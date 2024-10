"Dann werde ich vielleicht getradet": Warum der Druck auf Giannis und die Bucks so hoch ist

© getty

Indiana Pacers: Die Strategie der Offseason

Die Indiana Pacers waren zweifellos das Überraschungsteam der vergangenen Saison. Zuerst erreichte man im In-Season Tournament das Finale und kam anschließend in den Playoffs bis in die Conference Finals, auch wenn ein bisschen Glück dabei war. Nach diesen Erfolgen galt es, das Team mitsamt den wichtigsten Leistungsträgern zusammenzuhalten und gleichzeitig nicht über die Luxury Tax zu kommen. Rollenspieler wie McConnell, Toppin und Nembhard konnten teamfreundlich verlängert werden und Siakam erhielt nach seinem Trade innerhalb der Saison den erwarteten Max-Vertrag.

Interessant wird es wieder einmal um Myles Turner. Nachdem der Vertrag des Centers am Ende der anstehenden Saison ausläuft, könnte Turners Name wie bereits so oft in Wechsel-Gerüchten fallen.

Indiana Pacers: Die Stärken und Schwächen

Angeführt von Rick Carlisle und Tyrese Haliburton haben die Pacers ihrem Namen in der vergangenen Saison alle Ehre gemacht. Das Team spielte mit dem zweitschnellsten Tempo der Liga und schaffte es bis tief in die Playoffs hinein, gegnerische Teams regelmäßig früh in der Wurfuhr zu überrumpeln. Das sollte man auch in dieser Saison wieder erwarten können. Mit Siakam in ihren Reihen hat man außerdem eine weitere Scoring-Option, die das Tempo zügeln kann. In der Verteidigung bringt Siakam eine essenzielle Länge mit, die die Pacers gegen die Schwergewichte im Osten brauchen werden.

Schwachstellen kann man in Indiana wieder auf der defensiven Seite finden. In der vergangenen Saison beruhte die Philosophie des Teams darauf, die Dreipunktelinie aggressiv zu verteidigen und die einfachen Abschlüsse nach Drives zuzulassen. In einem gesunden Osten kommt man mit dieser Einstellung aber gegen Spieler wie Jayson Tatum, Jaylen Brown, Antetokounmpo, Donovan Mitchell oder Tyrese Maxey sicherlich an seine Grenzen. Außerdem muss sich das Team auch in der kommenden Saison wieder darauf verlassen, dass es den direkten Vergleich von "Downtown" dominiert. Inwiefern Spieler wie Aaron Nesmith, Andrew Nembhard oder Obi Toppin ihre astronomischen Quoten der vergangenen Saison aufrechterhalten können, bleibt erstmal zu beobachten.

Indiana Pacers: Der Kader in der Übersicht (Gehälter in Mio. Dollar)