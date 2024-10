Franz Wagners fatale Schwäche: Wie weit kann es für die Orlando Magic gehen?

© getty

Washington Wizards: Die Strategie der Offseason

Die vergangene Saison will man in der Hauptstadt am liebsten ganz schnell vergessen: 67 Niederlagen waren Franchise-Rekord, und wenn man sich an das Gestümper von Jordan Poole und Co. erinnert, wundert man sich fast, dass es nicht noch mehr waren. Ein Lichtblick war eigentlich nur Deni Avdija - und der spielt jetzt für Portland. Malcolm Brogdon, der im Gegenzug nach D.C. kam, passt vom Alter eigentlich überhaupt nicht und ist bereits verletzt, aber immerhin gab es Picks. Und gleich drei Picks in der ersten Draft-Runde - nur war dieser eben so schwach wie schon lange nicht mehr. Was man von Alex Sarr erwarten kann? Zumindest kurzfristig eher nicht sooo viel, in der Summer League sah er nicht gut aus.

Brian Kefe ist jetzt offiziell Head Coach, nachdem er letztes Jahr Wes Unseld Jr. abgelöst hatte. Er ist jetzt umgeben von "Upside", aber kaum Spielern, die ihm die gewünschten Siege einbringen werden: Der Rebuild in Washington wird noch eine ganze Weile dauern. "Wenn man an die Phasen eines Rebuilds denkt, gibt es erst die Rückbau-Phase. Dann die, in der das Fundament gelegt wird. Dann wird das Gerüst neu aufgebaut und anschließend wird es verstärkt", sagte Will Dawkins am Media Day. "Wir konzentrieren uns immer noch auf den Rückbau und das Fundament." Heißt: Per Trade ist fast jeder zu haben, wir wollen Ping-Pong-Bälle!

Immerhin stehen bisher nur drei Spieler für 26/27 in den Büchern, das Front Office ist also flexibel. Das macht es für die Fans aber nicht weniger schmerzhaft.

Washington Wizards: Die Stärken und Schwächen

Washington hat ... eine solide Center-Rotation? Jordan Poole spielte nach dem All-Star-Break etwas besser, die Zahlen von Kyle Kuzma stimmen insgesamt auch. Dahinter hat man eine Menge Talente, die Kefe jetzt fördern muss. Dass alle oder zumindest einige einschlagen, ist aber alles andere als sicher. Viele Lichtblicke gibt es einfach nicht. Poole hat bisher nicht gezeigt, dass er ein Team führen kann. Kuzma lehnte bekanntlich einen Trade zu den Mavericks ab, um in Washington als eine der ersten Optionen vor sich hinzuspielen. Zu "Winning" tragen beide eher nicht bei. Und der Rest des Kaders ist überschaubar, um es vornehm auszudrücken.

Washington Wizards: Der Kader in der Übersicht (Gehälter in Mio. Dollar)