"Sie haben eine Zielscheibe auf dem Rücken": Wie die Knicks und Sixers Boston den Titel abknöpfen wollen

In der Nacht auf Mittwoch beginnt die neue NBA-Saison. Bis dahin nehmen wir alle 30 Teams unter die Lupe. Zum Abschluss sind unter anderem die Celtics, Knicks und Sixers dran.

Mit neuen Superstars haben die New York Knicks und Philadelphia 76ers aufgerüstet. Dennoch führt kein Weg am Titelverteidiger aus Boston vorbei - oder? Für die Nets und Raptors kann es derweil gar nicht tief genug in den Keller gehen.

