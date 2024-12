EM 2024, Public Viewing: Wo sind die Fan Zones in Düsseldorf?

Düsseldorf ist eine von zehn deutschen Städten, in denen Spiele der EM 2024 stattfinden. Auch ein großes Public Viewing wird in der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen angeboten. Wir verraten Euch wo.

Von 14. Juni bis 14. Juli steigt in Deutschland die Europameisterschaft 2024. In zehn deutschen Städten spielen 24 Nationalteams um den Titel. Dazu gehört auch Düsseldorf.

In der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen wird nicht nur im und rund um die Merkur Spiel-Arena gefiert, sondern auch beim Public Viewing in der Stadt. Fußballbegeisterte können in Fan Zones nicht nur die in Düsseldorf selbst stattfindenden Spiele live verfolgen.

EM 2024: Wo ist die Fan Zone in Düsseldorf?

Düsseldorf ist einer der zehn EM-Austragungsorte und deshalb gibt es auch dort das "EURO 2024 Festival", wie es die UEFA nennt.

Es werden sogenannte "Fan Zones" eingerichtet, in denen es ein Public Viewing gibt. In Düsseldorf gibt es zwei Fan Zones, eine auf dem Burgplatz, eine beim Schauspielhaus. Das Public Viewing findet am Rheinufer statt. Dort hat man die Möglichkeit, ausgewählte Spiele des Turniers auf einem großen Screen zu sehen.

getty

EM 2024: Wann ist die Fan Zone in Düsseldorf geöffnet?

Die Fan Zone Burgplatz, ist vom 14. Juni bis zum 14. Juli täglich ab 12 Uhr geöffnet, also auch an spielfreien Tagen.

Auf dem Programm auf dem Burgplatz stehen laut UEFA:

Konzerte und Auftritte bekannter Künstler

eFootball-Festival

Übertragung aller EM-Spiele

Die Fan Zone Schauspielhaus ist nur an bestimmten Tagen ab 14 Uhr geöffnet.

Beim Public Viewing am Rheinufer werden folgende Spiele gezeigt:

Datum Spiel Einlass 14. Juni Deutschland vs. Schottland 17 Uhr 17. Juni Österreich vs. Frankreich 14 Uhr 19. Juni Ungarn vs. Deutschland 14 Uhr 21. Juni Slowakei vs. Ukraine 14 Uhr 23. Juni Schweiz vs. Deutschland 17 Uhr 24. Juni Albanien vs. Spanien 19 Uhr 1. Juli Achtelfinale in Düsseldorf 16 Uhr 6. Juli Viertelfinale in Düsseldorf 16 Uhr 9. Juli Halbfinale 19 Uhr 10. Juli Halbfinale 19 Uhr 14. Juli Finale 19 Uhr

EM 2024: Kostet die Fan Zone in Düsseldorf Eintritt?

Nein, der Eintritt zu den Fan Zones in Düsseldorf ist frei. Es wird außerdem auch kein Ticket benötigt, um reinzukommen.

Wer dort etwas essen oder trinken möchte, hat natürlich dazu auch die Gelegenheit. Er kann mit EC-Karte oder bar bezahlen. Es sind verschiedenste Getränke- und Essenstände aufgebaut, an denen es unterschiedlichste Angebote gibt. Auch vegetarische und vegane Optionen bestehen.

EM 2024: Darf man in den Fan Zones Alkohol trinken?

Ja, Alkohol ist in den Fan Zones nicht verboten. Neben alkoholfreien Getränken gibt es auch Bier.

Wo gibt es in Deutschland während der EM weitere Fan Zones?

Düsseldorf ist nur eine der zehn Städte, in denen es während der EM eine Fan Zone geben wird. In den neun weiteren Austragungsorten sind diese auch vorgesehen.

Die anderen Städte mit Fan Zones sind:

getty

EM 2024: Der Kader der deutschen Nationalmannschaft