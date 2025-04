Unfassbarer Zuschauer-Boom und 31 Scorer! Ein ehemaliger Star des FC Bayern München schreibt sein letztes Fußball-Märchen

Vergangenen Sommer kehrte Xherdan Shaqiri in die Heimat zum FC Basel zurück. Schon das erste Jahr könnte ein Märchen werden.

"Das ist Shaqiri", freute sich der TV-Kommentator, als der Offensivspieler des FC Basel im Prestigeduell beim FC Zürich Mitte April gerade für eines der Highlights des Spiels gesorgt hatte. Keines dieser Highlights, das auf dem Spielberichtsbogen erscheint. Keines, das effektiv ist. Aber ganz sicher eines, das den Zuschauern Freude vermittelt und sie für einen kurzen Moment mit der Zunge schnalzen lässt.

Shaqiri gab eine No-Look-Ballannahme zum Besten. Kurz bevor ein langer Pass seinen Fuß berührte, schaute er in die entgegengesetzte Richtung, ließ die Kugel natürlich dennoch gefühlvoll und mundgerecht abtropfen. Ein nettes Schmankerl, dem der 33-Jährige aber auch noch Zählbares hinzufügte an jenem Samstagabend, schnürte er bei Basels eindrucksvollem 4:0-Sieg in Zürich doch einen Doppelpack.

Bevor er mit seinem herausragenden linken Fuß einen Freistoß direkt in die Maschen setzte, traf er auch extrem sehenswert zum zwischenzeitlichen 2:0, nagelte den Ball aus spitzem Winkel an Latte und Innenpfosten, von dort aus sprang er dann über die Linie. Das Video von jenem Tor, das blue sport bei Instagram postete, hat mittlerweile bereits über eine halbe Million Likes.