlicher ist jedoch der Lostopf 3.

Red Bull Salzburg fixiert Champions-League-Gruppenphase: So feiern die Bullen © GEPA 1/7 Mit Treffern von Haaland und Gulbrandsen gelang Salzburg am Sonntag ein 2:1-Sieg über den LASK. Viel wichtiger aber ist: Salzburg spielt in der nächsten Saison fix in der Champions League! © GEPA 2/7 Die Fans der Salzburger zündeten in der Halbzeitpause einige Pyros. © GEPA 3/7 Der Abend stand ab diesem Moment unter dem Motto: KönigsCLasse. © GEPA 4/7 Sportdirektor Christoph Freund freute sich bei Sky: "Es gab immer Hohn und Spott, wir sind unseren Weg aber weitergegangen. Die CL-Quali ist ein großer Bonuspunkt in unseren Verhandlungen." © GEPA 5/7 Für die Salzburger Kicker gab es eigens angefertigte T-Shirts. © GEPA 6/7 Salzburg-Maskottchen Bullidibumm ist außer sich. © GEPA 7/7 Auch die Erleichterung bei Salzburg-CEO Stefan Reiter ist groß.

Dass Salzburg in Topf 4 muss, ist mit aktuellem Stand eher unwahrscheinlich. Vier Vereine werden in jedem Fall hinter Salzburg gereiht sein:

RB Leipzig (3. der Deutschen Bundesliga)

Belgischer Meister (FC Brügge oder KRC Genk)

Der Viertplatzierte der Serie A

Der russische Vizemeister

Das heißt, dass Salzburg lediglich vier weitere Vereine benötigt, die einen schlechteren Klubkoeffizienten aufweisen. Würde dieser Fall eintreten, wäre ein Platz in Topf 3 gesichert.

© GEPA

LASK in der Champions League: Qualifikation abhänging von EL-Finale

Der LASK steht als Vizemeister der Saison 2018/19 fest und hat damit einen Platz in der Qualifikation zur Champions League sicher. Die Linzer müssen allerdings noch auf den Ausgang des Finals in der UEFA Europa League warten, bis sie den exakten Quali-Weg kennen. Im Idealfall würden die Oberösterreicher fix ein Ticket für die EL-Gruppenphase sicher haben.

Spielplan in der Champions League 2019/20