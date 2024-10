"Wir müssen einfach mehr Dreier nehmen": Wie die Suns, Lakers und Warriors doch um den Titel mitspielen wollen

© getty

Phoenix Suns: Die Strategie der Offseason

Die "Big Three" aus Durant, Booker und Beal konnten ihr Potenzial bzw. ihre Championship-Aspirationen in der letzten Saison nur andeuten, gerade in den Schlussvierteln und in der Crunch Time lief bei den Suns gar nichts zusammen. Mit 49 Siegen vermied man gerade noch das Play-In-Tournament, dafür gab es in den Playoffs dann die 0-4-Rutsche in der ersten Runde durch die Timberwolves. Grund genug, um das Trio zu sprengen? Nein, denn KD ist die Gegenwart, Booker die Zukunft - und Beal mit seinem Gehalt eigentlich nicht zu traden.

Stattdessen musste Head Coach Frank Vogel seine Koffer packen, er wurde durch Mike Budenholzer (zuvor Bucks) ersetzt. Der hat mit Giannis Antetokounmpo gezeigt, dass er den Titel gewinnen kann - okay, das hatte Vogel mit den Lakers auch - und sollte zumindest offensiv ein deutliches Upgrade darstellen. Wenn denn die Stars sein System annehmen, wobei er darauf hoffen kann, dass die letzte Saison sie ein bisschen demütiger hat werden lassen. Erste Direktive: mehr Dreier! "Wenn man sich die Titelteams anschaut, sind sie Top-3 bei Dreierversuchen, Treffern und ihrer Quote", sagte Beal. "Um im Rennen zu bleiben, müssen wir einfach mehr Dreier nehmen."

Ansonsten konnte aufgrund des Salary Cap in der Offseason nur bedingt am Kader geschraubt werden - mit einer Ausnahme: 23/24 waren die Suns praktisch ohne Point Guard unterwegs, was sich in der Crunch Time auch rächte. Nun fiel ihnen in der Offseason mit Tyus Jones ein echter Aufbauspieler mehr oder weniger in den Schoß. Jones hatte in Memphis als Bankspieler geglänzt, bevor er letztes Jahr in Washington 12 Punkte und über 7 Assists im Schnitt auflegte. Er hätte auch deutlich mehr kassieren können, wollte jedoch für einen Contender spielen und ging für das Minimum in die Wüste Arizonas. Ein echter Coup.

Daneben wurden ein paar Verträge verlängert und die Bank upgegradet. So wird das Team immer teurer - aktuell winkt eine Luxussteuer von fast 190 Mio. Dollar! - und ist immer noch nicht wirklich tief, sollte aber deutlich besser performen als in der Vorsaison. Dass sie es immer noch draufhaben, konnten KD und Booker bei den Olympischen Spielen zeigen, wo sie zu den Top-6 von Head Coach Steve Kerr gehörten.

Phoenix Suns: Die Stärken und Schwächen

Hier sind an erster Stelle natürlich die Stars zu nennen. Kevin Durant schoss letztes Jahr die Lichter aus und ist trotz seiner mittlerweile 36 Jahre immer noch ein All-NBA-Spieler. Gleiches gilt für Devin Booker - und Bradley Beal kann gegen den drittbesten gegnerischen Verteidiger natürlich auch punkten. Mit Tyus Jones gibt es jetzt einen Mann, der gerade in den Schlussminuten für organisierte Offense sorgen sollte. Und dahinter hat man trotz beschränkter Mittel einen Kader aufgebaut, der acht bis zehn Spieler tief ist und nicht sofort auseinanderbricht, wenn ein Superstar mal pausieren muss. Auch Mike Budenholzer ist offensiv eindeutig ein Plus, zumal das Team auf dem Papier auch genügend gute Dreierschützen anzubieten hat.

Defensiv darf man von den Suns derweil keine Wunderdinge erwarten. In der ersten Reihe gibt es überhaupt keinen Lockdown-Defender, außerdem müssen die Stars auch wollen. Und gesund bleiben: 75 Spiele machte KD im Vorjahr, dass er bei gleichem Niveau erneut so fit bleibt, ist noch lange nicht gegeben. Beal hat derweil seit fünf Jahren nicht mehr als 60 Spiele in einer Saison absolviert. Der Druck auf Budenholzer ist enorm, er muss sofort liefern. Und bei Durant weiß man ja auch nicht, wann aus heiterem Himmel die nächste Trade-Forderung auf den Schreibtisch flattert ...

Phoenix Suns: Der Kader in der Übersicht (Gehälter in Mio. Dollar)