NBA Saisonvorschau Northwest Division: Titelfavorit OKC dank Hartenstein - und die zwei schlechtesten Teams im Westen?

Oklahoma City Thunder: Der Hoffnungsträger

Nach zwei Nominierungen für das All-NBA First Team in Folge hat SGA in dieser Saison das Potenzial, wieder in der MVP-Diskussion mitzumischen. Nachdem er auch in den Playoffs eine absolute Bank war und die Offensive an mehreren Punkten alleine tragen musste, sollte ihm die weitere Entwicklung von Jalen Williams und Chet Holmgren aber helfen, nicht alleine für offensive Kreation sorgen zu müssen.

Oklahoma City Thunder: Das Fazit

Die Thunder haben in der Offseason alles richtig gemacht und treten nun zum ersten Mal zu einer Saison an, in der sie ligaweit unter den absoluten Topteams gehandelt werden. Ob das junge Team mit der neuen Rolle umgehen kann, ist noch offen. Das Potenzial haben sie aber allemal. Und wenn es irgendwo brennt, könnte Presti angesichts der vielen Draft Picks problemlos reagieren.