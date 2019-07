FK Austria Wien in der Europa League: Auslosung, Spielplan, Gegner in der Qualifikation

Losglück für die Austria. In der dritten Runde der Qualifikation zur Fußball-Europa-League treffen die Wiener auf den Sieger der Zweitrunden-Begegnung zwischen den Shamrock Rovers und Apollon Limassol. Dies ergab die Auslosung am Montag in Nyon. Die Austria wird am 8. August zunächst zu Hause antreten, eine Woche später geht es am 15. August auswärts in die Entscheidung.

Aufgrund der Platzierung Österreichs in der UEFA-Fünfjahreswertung hat die österreichische Bundesliga in der Saison 2019/20 fünf Startplätze für den Europacup. Neben Red Bull Salzburg (Gruppenphase) spielt auch der LASK (dritte Quali-Runde) in der Champions League, WAC (Gruppenphase) und die Austria (dritte Quali-Runde) vertreten Österreich wie Sturm in der Europa League.

Die ungesetzte Austria durfte die Auslosung zufrieden verfolgen. Der Verlierer aus Viktoria Pilsen gegen Olympiakos Piräus, Feyenoord Rotterdam oder Duelle mit Torino oder Hapoel Beer-Sheva wären ebenfalls möglich gewesen. So spielen die Favoritner entweder gegen Irlands Liga-Dritten Shamrock oder die favorisierten Zyprer. Apollon erreichte in der vergangenen Saison Platz drei und war in der Auslosung das gesetzte Team. Das Zweitrunden-Hinspiel findet am Donnerstagabend in Dublin statt.

"Das Ziel ist der Aufstieg, und genau so werden wir an diese Aufgabe herangehen - mit einem idealen Spiel ist jeder Gegner schlagbar. Wir werden uns auf beide Gegner ganz gezielt und sehr intensiv vorbereiten", sagte Austria-Trainer Christian Ilzer. Sportdirektor Ralf Muhr sprach von einer "sportlich machbaren Hürde". Im Fall des Aufstiegs würde noch ein Play-off um den Einzug in die Gruppenphase warten.

Spielplan in der Europa League 2019/20

Bereits am 19. Juni und damit über ein Monat vor dem Hinspiel wird die zweite Qualifikations-Runde der Europa League ausgelost.

Runde Auslosung Spieltag 1. Quali-Runde 19. Juni 2019 11. & 18. Juli 2019 2. Quali-Runde 19. Juni 2019 25. Juli & 1. August 2019 3. Quali-Runde 22. Juli 2019 08. & 15. August 2019 Playoff 05. August 2019 22. & 29. August 2019 Gp, 1. Spieltag 30. August 2019 19. September 2019 Gp, 2. Spieltag 30. August 2019 3. Oktober 2019 Gp, 3. Spieltag 30. August 2019 24. Oktober 2019 Gp, 4. Spieltag 30. August 2019 7. November 2019 Gp, 5. Spieltag 30. August 2019 28. November 2019 Gp, 6. Spieltag 30. August 2019 12. Dezember 2019

Österreich im Europacup 2019/20: Salzburg, LASK, Austria, WAC, Sturm

Die österreichische Bundesliga ist in der aktuellen Saison mit fünf Klubs vertreten.