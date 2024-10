"So nervös wie zuletzt 2015": Warum Klay Thompson für die Dallas Mavericks ein Risiko bedeutet

© getty

Houston Rockets: Die Strategie der Offseason

Von 22 auf 41 Siege hatten sich die Rockets in der letzten Saison verbessert, kratzten sogar lange an den Playoff-Plätzen. Am Ende reichte es nicht ganz, aber im Front Office glaubt man an das Potenzial des Kaders, der fast in seiner Gänze zusammengehalten wurde (97 Prozent der Spielminuten insgesamt). Nur im Draft schlug man zu und holte mit Reed Sheppard einen Schützen, der direkt helfen kann dem beste Chancen auf den Award für den Rookie des Jahres eingeräumt werden. Darüber hinaus gab man den Brooklyn Nets in einem Trade ihre Draft Picks der kommenden Jahre zurück, sicherte sich im Gegenzug aber zwei First-Rounder und zwei Swaps.

Das zeigt: Bei den Rockets denkt man langfristig. Head Coach Ime Udoka soll mit dem jungen Kader (sieben Spieler unter 24) weiter arbeiten, von den Top-Talente Jalen Green und Alperen Sengün (21,1 Punkte, 9,3 Rebounds) erhofft man sich einen weiteren Leistungssprung. Die erfahrenen Guards Fred VanFleet und Dillon Brooks verdienen derweil zusammen 65 Mio. Dollar, um den Laden zusammenzuhalten. Und man darf Center Steven Adams nicht vergessen, der zur Trade Deadline kam, aber erst jetzt wieder einsatzfähig ist.

Auch so sollte man also um die Playoffs mitspielen können, aber die Rockets haben sich in weiser Voraussicht auch für einen Blockbuster-Trade positioniert. Vielleicht ist ja Kevin Durant - im Sommer sollen die Rockets einen Move für KD ausgelotet haben - oder ein ähnliches Kaliber bald zu haben. "Hoffentlich bleibt unser Kern lange zusammen und ist sehr erfolgreich", sagte GM Rafael Stone. Und schob hinterher: "Das ist auf jeden Fall Plan A." Sehr interessant in dieser Hinsicht: Die Rookie-Verträge mit Green und Sengün hat man noch nicht verlängert.

Houston Rockets: Die Stärken und Schwächen

Houston Rockets: Der Kader in der Übersicht (Gehälter in Mio. Dollar)